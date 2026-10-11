Agențiile de informații occidentale avertizează: Rusia își intensifică eforturile de a-i asasina pe șefii apărării din Europa

Agențiile de informații occidentale au avertizat șefii din domeniul apărării din Europa că Rusia își intensifică eforturile de a-i asasina, ceea ce a determinat companiile să întărească măsurile de securitate personală în jurul directorilor lor de vârf, relatează Financial Times.

În contextul în care războiul din Ucraina se află într-un impas, iar economia Rusiei se confruntă cu dificultăți, Kremlinul a ordonat intensificarea operațiunilor de sabotaj și a celor „hibride” în Europa, în încercarea de a slăbi decisiv sprijinul acordat Kievului în lunile următoare.

Asasinatele îndreptate împotriva unor ținte civile europene — considerate odinioară un subiect tabu, chiar și de către agențiile de spionaj ruse — ocupă un loc din ce în ce mai important în aceste planuri, au declarat serviciile de informații europene pentru FT.

Sursa citată a discutat cu reprezentanți ai cinci agenții de informații europene diferite, care au avertizat că directorii executivi și alți angajați de rang înalt din cadrul companiilor din domeniul apărării erau vizați de agenți ai Kremlinului.

„Nivelul de amenințare a crescut în Europa”

Conducătorii companiilor mai mici — în special cei implicați în producția de drone sau a componentelor acestora — se află, de asemenea, în vizorul acestora, au afirmat sursele.

„Nivelul de amenințare a crescut în Europa. Atât pentru bunuri, cât și pentru oameni”, a declarat un înalt oficial al serviciilor de informații europene.

Serviciul de informații interne al Germaniei (BfV) și-a intensificat semnificativ activitatea de contact cu „angajații și conducerea” companiilor germane din domeniul apărării, inclusiv prin recomandarea utilizării unor echipe de protecție personală angajate prin contracte private, a declarat un reprezentant al BfV.

„Rusia se angajează în planificarea deliberată a unor acte de violență împotriva unor persoane, comise de actori ai statului sau controlați de stat”, a avertizat luni Sinan Selen, șeful BfV, în fața parlamentarilor germani.

„Observăm o evoluție a acestor acțiuni în ceea ce privește țintele, metodele și actorii implicați, inclusiv utilizarea structurilor crimei organizate”.

Mai mulți directori din sectorul apărării, care au dorit să rămână anonimi, au declarat pentru FT că și-au întărit măsurile de protecție personală în ultimele șase luni, la recomandarea specifică a serviciilor de securitate ale guvernului. Alții au afirmat că au recurs la astfel de măsuri doar atunci când au călătorit în afara țării lor de origine.

Responsabilitatea pentru astfel de comploturi, cunoscute în jargonul serviciilor secrete ruse sub denumirea de „munca murdară”, revine în mare parte GRU, agenția de informații militare a Rusiei.

Potrivit unor surse din serviciile de informații, aceasta și-a adaptat metodele. Ofițerii GRU colaborează mai strâns cu grupările de crimă organizată, folosind rețele transfrontaliere de agenți și împărțind sarcinile de recunoaștere, logistică, planificare și execuție între diferite celule sau persoane, în loc să se bazeze pe agenți „de unică folosință” recrutați online în schimbul unor sume de bani.

În unele cazuri, au fost deja descoperite și dejucate comploturi în curs de desfășurare. În alte cazuri, s-au observat activități suspecte — inclusiv supravegherea „modului de viață” al unor persoane, atât la domiciliu, cât și la locul de muncă.

Reprezentanții serviciilor de securitate au subliniat că un element cheie al strategiei ruse era faptul că nu era nevoie ca tentativele de asasinat să fie chiar duse la îndeplinire pentru ca această campanie să aibă efectul dorit.

Obiectivul principal al Rusiei

„Din perspectiva Rusiei, obiectivul principal rămâne în continuare unul psihologic”, a declarat un oficial din serviciile de informații. „Simplul fapt că îi fac pe oameni să simtă că ar putea fi o țintă are deja efectul dorit. Ei vor ca oamenii să se gândească de două ori înainte de a face afaceri cu Ucraina”.

În multe cazuri, a subliniat un oficial, acțiunile agenților ruși erau încă de amatori și ușor de contracarat.

Acest lucru generează însă propriile sale probleme, serviciile de securitate fiind nevoite să considere pe oricine o potențială amenințare. În luna august, doi tineri turiști ruși au fost arestați în Suedia pentru că își instalaseră un cort în apropierea proprietății directorului general al companiei Saab, Micael Johansson. Aceștia au fost eliberați la scurt timp după aceea.

Experții în securitate au declarat că primesc tot mai multe solicitări din partea companiilor din domeniul apărării, precum și a celor care își desfășoară activitatea în sectoare precum infrastructura critică și energia, cu privire la modalitățile de protejare a angajaților lor europeni.

Claudine Fry, parteneră la Control Risks, o firmă globală specializată în informații strategice și securitate, cu sediul în Londra, a declarat că riscurile de asasinat sunt „cu siguranță o problemă care se află acum mult mai sus pe lista priorităților”.

„Observăm un interes crescut în ceea ce privește încercarea de a înțelege cât de serios trebuie luată amenințarea la adresa directorilor executivi și [cum să se ia] măsuri concrete pentru gestionarea acestei amenințări”.

Conducătorii din industrie au avertizat cu privire la faptul că măsurile ample de protecție necesare, atât pentru persoane, cât și pentru unitățile de producție, ar putea reprezenta o povară pentru companii, în special pentru start-up-uri. Unul dintre acești conducători a declarat că, recent, au mutat una dintre unitățile lor de producție din Europa de Vest pentru a o proteja de amenințările rusești.

Conducătorii din domeniul apărării ai celor mai mari companii de armament din Europa se află în stare de alertă maximă încă de la începutul anului 2024, când serviciile de informații americane și germane au descoperit un complot rusesc îndreptat împotriva lui Armin Papperger, directorul general al companiei germane Rheinmetall.

Surse din serviciile de informații considerau că agenții ruși aveau în vedere un singur asasinat de mare amploare, iar Papperger, care fusese un susținător declarat al înarmării Ucrainei împotriva Rusiei, era o țintă unică. Papperger a declarat că beneficiază acum de protecție personală non-stop, asigurată de o echipă formată din agenți de securitate privați și polițiști.

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Editor : A.M.G.