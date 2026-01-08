Live TV

Agricultorii belgieni protestează cu cartofi prăjiţi în faţa Parlamentului European

Data actualizării: Data publicării:
Proteste Bruxelles
Foto: Profimedia

Agricultorii şi crescătorii de animale din sindicatul flamand Boerenbond au instalat joi în faţa Parlamentului European de la Bruxelles un stand tradiţional de cartofi prăjiţi pentru a pune în valoare producţia locală şi a cere eurodeputaţilor să se opună acordului comercial „incorect” al Uniunii Europene cu Mercosur, relatează agenţia EFE.

La o întâlnire informală cu parlamentarii europeni, în Piaţa Luxemburg, asociaţia a reclamat că acordul de liber schimb va împinge sectorul agricol belgian şi european să concureze cu produsele importate, care vor fi realizate „cu standarde mai scăzute şi cu un control insuficient”, a explicat, pentru EFE, unul dintre membrii conducerii executive a sindicatului, Pieter Verhelst.

În plus, agricultorii au respins reducerea fondurilor pentru Politica Agricolă Comună (PAC) şi reglementările europene „deficitare”, care blochează sectorul agricol belgian şi european.

Pentru a face tangibil riscul de pierdere a producţiei locale, au ales să ofere gratuit preparate tipice ale bucătăriei belgiene şi clasicii cartofi prăjiţi, însoţiţi de celebrul stufat de vită cu ceapă (carbonade), sau de puiul în stil volovan (vol-au-vent), precum şi gofre de Bruxelles.

„Dacă vrem să continuăm să ne bucurăm de aceste mâncăruri tipice ale bucătăriei belgiene, trebuie să ne asigurăm că vor putea fi în continuare consumate cu produse fabricate aici: cu carne de vacă produsă aici, cu pui produşi aici, cu zahăr provenit din sfecla de zahăr cultivată aici, şi nu cu zahăr, pui sau carne de vită provenite din ţările Mercosur”, a argumentat Verhelst.

Acţiunile fermierilor belgieni, care au loc şi în alte zone ale ţării, cu blocaje în porturi şi pe şosele, sunt determinate de posibila undă verde ce ar putea fi dată vineri de Uniunea Europeană semnării acordului UE-Mercosur, care ar putea avea loc pe 12 ianuarie, în Paraguay.

De aceea, sectorul agricol încearcă să-i convingă pe membrii Parlamentului European să blocheze acordul, în cazul în care cele 27 de state membre îl vor aproba.

Joi dimineaţa, membrii sindicatului au primit-o pe parlamentara belgiană Hilde Vautman, din grupul liberal Renew, care s-a declarat în favoarea acordului comercial, pentru a garanta securitatea alimentară „având în vedere situaţia geopolitică”, dar a precizat că UE trebuie să stabilească „un teren de joc echilibrat”, care să nu prejudicieze producătorii europeni.

„Cred că este foarte important să trimitem mesajul că există acest acord comercial, dar că este dezechilibrat pentru agricultori şi că avem nevoie de condiţii foarte bune înainte ca produsele să poată intra pe piaţa europeană”, a subliniat Vautman.

În legătură cu o posibilă poziţie comună a liberalilor în Parlamentul European, aceasta a afirmat că grupul este „puţin divizat”.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
România UE
1
Presa maghiară: Ursula von der Leyen și colegii ei fac România măreață. „Ceva s-a...
maduro
2
Ce răni au suferit Maduro şi soţia lui în timp ce încercau să fugă de forţele americane
Reza Pahlavi
3
Prințul moștenitor al Iranului a transmis primele instrucțiuni iranienilor. El îndeamnă...
Medici în secția de terapie intensivă și pe holul spitalului.
4
Reguli noi pentru bolnavii din România: De luna aceasta, mii de pacienți pierd...
Berlin pană de curent
5
Cum au întrerupt teroriștii alimentarea cu energie electrică a Berlinului. Cine este...
”Cea mai frumoasă din Europa” s-a căsătorit și imaginile au făcut înconjurul lumii! FOTO Cum s-au îmbrăcat mirii
Digi Sport
”Cea mai frumoasă din Europa” s-a căsătorit și imaginile au făcut înconjurul lumii! FOTO Cum s-au îmbrăcat mirii
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Screenshot_2023-12-12-16-13-34-210_com.miui_.gallery-edit
Peste 170 de angajaţi Minprest vor fi concediaţi după restructurarea Complexului Energetic Oltenia. Sindicatele ameninţă cu proteste
protest fermieri grecia
Negocieri blocate în Grecia. Fermierii amenință cu extinderea protestelor pe autostrăzi
Several Dozen Farmers From The Coordination Rurale At Porte d Auteuil - Paris
Franța respinge din nou acordul UE-Mercosur și cere norme stricte pentru importuri: „Nu este încă acceptabil”
fermieri francezi
Proteste în Franța: Zeci de fermieri au intrat cu tractoarele în centrul Parisului şi au ajuns până la Turnul Eiffel
miting sanitas
Sanitas, după moartea tânărului de 25 de ani din Buzău: Să nu aruncăm vinovăţia asupra medicilor, fără concluzii medicale şi legale
Recomandările redacţiei
ministerul-justitiei_INQUAM_Photos_George_Calin-1536x1024
Ministerul Justiției a declanșat procedura de selecție pentru șefia...
ger frig termometru gettyimages
Ger puternic în noaptea de joi spre vineri. Recomandările IGSU
Vladimir Putin, la forumul internațional World Atomic Week 2025,
„O axă a războiului”. Rusia respinge forța multinațională propusă...
masini in trafic
Cum arată noua formulă de calcul a impozitului pentru mașini. Taxe de...
Ultimele știri
Primarului din Berlin i se cere demisia, după ce a jucat tenis în timpul penei de curent: „Trebuie să-mi limpezesc mintea”
Rezultate LOTO – Joi, 8 ianuarie 2026. Numerele extrase și premiile puse în joc de Loteria Română
Când ar putea fi lansată misiunea Artemis 2 cu echipaj uman în jurul Lunii. Anunțul NASA
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Zodiile care au cele mai mari șanse să-și găsească dragostea în 2026. Spun adio relațiilor „de probă”
Cancan
Răsturnare de situație în cazul lui Sergiu, tânărul găsit mort pe un câmp în Ajunul Anului Nou. Cine l-ar fi...
Fanatik.ro
Cum s-a pus Fiscul pe treabă ca să acopere deficitul bugetar. Câte controale a efectuat ANAF în 2025 și ce...
editiadedimineata.ro
Capturarea lui Maduro a declanșat un val de dezinformare online
Fanatik.ro
Neluțu Varga s-a săturat! Dispută fără menajamente cu acționarii minoritari: „Nu mai bag niciun euro la CFR...
Adevărul
UE, acuzată că alimentează războiul Rusiei din Ucraina. Putin face miliarde de euro din exportul de gaze...
Playtech
La ce job-uri se câştigă 8.000 de euro pe lună sau mai mult? Răspunsurile date de români, surprinzătoare
Digi FM
Se pensionează la 48 de ani, dar are planuri mari. Cu ce se va ocupa șeful Poliției Municipiului Sibiu după...
Digi Sport
Glume între milionare. Ce a spus Sabalenka după ce a învins-o pe Cîrstea + Cum a numit-o pe româncă
Pro FM
Veronica Berti, imagini rare de la petrecerea de Revelion. Cum a sărbătorit trecerea dintre ani alături de...
Film Now
Jennifer Garner, declarații rare despre divorțul de Ben Affleck: „Destrămarea familiei a fost cea mai...
Adevarul
De ce nu vrea nimeni un job de 160.000 de dolari la Ford
Newsweek
Pensii mai mici de 2.000 lei, după 30 de ani de muncă. 1.700.000 pensionari primesc astfel de sume. De ce?
Digi FM
Cum se menține în formă Jennifer Aniston la 56 de ani. Instructorul ei i-a dezvăluit secretele: „Iubește...
Digi World
Cum te pregătești pentru analizele de sânge. Ai voie să bei apă în ziua recoltării?
Digi Animal World
Cerb blocat într-o pungă de plastic, confundat cu un „suspect mascat”. Alarma a pus pe jar poliția din New...
Film Now
Box office: „Avatar 3” domină cu 88 de milioane $, iar „Marty Supreme” bifează al doilea cel mai profitabil...
UTV
Cine o ajută pe Laura Cosoi în creşterea celor patru fiice. Actriţa se pregăteşte să devină mamă pentru a...