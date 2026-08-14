Agricultura Ucrainei, în impas: atacurile rusești limitează exporturile din porturile de la Marea Neagră. „Este un dezastru total”

Fermierul ucrainean Serhiy Rybalko a pierdut două treimi din terenurile sale atunci când Rusia a ocupat o mare parte din sudul Ucrainei la începutul invaziei din 2022. Acum, el se confruntă cu un alt fel de suferință, întrucât o recoltă care ar fi putut fi bună este pusă în pericol de o campanie de atacuri rusești care a blocat aproape complet exporturile agricole din porturile ucrainene de la Marea Neagră, relatează Reuters.

Ucraina se numără printre cei mai mari producători mondiali de grâu, porumb și semințe de floarea-soarelui, iar aproximativ 90% din exporturile sale de astfel de culturi se efectuează pe ruta Mării Negre.

Situația este agravată de faptul că în Ucraina se află în plină desfășurare campania de recoltare a grâului. Depozitul de cereale al lui Rybalko este deja aproape plin, iar recoltarea porumbului în Ucraina urmează să înceapă luna viitoare.

„Nu avem unde să trimitem această recoltă”, a spus fermierul în vârstă de 57 de ani, stând lângă silozul său. „Este un dezastru total pentru fermieri”.

Anterior, Rybalko vindea către Nibulon, unul dintre principalii exportatori ucraineni de cereale, și către fabricile locale de prelucrare, dar acum nimeni nu mai cumpără, a spus el. Nibulon nu a răspuns la solicitarea de comentarii.

„Totul s-a oprit brusc. Situația financiară s-a blocat. Sursele de venit s-au epuizat. Nu mai există exporturi”, a declarat Rybalko.

Agricultura reprezintă aproape 60% din veniturile din export ale Ucrainei, iar blocada exercită o presiune suplimentară asupra economiei fragile din timpul războiului.

Ucraina și-a intensificat atacurile asupra navelor rusești din Marea Neagră și Marea Azov, pe măsură ce fiecare dintre părțile implicate în acest război care durează de peste patru ani încearcă să paralizeze economia celeilalte părți.

Întrucât Rusia este, de asemenea, un important exportator de produse alimentare, escaladarea conflictului are implicații majore asupra inflației, având în vedere că valurile de căldură fără precedent și războiul din Orientul Mijlociu, precum și cel din Ucraina, determină creșterea costurilor.

„Ucraina furnizează aproximativ 6% din producția mondială de grâu și aproximativ 11% din cea de porumb”, a declarat Denys Marchuk, vicepreședinte al principalului sindicat al agricultorilor din Ucraina, UAC.

El a avertizat că, în cazul în care aprovizionarea nu se va realiza la timp, ar putea apărea foamete în unele țări din Africa și Orientul Mijlociu care depind de importuri și care sunt cumpărători importanți de cereale ucrainene.

Și recolta de anul viitor ar putea fi în pericol

Ucraina se așteaptă ca recolta de cereale să se ridice la aproximativ 60 de milioane de tone în acest an, aproape la fel ca în 2025. Însă, de data aceasta, agricultorii nu au prea multe speranțe în ceea ce privește recoltele de anul viitor. Fără exporturi, nu pot strânge suficienți bani pentru următorul ciclu de recoltare.

În timp ce prețurile de referință mondiale ale cerealelor de la Chicago au atins în iulie cel mai ridicat nivel din ultimul an, ca urmare a perturbărilor din regiunea Mării Negre și a temerilor legate de penuria la nivel global, prețurile interne din Ucraina au scăzut brusc, pe fondul acumulării stocurilor locale.

Conform evaluărilor analiștilor privind toate culturile de cereale, agricultorii vor putea obține profit doar din exportul de grâu, iar pentru celelalte cereale nu vor reuși să-și acopere costurile de producție.

„Aceste fonduri sunt necesare pentru a continua achiziționarea de combustibil, pentru a plăti salariile și pentru a pregăti semănatul culturilor de iarnă”, a declarat Marchuk.

Rybalko, care a contractat împrumuturi substanțiale pentru a-și reconstrui afacerea după izbucnirea războiului, afirmă că ferma sa trebuie să genereze aproximativ 20 de milioane de grivne (447.074 de dolari) pe lună în perioada campaniei de recoltare pentru a rambursa împrumuturile, a plăti salariile și a achiziționa combustibil. Fără aceste fonduri, campania de lucru pe câmp din toamnă era în pericol, a spus el.

Marea Neagră, ale cărei ape sunt împărțite între Bulgaria, Georgia, România și Turcia, precum și între Rusia și Ucraina, este utilizată pentru transportul țițeiului și al produselor rafinate, pe lângă cel al cerealelor. Înainte de blocadă, țara exporta lunar aproximativ 4-5 milioane de tone de produse agricole pe această cale navigabilă, potrivit datelor furnizate de Ministerul Agriculturii din Ucraina.

De asemenea, exporturile țării au fost perturbate la începutul războiului, când temerile privind o criză alimentară au determinat Organizația Națiunilor Unite și Turcia să medieze un acord care să permită transportul cerealelor ucrainene prin Marea Neagră.

Deși Rusia s-a retras din acel acord în 2023, Ucraina a lansat propriul „coridor pentru cereale” de-a lungul coastei de vest a Mării Negre, prin apele statelor membre NATO România și Bulgaria.

Transporturile au încetat aproape complet din nou, la fel ca în iulie și la începutul lunii august, după ce Rusia a lansat peste 70 de atacuri asupra infrastructurii portuare ucrainene de la Marea Neagră și 62 de atacuri asupra navelor, a declarat administrația portuară ucraineană.

Datele publicate miercuri au arătat că exporturile de cereale au înregistrat o scădere de 75% față de aceeași perioadă a anului trecut în primele două săptămâni ale lunii august.

Rusia susține că atacurile sale vizează infrastructura militară legitimă, logistica și navele care transportă arme străine.

Găsirea unor rute alternative de export

Cerealele se pot păstra timp de mai mulți ani dacă sunt depozitate și uscate corespunzător, însă deficitul de capacitate de depozitare din Ucraina ar putea ajunge la 11 milioane de tone, a declarat Ministerul Agriculturii. Reprezentanții oficiali au solicitat partenerilor Ucrainei să contribuie la furnizarea de saci specializați pentru depozitarea temporară la nivelul fermelor.

De asemenea, aceștia afirmă că este nevoie urgentă de rute alternative de export și că identificarea acestora s-ar putea dovedi mult mai dificilă decât înainte.

La începutul anului 2022, când porturile de la Marea Neagră au fost blocate, exporturile agricole au fost redirecționate pe calea ferată și pe șosele, prin frontierele de vest ale Ucrainei.

Oleh Nivievskyi, de la Școala de Economie din Kiev, a afirmat că marja de manevră pentru negocierea unor rute alternative s-a redus, în parte din cauza deteriorării relațiilor cu Polonia vecină, ai cărei agricultori s-au opus anterior concurenței din partea cerealelor ucrainene mai ieftine.

Un regim comercial mai strict cu Uniunea Europeană, scăderea nivelului apelor din Dunăre și atacurile rusești asupra infrastructurii feroviare au limitat, de asemenea, opțiunile Ucrainei.

„Ucraina ar trebui să se pregătească pentru eventualitatea ca consecințele economice ale blocării porturilor să fie la fel de grave, sau chiar mai grave, decât data trecută”, a declarat Nivievskyi pe Telegram.

Banca centrală a declarat luna trecută că Ucraina ar urma să piardă aproximativ 2,5 miliarde de dolari din veniturile în valută forte în restul anului, din cauza blocadei.

Conform estimărilor UAC, agricultorii din această țară se confruntă cu pierderi de aproximativ 3 miliarde de dolari din cauza costurilor mai ridicate ale logisticii, în timp ce Marchuk a afirmat că este prea devreme pentru a estima riscul de falimente.

Până în prezent, pierderile înregistrate de sectorul agricol pe durata războiului au depășit 90 de miliarde de dolari începând din 2022, iar suprafața de teren arabil cultivată s-a redus cu aproape un sfert din cauza luptelor intense, a operațiunilor miniere și a bombardamentelor intense, precum și a lipsei irigațiilor.

Guvernul a introdus un pachet de ajutor de urgență pentru agricultori, extinzând programele de împrumuturi de stat, relaxând condițiile de acordare a împrumuturilor și reducând ratele dobânzilor pentru împrumuturile destinate capitalului de lucru.

Însă pe frontul agricol, fermierii au nevoie de mai mult ajutor.

„Recolta, comparativ cu cea de anul trecut – la fel și cea de grâu –, este aproape de două ori mai bună”, a declarat pentru Reuters Felix Fyodorov, directorul unei ferme din regiunea Harkov. „Însă prețurile sunt la jumătate față de cele de anul trecut”.

Pe măsură ce Rybalko se chinuia să plătească salariile și impozitele, a fost nevoit să vândă o parte din recolta timpurie de grâu la un preț scăzut, doar pentru a face rost de bani și a plăti combustibilul necesar pentru câteva zile.

Cea mai urgentă problemă este aceea de a asigura cumva recolta de anul viitor.

„Dacă Ucraina nu își seamănă astăzi culturile, dacă nu seamănă rapiță, de care au nevoie polonezii și germanii, dacă nu seamănă grâu, dacă nu seamănă culturile de iarnă și dacă nu pregătește solul pentru lucrările de primăvară, atunci peste un an vom asista la o adevărată criză alimentară”.

Citește și:

Portul Constanța, esențial în exportul cerealelor ucrainene. Kievul vrea coridor prin Republica Moldova (Reuters)

R. Moldova reduce cu 50% taxele pentru tranzitul feroviar al mărfurilor ucrainene. Koretski: „O soluţie practică pentru exportatori”

Editor : A.M.G.