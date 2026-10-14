AIE avertizează că motorina s-ar putea scumpi din nou în Europa. Criza aprovizionării ar putea dura până în 2027

Prețurile motorinei în Europa ar putea crește din nou în următoarele săptămâni, iar criza aprovizionării ar putea continua până în a doua jumătate a anului 2027, avertizează Agenția Internațională pentru Energie. Deși exporturile de petrol din Golful Persic și-au revenit parțial, producția globală rămâne sub nivelul cererii, în timp ce atacurile asupra navelor, blocarea Strâmtorii Ormuz și loviturile asupra rafinăriilor rusești afectează livrările de combustibil. AIE estimează că prețurile ridicate și încetinirea economiei vor reduce consumul mondial de petrol, în timp ce OPEC anticipează o revenire mai puternică a cererii în 2027, potrivit Euronews.

Oferta mondială de petrol a crescut cu 2,5 milioane de barili pe zi, ajungând la 102,3 milioane de barili pe zi în septembrie. Evoluția a fost susținută de creșterea exporturilor de țiței din Golful Persic, în special a celor provenite din Arabia Saudită, care au revenit la peste trei sferturi din nivelurile înregistrate înainte de război.

Cu toate acestea, oferta rămâne ușor sub cererea globală, estimată de AIE la aproximativ 103,5 milioane de barili pe zi.

Războiul început pe 28 februarie, odată cu atacurile Statelor Unite și Israelului asupra Iranului, este departe de a se fi încheiat.

Iranul a blocat Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul petrolului, prin care tranzitează aproximativ o cincime din cantitatea consumată la nivel mondial. Teheranul a intensificat recent atacurile asupra navelor din zonă, în timp ce rebelii houthi din Yemen, susținuți de Iran, atacă instalațiile petroliere saudite.

„Reînnoirea atacurilor în Golful Persic face ca redresarea să rămână fragilă”, a transmis Agenția Internațională pentru Energie.

Marți, agenția britanică de securitate maritimă UKMTO a anunțat că proiectile de origine necunoscută au lovit un petrolier și o navă de containere în strâmtoare.

În primele ore ale zilei de miercuri, Garda Revoluționară Islamică din Iran a declarat că o navă cargo care transporta peste 2.500 de containere s-a scufundat la sud de strâmtoare, după ce a lovit o mină navală și a luat foc. Potrivit autorităților iraniene, nava urma o rută neautorizată. Garda Revoluționară a avertizat, de asemenea, celelalte nave cu privire la pericolele care persistă în această zonă strategică.

Pe piețele internaționale, petrolul Brent, principalul indicator de referință pentru prețurile țițeiului, s-a apreciat cu aproximativ 1%, atingând un maxim de peste 107 dolari pe baril în primele ore de tranzacționare de miercuri. Ulterior, prețul și-a redus câștigurile și se situa în jurul valorii de 106 dolari pe baril la momentul redactării articolului.

În același timp, West Texas Intermediate (WTI), indicatorul de referință din Statele Unite, s-a menținut relativ stabil, la aproximativ 94,75 de dolari pe baril.

Criza motorinei: prețurile rămân aproape duble față de nivelurile de dinaintea războiului

Prețurile motorinei au scăzut față de maximele record înregistrate în septembrie, când au depășit 200 de dolari pe baril. Cu toate acestea, cotațiile de referință „rămân aproape duble față de prețul țițeiului și față de nivelurile dinaintea crizei”, a precizat AIE.

Aprovizionarea este afectată de mai mulți factori. Exporturile de combustibili din Orientul Mijlociu se situează la mai puțin de jumătate din nivelurile de dinaintea războiului, în timp ce rafinăriile rusești sunt lovite de dronele ucrainene. În aceste condiții, livrările de motorină rămân sub presiune.

O altă problemă este creșterea costurilor de transport, care ar putea amplifica scumpirile pe piețele dependente de importuri.

„Pe măsură ce tensiunile de pe piața transportului de țiței s-au extins și la alte categorii de petroliere, prețurile de livrare ale motorinei pe piețele principale importatoare de motorină – Europa, Africa și America Latină - ar putea crește din nou în următoarele săptămâni”, a avertizat AIE.

Agenția estimează că stocurile de motorină pierdute în timpul crizei nu vor putea fi refăcute dincolo de variațiile sezoniere obișnuite înainte de a doua jumătate a anului 2027.

Pe 2 octombrie, Grupul celor Șapte (G7) s-a angajat să pună la dispoziție până la 100 de milioane de barili din stocurile de urgență, prin intermediul AIE, acordând prioritate motorinei.

Totuși, un document intern consultat de Euronews arată că această măsură ar acoperi doar cantitățile care mai sunt datorate în cadrul angajamentului din martie, de 400 de milioane de barili, din care 326 de milioane au fost deja eliberate. Prin urmare, noul angajament nu ar reprezenta o suplimentare a cantității stabilite anterior.

AIE estimează o scădere a cererii globale de petrol

Agenția Internațională pentru Energie și-a revizuit în scădere prognozele privind consumul mondial de petrol, pe fondul prețurilor ridicate și al încetinirii creșterii economice.

AIE estimează acum că cererea globală va scădea cu 2,6 milioane de barili pe zi în acest an, până la 102,4 milioane de barili pe zi. Reducerea anticipată este ușor mai mare decât cea de 2,5 milioane de barili pe zi prevăzută în raportul din luna precedentă.

Agenția și-a diminuat și estimarea privind revenirea cererii în 2027, de la 2,6 milioane de barili pe zi la două milioane de barili pe zi.

În consecință, consumul mondial de petrol din 2027 ar urma să rămână cu 0,6% sub nivelul din 2025, în loc să îl depășească ușor, așa cum se anticipase anterior.

Prognozele AIE diferă de cele ale Organizației Țărilor Exportatoare de Petrol (OPEC), care are o perspectivă mai optimistă asupra evoluției cererii.

Marți, OPEC și-a redus pentru a șasea lună consecutivă estimarea privind creșterea cererii de petrol în 2026, de la 380.000 la 180.000 de barili pe zi. În schimb, organizația și-a majorat prognoza pentru 2027, de la 2,36 milioane la 2,55 milioane de barili pe zi.

OPEC anticipează că cererea va crește pe măsură ce economiile și companiile își vor reface stocurile epuizate în timpul războiului.

Producția OPEC+ crește, dar războiul continuă să afecteze piața

Potrivit OPEC, producția de țiței a grupului OPEC+, care include și Rusia, a crescut cu aproximativ 900.000 de barili pe zi în septembrie, ajungând la 39,07 milioane de barili pe zi.

Cu toate acestea, capacitatea de a majora producția efectivă rămâne limitată pentru mai mulți membri ai grupului, în condițiile în care războiul afectează aprovizionarea și transportul.

Pe 4 octombrie, șapte dintre principalii membri ai grupului au decis să mențină neschimbate țintele de producție pentru luna noiembrie. Majoritatea acestora produceau sub cotele stabilite, iar următoarea reuniune a fost programată pentru 1 noiembrie. Emiratele Arabe Unite au părăsit atât OPEC, cât și grupul OPEC+ în luna mai.

În aceste condiții, evoluția pieței va depinde în mare măsură de situația de securitate din Golful Persic, de reluarea transporturilor prin Strâmtoarea Hormuz și de capacitatea producătorilor de a compensa pierderile de aprovizionare.

AIE avertizează că, în absența unei soluții pentru conflictele din regiune, piața petrolului ar putea traversa noi perioade de instabilitate în lunile următoare, înainte ca un eventual surplus de ofertă să apară în 2027.

„Piețele petrolului ar putea înregistra noi turbulențe în lunile următoare, înainte ca un eventual surplus să apară în 2027”, a avertizat agenția, în contextul reuniunii consiliului său de administrație programate pentru joi.

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Editor : C.A.