Prim-ministrul Spaniei, Pedro Sanchez, a declarat că Madridul ar putea trimite, pentru prima dată, trupe pentru a se alătura misiunii de menținere a păcii în Ucraina, în urma încetării focului. Potrivit agenției de știri spaniole EFE, după ultima reuniune a „Coaliției de Voință”, care a avut loc la Paris, Sanchez a declarat că va avea o serie de întâlniri cu reprezentanții majorității grupurilor parlamentare începând de luni, pentru a discuta despre contribuția Spaniei la procesul de pace din Ucraina, anunță European Pravda.

El a afirmat că Spania, „ca mare țară europeană”, va participa la luarea deciziilor odată ce se va ajunge la un armistițiu, atunci când condițiile vor permite o pace durabilă în Ucraina. Pedro Sanchez a mai spus că această contribuție ar trebui să acopere atât eforturile de reconstrucție, cât și „capacitățile militare”.

Întrebat dacă prevede posibilitatea participării membrilor serviciului spaniol la o potențială misiune internațională de menținere a păcii, Sanchez a spus că Spania a demonstrat măsuri similare „în alte părți ale lumii”.

„Dacă am făcut-o în alte părți ale lumii, de ce să nu o facem și în Europa?”, adăugat premierul spaniol.

Pedro Sanchez a declarat anterior că este încă prematur să se vorbească despre prezența trupelor spaniole în Ucraina. O astfel de decizie ar necesita sprijinul Congresului Deputaților, camera inferioară a Parlamentului.

Prim-ministrul Canadei, Mark Carney, a declarat, în schimb, că țara sa ar putea să-și trimită trupele în Ucraina, dacă se ajunge la un acord de pace.

Cancelarul german Friedrich Merz spune că Germania ar putea monitoriza respectarea unui acord de încetare a focului în Ucraina, dacă acesta va fi încheiat. Iar Prim-ministrul britanic Keir Starmer și președintele francez Emmanuel Macron, alături de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, au semnat o declarație de intenție privind trimiterea de trupe în Ucraina, în cazul încheierii unui acord de pace.

Editor : C.A.