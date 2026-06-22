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Video Al doilea val de căldură extremă în Europa. Franța închide sute de școli, trenuri anulate în Belgia

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caniculă Franța
Peste 90% din populaţia Franţei va fi afectată de acest nou val de caniculă. Sursa foto: Profimedia Images
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Din articol
„Căldură neplăcută şi sufocantă” în Belgia și Olanda

Europa se confruntă cu un nou val de căldură extremă, al doilea în mai puțin de o lună. Franța a plasat jumătate din țară sub alertă roșie de caniculă și închide sute de școli, în timp ce Belgia anulează trenuri, iar mai multe state europene adoptă măsuri pentru a limita efectele temperaturilor record.

Conform consensului ştiinţific, schimbările climatice induse de activitatea umană determină o intensitate mai mare a fenomenelor meteorologice extreme, în special a acestor valuri de caniculă, al doilea deja care loveşte Europa de Vest în mai puţin de o lună. 

În Franţa, Agenţia meteorologică a plasat de luni, orele prânzului (10:00 GMT), un număr-record de 49 de departamente (jumătate de ţară) în alertă roşie de caniculă, nivelul maxim. Alte 40 de departamente vor fi vizate de alerte portocalii, fiind scutite de caniculă doar o parte din Occitania (sud) şi din Alpi (est), a indicat Meteo-France.

În total, peste 90% din populaţia Franţei va fi afectată de acest val de caniculă. Au fost luate măsuri pentru limitarea efectelor nefase ale caniculei pentru muncitori, în special în sectorul construcţiilor şi în unităţile de învăţământ.

Un număr total de 845 de şcoli şi colegii vor fi închise luni, în timp ce alte 1.800, dintr-un total de 60.000 de unităţi, vor termina cursurile la începutul după-amiezii.

În Spania, serviciul de meteorologice AEMET a avertizat în legătură cu „temperaturile foarte ridicate pentru această perioadă, atât pe timpul zilei, cât şi al nopţii, în cea mai mare parte din peninsula iberică şi din Baleare până mercuri”. „Temperaturile vor scădea joi, însă căldura va rămâne intensă”, a mai avertizat AEMET, într-un mesaj publicat duminică pe platforma X, iar luni au urmat mai multe avertizări de caniculă.

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Condiţii similare există şi în Portugalia, unde marţi va fi cea mai călduroasă zi, a precizat Agenţia meteorologică portugheză, care a plasat trei departamente din interiorul ţării sub alertă portocalie, cel de-al doilea nivel.

„Căldură neplăcută şi sufocantă” în Belgia și Olanda

Mai la nord, în Belgia, săptămâna aceasta ar putea fi „cea mai călduroasă înregistrată vreodată în Belgia”, cu o temperatură medie care depăşeşte 27 de grade Celsius, potrivit lui David Dehenauw, responsabil de prognoze la institutul meteorologic IRM. Câteva trenuri de la orele de vârf au fost anulate luni şi marţi, a indicat SNCB, Societatea Naţională a Căilor Ferate.

În Ţările de Jos, temperaturile ar putea ajunge până la 37 de grade Celsius până la sfârşitul săptămânii, potrivit previziunilor locale. Un cod galben este în vigoare pe întreg teritoriul ţării din cauza unei „călduri neplăcute şi sufocante”.

Se aşteaptă temperaturi extreme şi în anumite regiuni din centrul şi sudul Angliei, precum şi în Ţara Galilor, la mijlocul acestei săptămâni, a indicat agenţia meteorologică britanică, care a emis o alertă portocalie pentru miercuri şi joi.

Anglia se confruntă cu un val de căldură intensă şi „fără precedent”, a avertizat dr. Akshay Deoras, specialist în ştiinţele atmosferei la Universitatea din Reading, avertizând asupra unor „repercusiuni generalizate pentru sănătatea publică, infrastructuri şi serviciile esenţiale”.

În Elveţia, cel mai probabil canicula va continua până în weekendul care urmează, cu o temperatura care va continua să crească uşor începând de marţi pentru a atinge apogeul în cea de-a doua parte a săptămânii, potrivit MétéoSuisse.

Aceeaşi tendinţă se înregistrează şi în Austria, unde valul de caniculă urmează să continue de-a lungul întregii săptămâni, cu temperaturi de peste 35 de grade Celsius în mare parte din ţară, potrivit Serviciului Meteorologic Naţional.

În Balcani, temperaturi ridicate sunt preconizate în anumite regiuni din Croaţia şi Serbia în următoarele zile, când mercurul termometrelor ar putea ajunge la 35 de grade Celsius. În Macedonia de Nord, se anunţă luni temperaturi de până la 38 de grade Celsius în anumite regiuni, dar şi în Bosnia şi Herţegovina.

În România, furtunile au început să facă probleme, în vestul țării. Vântul puternic, ploile torențiale și grindina au apărut după ce temperaturile au trecut cu mult de 30 de grade Celsius.

Editor : M.I.

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