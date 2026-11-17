Spaniolii se vor prezenta la urne pe 29 noiembrie pentru a vota în cadrul celui de-al șaselea scrutin general din ultimii 11 ani. Alegerile anticipate ar putea pune capăt celor opt ani de guvernare condusă de socialiști și ar putea aduce la putere un partid de extremă dreaptă pentru prima dată de la revenirea Spaniei la democrație, după moartea generalului Franco, relatează The Guardian.

Pedro Sanchez, prim-ministrul socialist al Spaniei, a convocat alegeri anticipate pe 5 octombrie, după ce Partidul Popular (PP), de orientare conservatoare, partidul de extremă dreapta Vox și partidul catalan Junts, de dreapta și pro-independență, au respins măsurile de urgență elaborate de guvern pentru a combate criza locuințelor.

Lipsa locuințelor la prețuri accesibile a devenit o temă electorală cheie, declanșând proteste de amploare în toată Spania. Problema a fost scosă în evidență de cazul regretatei Maricarmen Abascal, o femeie în vârstă de 87 de ani care a fost evacuată din locuința sa din Madrid deoarece nu își putea permite creșterea chiriei cu 230% cerută de fondul de investiții care îi cumpărase apartamentul. Miercurea trecută, peste 3 milioane de persoane au participat la o grevă generală organizată ca răspuns la creșterea vertiginoasă a prețurilor locuințelor.

Sanchez și Partidul Socialist al Muncitorilor din Spania (PSOE) speră că eforturile lor de a rezolva criza locuințelor – precum și faptul că planurile lor au fost zădărnicite de PP, Vox și Junts – vor mobiliza alegătorii progresiști și le vor asigura un nou mandat de patru ani.

Este însă o strategie riscantă. Toate sondajele indică faptul că PP va ieși pe primul loc la alegeri, dar nu va obține majoritatea absolută. Asta înseamnă că ar trebui să obțină sprijinul partidului Vox pentru a putea guverna. Un acord de coaliție între PP și Vox ar marca revenirea extremei drepte la guvernare în Spania, pentru prima dată în istoria democratică a țării de după dictatură.

Prim-ministrul spaniol, cunoscut pentru faptul că își asumă riscuri și îi ia prin surprindere pe adversarii săi, consideră că situația privind locuințele ar putea fi un subiect câștigător după doi ani tumultuoși și dureroși.

Guvernul de coaliție minoritar al lui Sanchez, format împreună cu alianța Sumar – o formațiune mai mică, de stânga –, s-a confruntat cu dificultăți în adoptarea legilor într-un parlament tensionat și nu a mai aprobat un buget din 2023. Junts, care i-a oferit sprijin condiționat în urmă cu trei ani, a încercat să obțină cât mai multe beneficii de la guvern, pentru a-l abandona apoi atunci când a considerat de cuviință, așa cum s-a întâmplat în cazul măsurilor de urgență privind locuințele.

Guvernul său a fost, de asemenea, aspru criticat pentru modul în care a gestionat criza din Ceuta, exclava spaniolă din Africa de Nord, criză care a izbucnit atunci când aproximativ 80.000 de persoane au pătruns pe teritoriul acesteia din Marocul vecin în decurs de 48 de ore.

Mai mult decât atât, guvernul lui Sanchez, partidul său și cercul său restrâns de colaboratori au fost implicați în acuzații de corupție în ultimii doi ani, ceea ce s-a dovedit extrem de stânjenitor pentru un prim-ministru care, la preluarea mandatului, a promis că va fi un adversar al corupției și al practicilor necinstite, notează sursa citată.

În aceste condiții, Sanchez ar fi putut decide că o campanie electorală care să valorifice nemulțumirea publicului față de situația locuințelor avea mai mult sens din punct de vedere politic decât să mai suporte încă câteva luni de impas și știri negative.

Campania electorală a lui Sanchez, în cadrul căreia acesta a încercat să pună în valoare realizările sociale și economice ale guvernului său, a fost umbrită de accidentul feroviar din 28 octombrie, în care și-au pierdut viața 69 de persoane. Accidentul, survenit la nouă luni după ce 46 de persoane și-au pierdut viața într-un alt accident feroviar pe aceeași linie, a ridicat semne de întrebare cu privire la siguranța și gestionarea mult-lăudatei rețele feroviare de mare viteză din Spania.

Ministrul transporturilor din guvernul lui Sanchez, Oscar Puente, a cedat presiunilor și și-a dat demisia la câteva zile după ultimul accident, declarând: „Nici țara, nici eu nu putem suporta 100 de morți în mai puțin de un an”.

Alberto Nunez Feijoo, liderul Partidului Popular (PP), a acuzat guvernul condus de Sanchez că nu a reușit să asigure siguranța spaniolilor, în timp ce partidul Vox a criticat dur ceea ce a numit „incompetența, corupția, clientelismul și lipsa investițiilor în întreținere și îmbunătățirea infrastructurii” din partea guvernului.

Rezultatul probabil al alegerilor

Congresul Spaniei are 350 de locuri, ceea ce înseamnă că orice partid sau coaliție de partide trebuie să obțină cel puțin 176 de locuri pentru a-și asigura o majoritate absolută. Conform sondajelor, PP ar putea obține aproximativ 130 de locuri, PSOE aproximativ 110, iar Vox aproximativ 63.

Cu excepția cazului în care PSOE ar înregistra un rezultat mult mai bun decât cel preconizat, PP pare să câștige, deschizând perspectiva unui acord cu Vox. PP, care acum șase ani își respingea rivalul de extremă dreaptă, calificându-l drept un partid care practica o politică bazată pe „frică, furie, resentimente și răzbunare”, a adoptat de atunci un ton mult mai prietenos față de Vox, de politicile sale anti-imigranți și de discursul său privind „remigrarea”. PP și Vox guvernează deja împreună patru regiuni spaniole, astfel încât s-a creat deja un precedent pentru acorduri între cele două partide.

Sanchez a prezentat scrutinul ca o alegere clară între guvernul său progresist și o dreaptă spaniolă care ar renunța la progresele sociale obținute cu greu. „Voi, bărbații și femeile din Spania, trebuie să decideți dacă doriți să vă alăturați valului de extremă dreaptă care anulează progresul oriunde ajunge la putere, sau să vă asigurați că Spania rămâne un bastion al deschiderii, al justiției sociale și al responsabilității față de mediu”, a declarat el în momentul în care a anunțat organizarea alegerilor anticipate.

Este puțin probabil ca partidele mici situate la stânga PSOE – inclusiv foștii săi parteneri din Sumar – să atragă suficiente voturi pentru a ajuta socialiștii să formeze un alt guvern de coaliție. Frontul Amplu, condus de fostul primar al Barcelonei, Ada Colau, a reunit multe dintre formațiunile de stânga, dar Podemos a refuzat să se alăture acestora. Se estimează că, împreună, Frontul Amplu și Podemos vor obține aproximativ 13 mandate, ceea ce înseamnă că, împreună cu PSOE, vor rămâne cu mult sub pragul majorității.

„Prioritatea națională se bazează pe apartenența la Spania”

Oponenții lui Sanchez încearcă să prezinte alegerile ca pe un referendum privind stilul de politică egoistă pe care îl numesc, cu dispreț, „sanchismo”. Feijoo a promis „o revenire la decență ca principiu fundamental” în cazul în care partidul său va câștiga alegerile din 29 noiembrie.

Liderul Vox, Santiago Abascal, a declarat că partidul său militează pentru „acordarea priorității cetățenilor spanioli, dereglementare, reduceri fiscale și repatrierea celor care nu ar trebui să se afle în Spania”. Una dintre principalele politici ale partidului Vox este „prioritatea națională”, adică acordarea de prioritate spaniolilor față de persoanele din străinătate în ceea ce privește accesul la locuințe subvenționate, chirii sociale, burse și prestații sociale.

Deși a acceptat să acorde „prioritate națională” în regiunile pe care le guvernează deja împreună cu Vox, PP a afirmat că politica respectivă trebuie să respecte legislația spaniolă și europeană.

Feijoo a declarat săptămâna trecută pentru El Pais: „Prioritatea națională se bazează pe apartenența la Spania, nu pe naționalitate, precum și pe respectarea Constituției și a tratatelor europene. Nu se poate conveni asupra a nimic care să nu se încadreze în prevederile Constituției sau ale acestor tratate”.

În luna iulie a anului trecut, Vox a lansat ideea deportării a până la 8 milioane de persoane de origine străină – inclusiv copiii imigranților – susținând că „le este foarte greu să se obișnuiască cu obiceiurile noastre”.

Ulterior, partidul a revenit asupra planului de „remigrare” și a declarat că acesta se va aplica doar celor care intră ilegal în Spania, celor care comit infracțiuni sau celor care „vin în Spania pentru a trăi din ajutoare sociale”.

Abascal susține că aceste politici „nu sunt deloc motivate de ură față de cei din afară, ci mai degrabă de dragoste față de cei din interior”.

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Editor : A.M.G.