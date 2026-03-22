Live TV

Alegeri municipale în Franța, turul al II-lea: francezii decid cine va fi primar în orașe ca Paris, Marsilia și Lyon

Data actualizării: Data publicării:
profimedia-1085260818
Un locuitor se află într-o secție de votare pentru a-și exprima votul în cadrul celui de-al doilea tur al alegerilor municipale din Franța din 2026, la Paris, pe 22 martie 2026.

Urnele s-au deschis duminică la ora locală 8 a.m. (09.00 ora României) pentru turul al doilea al alegerilor locale din Franţa, ultimul scrutin important înaintea celui prezidenţial din 2027, transmite AFP. Sunt chemaţi la vot cetăţenii din 1.580 din cele circa 35.000 de localităţi franceze; majoritatea acestora şi-au desemnat deja aleşii în consiliile locale în urmă cu o săptămână, din primul tur, scrie Agerpres.

Rezultatul este încă indecis în multe oraşe mari, cum ar fi Paris, Marsilia, Lyon sau Toulouse.

În capitală, pentru funcţia de primar se confruntă Rachida Dati, fostă ministru al culturii, susţinută de formaţiuni de centru, şi socialistul Emmanuel Gregoire, cel mai bine clasat în primul tur.

În ultima săptămână, au avut loc pe plan local numeroase alianţe, fuzuni, retrageri şi excluderi, ceea ce îngreunează pronosticurile, remarcă AFP.

Urnele se închid între orele 18.00 şi 20.00 (19.00 - 21.00, ora României), de la caz la caz, iar primele rezultate sunt aşteptate la ora 21 (ora României).

Din cauza decalajului fuselor orare, alegerile au început mai devreme în teritoriile de peste mări Noua Caledonie, Reunion şi Mayotte.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Descarcă aplicația Digi Sport
Partenerii noștri
Pe Roz
Christina Applegate, cu ochii în lacrimi la gândul că va muri și o va lăsa pe fiica ei singură: „Va suferi...
Cancan
Pensii cu 720 lei mai mari, de la 1 ianuarie 2027, pentru acești pensionari din România. Cine se încadrează
Fanatik.ro
Tot adevărul despre plecarea lui Tommy Neubert de la FCSB. Mihai Stoica nu a omis niciun detaliu. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Slovenia investighează interferența firmei israeliane Black Cube în alegerile parlamentare
Fanatik.ro
Mircea Lucescu i-a interzis retragerea de la Dinamo. A fost unul dintre cei mai mari jucători din Ștefan cel...
Adevărul
Milioane de români s-au stabilit în străinătate. Banii trimiși acasă au depășit investițiile străine directe
Playtech
Cum îți dai seama dacă altcineva îți folosește contul Netflix și ce ai de făcut imediat
Digi FM
Varză călită de post ca la bunica. Rețeta simplă care iese perfect de fiecare dată
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
S-a aflat tot: Ronaldo și Georgina au semnat contractul, înainte de nuntă! Portughezul îi plătește o avere...
Pro FM
De ce apare Doja Cat “intenționat urâtă” în fața paparazzilor: “Mă supără foarte tare”. O fobie din...
Film Now
Keith Urban, apariție surprinzătoare după ce s-a aflat de apropierea dintre Nicole Kidman și Simon Baker. Cum...
Adevarul
Cum a profitat Ucraina de destrămarea comunicațiilor rusești pentru a trece rapid în ofensivă
Newsweek
Ministrul muncii, anunț pentru 4.600.000 pensionari: Pensiile cresc cu sume între 128 și 700 lei. „Nu amânăm”
Digi FM
Kevin Hart își ironizează propria statuie de ceară: "Cine dracu’ e ăsta?". Comentariul lui Dwayne Johnson...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă în corpul tău când nu dormi suficient. Avertismentul lansat de specialiști
Digi Animal World
Reacția unui Golden Retriever când stăpâna sa schimbă scutecul bebelușului. Imaginile sunt virale
Film Now
Scarlett Johansson, fără machiaj pe platourile „The Exorcist”. Actrița a surprins cu o apariție naturală în...
UTV
Alexandra Stan a anunțat că va deveni mamă de fetiță, artista a făcut dezvăluirea într-un mod emoționant