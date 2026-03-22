Alegeri municipale în Franța, turul al II-lea: francezii decid cine va fi primar în orașe ca Paris, Marsilia și Lyon

Urnele s-au deschis duminică la ora locală 8 a.m. (09.00 ora României) pentru turul al doilea al alegerilor locale din Franţa, ultimul scrutin important înaintea celui prezidenţial din 2027, transmite AFP. Sunt chemaţi la vot cetăţenii din 1.580 din cele circa 35.000 de localităţi franceze; majoritatea acestora şi-au desemnat deja aleşii în consiliile locale în urmă cu o săptămână, din primul tur, scrie Agerpres.

Rezultatul este încă indecis în multe oraşe mari, cum ar fi Paris, Marsilia, Lyon sau Toulouse.

În capitală, pentru funcţia de primar se confruntă Rachida Dati, fostă ministru al culturii, susţinută de formaţiuni de centru, şi socialistul Emmanuel Gregoire, cel mai bine clasat în primul tur.

În ultima săptămână, au avut loc pe plan local numeroase alianţe, fuzuni, retrageri şi excluderi, ceea ce îngreunează pronosticurile, remarcă AFP.

Urnele se închid între orele 18.00 şi 20.00 (19.00 - 21.00, ora României), de la caz la caz, iar primele rezultate sunt aşteptate la ora 21 (ora României).

Din cauza decalajului fuselor orare, alegerile au început mai devreme în teritoriile de peste mări Noua Caledonie, Reunion şi Mayotte.

