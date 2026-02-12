Live TV

Albin Kurti, reales premier în Kosovo după un an de blocaj politic. Câte voturi a obținut și ce le-a promis alegătorilor

Data publicării:
Albin Kurti, premierul din Kosovo, în timpul unei vizite în Franţa.
Premierul kosovar, Albin Kurti, vrea ca statele UE care nu recunosc independenţa Kosovo să îşi schimbe poziţia. Foto: Profimedia Images

Parlamentul din Kosovo l-a reales miercuri pe Albin Kurti în funcția de prim-ministru după victoria partidului său în alegerile anticipate, punând capăt unui blocaj instituțional de un an, relatează AFP.

Am luat act că Adunarea a ales guvernul Republicii Kosovo, a declarat președinta parlamentului, Albulena Haxhiu, precizând că 66 dintre cei 120 de membri ai Adunării au votat în favoarea cabinetului prezentat de Kurti.

Alegerile parlamentare au avut loc pe 28 decembrie, în urma eșecului lui Albin Kurti, 50 de ani, de a forma o majoritate după primele alegeri din februarie 2025. El a condus apoi un guvern interimar timp de douăsprezece luni.

Partidul lui Kurti, Vetevendosje (VV), care susține o agendă socială de stânga și naționalismul, a obținut 51,1% din voturi la alegerile din decembrie, asigurându-și 57 de locuri.

La putere din martie 2021, după ce a condus pentru scurt timp un guvern între februarie și iunie 2020, Albin Kurti a reușit să construiască noua majoritate cu sprijinul aleșilor reprezentând minoritățile.

Într-un discurs ținut înainte de vot, Kurti, a prezentat un program axat pe economie și pe creșterea investițiilor în apărare, criticând în același timp Serbia, care nu a recunoscut niciodată independența declarată în 2008 de Kosovo, fosta sa provincie sudică.

În ultimii ani, ne-am confruntat cu atacuri și amenințări neobosite din partea Serbiei, le-a spus el deputaților, promițând în același timp să continue normalizarea relațiilor cu Belgradul.

Rezultatele alegerilor din decembrie au fost confirmate pe 31 ianuarie de Comisia Electorală, care inițial ordonase o renumărare completă a voturilor după ce au fost descoperite nereguli.

A fost deschisă, o anchetă penală, iar peste o sută de membri ai personalului electoral au fost arestați la mijlocul lunii ianuarie pentru falsificarea rezultatelor alegerilor, presiune și intimidare, precum și corupție activă și pasivă.

Aproximativ jumătate dintre ei au fost plasați în arest pentru una până la două luni, în timp ce anchetele au continuat.

Mai devreme în cursul zilei, membrii parlamentului au ales-o pe noua președintă a parlamentului, Albulena Haxhiu, fost ministru al justiției și membră a Vetevendosje. 

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Students' Union building, Brayford campus, University of Lincoln, city of Lincoln, Lincolnshire, England, UK
1
Anchetă în Marea Britanie. Un deputat susține că studenți români ar fi implicați în...
Donald Tusk, premierul Poloniei
2
Polonia riscă să părăsească Uniunea Europeană, avertizează Donald Tusk. Argumentul...
Diana Iovanovici Șoșoacă.
3
Eurodeputata Diana Șoșoacă va fi invitată la audieri de o comisie a Parlamentului...
Donald Trump
4
Donald Trump interzice Rusiei și altor patru țări să încheie acorduri petroliere cu...
Călin Georgescu.
5
Reacția lui Călin Georgescu atunci când susținătorii săi au început să spună Tatăl Nostru...
Mărturiile tulburătoare ale medicului care i-a acordat primul ajutor legendarei Lindsey Vonn
Digi Sport
Mărturiile tulburătoare ale medicului care i-a acordat primul ajutor legendarei Lindsey Vonn
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Belgrad
Ministrul Culturii din Serbia este judecat pentru implicarea sa într-un proiect controversat: construcția unui „Trump Tower” în Belgrad
Belgrade, Serbia - September 20, 2019: Cars and buses are stuck in traffic at a busy intersection in Belgrade, Serbia, during rush hour
O capitală europeană ia în considerare sistemul „comunist” par-impar. Mașinile ar putea circula doar din două în două zile
belgrad
Campanie pentru alegeri anticipate în Serbia: Studenții sârbi își numără susținătorii la final de an
albin kurti face declaratii
Partidul lui Albin Kurti, dat câștigător al alegerilor din Kosovo: „Vom face tot ce ştim şi putem pentru a constitui parlamentul”
Cum ar fi trebuit să arate complexul Trump. Foto Profimedia
Ginerele lui Trump renunță la planul de a construi un hotel în Belgrad. Obiectivul era unul sensibil, un simbol național
Recomandările redacţiei
INSTANT_REUNIUNE_INFORMALA_CE_BELGIA_06_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Nicușor Dan, înainte de reuniunea informală a Consiliului European...
Robert Negoiță, primarul Sectorului 3.
Controversă după ce edilul Robert Negoiță a fost testat antidrog de...
INSTANT_REUNIUNE_INFORMALA_CE_BELGIA_07_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Nicușor Dan, despre Europa „cu două viteze”: Nu trebuie să fim...
trump-juncker-tusk-tw
Tensiune fără precedent între Polonia și SUA: Relațiile dintre aliați...
Ultimele știri
Război total între Rusia și WhatsApp. Kremlinul a blocat accesul, aplicația anunță că va permite rușilor să comunice în continuare
Atac sângeros în Sofia: un tânăr a fost ucis, două persoane rănite. Un alt incident violent a avut loc la metrou
David Popovici s-a întâlnit cu Victor Rebengiuc, întâmplător, la un spectacol în București: „Recunoscător pentru acest moment”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Sumă impresionantă strânsă pentru familia mare a lui James Van Der Beek, după moartea lui: "Resursele lor...
Cancan
Moartea căpitanului Emil Seftiuc într-un port din Turcia, învăluită în mister: 'N-au mai văzut așa ceva nici...
Fanatik.ro
Profeția uluitoare a lui Mitică Dragomir: „E trăsnet! El va fi viitorul portar al echipei naționale”. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Kaufland și Asociația Accept, ținta unei campanii de dezinformare extremiste
Fanatik.ro
Deputatul AUR declarat „dușman al poporului ucrainean” l-a adus la disperare pe un vecin. Ce acuzații i se...
Adevărul
Riposta Kremlinului: Reacția Moscovei la confiscarea petrolierelor din „flota fantomă”
Playtech
Petre Roman, de nerecunoscut! Fostul premier pare că a renunţat, nu l-ai mai văzut aşa. A fost surprins pe...
Digi FM
Fratele lui Michael Schumacher se căsătorește cu partenerul lui. Fosta soție l-a felicitat pentru logodnă
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
De față cu soțul ei, a pronunțat numele lui Novak Djokovic și a spus ce ar face: ”E ceva de neimaginat!”
Pro FM
Jaafar Jackson, nepotul lui MJ, spune că a trebuit să câștige cu adevărat rolul din filmul "Michael": "Am...
Film Now
Angelina Jolie, seducătoare într-o rochie transparentă cu paiete. Actrița a atras toate privirile pe covorul...
Adevarul
Cum rezistă soldații ucraineni în tranșee, în condiții de frig extrem: „Vin spre noi ca niște zombi”
Newsweek
Cum au pierdut pensionarii 15 lei la pensie pentru fiecare an muncit? Vin alți 2 ani cu pensii înghețate?
Digi FM
Alex Bogdan și Cătălina Mihai, dezvăluiri fără filtre: „Ne-am cunoscut direct în pielea goală!”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Simptomele cancerului de colon care pot apărea la orice vârstă. Ce trebuie să știi despre boala care l-a ucis...
Digi Animal World
Trei greșeli care pot scurta viața animalelor de companie. Un medic veterinar trage un semnal de alarmă
Film Now
Ultimele imagini cu James Van Der Beek îl arată fragil. Actorul s-a stins la 48 de ani, după o luptă discretă...
UTV
Jennifer Lopez a încins Instagramul la 56 de ani. Ținuta din sala de sport a stârnit valuri de reacții online