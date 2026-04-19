Alegeri anticipate Bulgaria. Care sunt șansele țării să iasă din criza politică perpetuă

Partidul lui Radev, în creștere

Astăzi au loc alegeri parlamentare anticipate în Bulgaria, a opta rundă în ultimii cinci ani. După atâtea runde de alegeri și niciun guvern care să-și ducă mandatul până la capăt, atitudinea predominantă în rândul cetățenilor bulgari (49%) este că un partid ar trebui să aibă majoritatea și să poarte întreaga responsabilitate pentru guvernare, potrivit Sofia Globe, care citează datele unui sondaj Alpha Research. Același sondaj arată însă că și de această dată șansele să se întâmple acest lucru sunt foarte scăzute. 

Cu două zile înainte de alegerile parlamentare anticipate din Bulgaria, sondajul realizat de agenția Alpha Research arată că Bulgaria Progresistă, partidul fostului președinte Rumen Radev are un sprijin de 34,2% în rândul celor care intenționează să voteze, în timp ce GERB-UDF, partidul fostului prim-ministru Boiko Borisov, are 19,5%.

Un sondajul anterior realizat de același institut, ale cărui rezultate au fost publicate pe 29 martie, arăta Bulgaria Progresistă cu 30,8% și GERB-UDF cu 21,2%.

Noul sondaj al agenției arată că coaliția Noi Continuăm Schimbarea - Bulgaria Democrată are 11,6%, în ușoară creștere față de 11,1% în sondajul anterior.

Mișcarea pentru Drepturi și Libertăți - Un Nou Început, condusă de Delian Peevski, sancționat prin Legea Magnitsky, are 9,4%, în ușoară scădere față de precedentul 9,8%.

Partidul pro-rus Vuzrajdane, condus de Kostadin Kostadinov, are 5,8%, o scădere față de 6,9%, cifra anterioară.

Sondajul Alpha Research arată coaliția Partidului Socialist Bulgar - Stânga Unită la patru procente, pragul necesar pentru a câștiga un număr de locuri în Adunarea Națională, și este în creștere față de 3,9%, valoarea anterioară. Noua cifră contrastează cu un sondaj realizat de Market Links, care arăta coaliția BSP - Stânga Unită la două procente.

Partidul lui Radev, în creștere

Alpha Research a declarat că Bulgaria Progresivă avea un avans de 10 puncte la începutul perioadei oficiale de campanie electorală și a crescut acest avans la aproape 15 puncte.

GERB-UDF își păstra nucleul solid de alegători, dar odată cu prezența la vot mai mare așteptată, ponderea sa relativă scade.

Agenția Alpha Research a mai arătat că prezența la vot ar putea ajunge la peste 3,3 milioane de persoane. Datele arată o creștere de cinci procente doar în ultima săptămână a numărului de persoane care spun că vor vota.

