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Alegeri cu miză mare pentru Robert Fico. Aproape 4,4 milioane de alegători sunt chemați la urne în Slovacia

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Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov na Slovensku
Un alegător introduce buletinele de vot în urne, la o secție de votare din Bratislava, Slovacia, sâmbătă, 24 octombrie 2026. Sursa foto: Profimedia Images
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Aproape 4,4 milioane de slovaci sunt chemați sâmbătă la urne pentru a-și alege reprezentanții locali și regionali, într-un scrutin considerat un test important pentru premierul Robert Fico și coaliția sa de guvernare. Votul este văzut ca un barometru al opiniei publice înaintea parlamentarelor din 2027.

Coaliţia formată din trei partide a premierului populist de stânga Robert Fico ar putea pierde majoritatea parlamentară, transmite Agerpres. Însă sondajele nu indică, de asemenea, o majoritate clară pentru opoziţia liberală şi conservatoare în cazul în care alegerile parlamentare anticipate ar avea loc acum.

În scrutinul de sâmbătă vor fi aleşi mai întâi preşedinţii şi parlamentele tuturor celor opt regiuni într-un fel de „super alegeri” într-o singură zi.

În acelaşi timp, vor fi aleşi primarii şi consiliile municipale din aproape 3.000 de localităţi. În cele două oraşe mari, Bratislava şi Kosice, vor fi aleşi şi primarii de district şi consiliile de district.

Secţiile de votare s-au deschis la ora 7 (05:00 GMT). Votul ar urma să se încheie la ora 20:00, dar ar putea fi amânat în caz de probleme tehnice.

Nu vor exista proiecţii oficiale, dar rezultatele parţiale vor fi publicate pe tot parcursul nopţii pe măsură ce voturile sunt numărate.

Editor : M.I.

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