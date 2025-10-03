Live TV

Alegeri în Cehia: care sunt șansele ca partidul miliardarului populist Andrej Babiš, un aliat al lui Viktor Orban, să ajungă la putere

Data publicării:
Andrej Babiš, Aleš Juchelka, politik, předvolební kampaň ANO
Președintele mișcării ANO, Andrej Babiš (stânga), și deputatul Aleš Juchelka împart gogoși la finalul campaniei electorale, pe 3 octombrie 2025, la centrul comercial Nová Karolina, Ostrava. Foto: Profimedia

Cehii au început vineri să voteze în alegerile care ar putea să înlăture guvernul de centru-dreapta, sondajele favorizând revenirea la putere a miliardarului populist Andrej Babiš, care promite să crească salariile și să îmbunătățească creșterea economică, reducând în același timp ajutorul acordat Ucrainei. Schimbarea ar stimula tabăra populistă anti-imigrație din Europa și ar putea complica consensul privind politicile climatice într-o țară în care niciun guvern în funcție nu a câștigat un al doilea mandat din 1996, scrie The Guardian.

Cehii au suferit creșteri ale inflației după criza Covid și invazia Rusiei în Ucraina și au înregistrat o recuperare lentă după una dintre cele mai grave scăderi ale veniturilor reale din Europa.

Acest lucru a afectat popularitatea coaliției Spolu a prim-ministrului Petr Fiala și a aliaților săi liberali, care s-au concentrat pe reducerea deficitului bugetar.

Candidații au făcut apeluri de ultimă oră către alegători vineri dimineață, Andrej Babiš distribuind gogoși în orașul industrial Ostrava.

Babiš este un aliat al lui Viktor Orbán din Ungaria în grupul Patrioții pentru Europa din Parlamentul European și a adoptat o poziție ambivalentă cu privire la ajutorul acordat Ucrainei – o abatere de la politica guvernului Fiala, care a adoptat rapid o poziție fermă de sprijinire a Kievului după invazia Rusiei în 2022.

Deși au donat mai puțin decât alții din punct de vedere financiar, cehii au fost printre primii care au furnizat tancuri și vehicule de luptă și au creat așa-numita „inițiativă cehă”, reunind comercianți și oficiali din domeniul apărării pentru a găsi milioane de proiectile de artilerie în întreaga lume pentru Kiev, cu finanțare din partea țărilor occidentale.

Babiš s-a angajat să pună capăt proiectului de muniție, spunând că este prea scump. El dorește ca NATO și UE să se ocupe de Ucraina.

„Nu avem bani aici pentru poporul nostru. Programul nostru vizează o viață mai bună pentru cetățenii cehi... Nu suntem în Ucraina”, a declarat Babiš, în vârstă de 71 de ani, într-o dezbatere miercuri la CNN Prima News.

Sondajele indică faptul că partidul ANO al lui Babiš va obține peste 30% din voturi, cu aproximativ 10 puncte mai mult decât coaliția Spolu a lui Fiala. Dar, chiar și cu un mic aliat numit Motorists, probabil că nu va obține majoritatea în camera inferioară a parlamentului, care are 200 de locuri.

Relațiile tensionate ale ANO cu Spolu și aliații săi înseamnă că partidul ar putea avea nevoie de sprijinul partidelor marginale anti-UE și anti-NATO – SPD de extremă dreapta și Stacilo! de extremă stânga – pentru cabinetul său preferat, format dintr-un singur partid.

Babiš a respins orice demersuri în direcția ieșirii din UE sau NATO, inclusiv solicitările de organizare a unor referendumuri, contracarând acuzațiile actualului guvern că ar devia țara de la cursul său democratic și pro-occidental.

La un miting al lui Babiš organizat săptămâna aceasta în Kralupy, lângă Praga, Martin Klihavec, un antreprenor care votează ANO, a declarat: „Această campanie de intimidare va speria mulți alegători, dar este păcat, deoarece nu se bazează pe adevăr. Sub guvernul anterior al lui Babiš, eram mai bine.”

Babiš trebuie să depășească și alte obstacole pentru a deveni prim-ministru. În calitate de proprietar al unui imperiu chimic și alimentar, el trebuie să găsească o modalitate de a se conforma legilor privind conflictul de interese. De asemenea, el se confruntă cu un proces pentru acuzații de fraudă legate de obținerea unei subvenții UE în urmă cu mai bine de 15 ani, acuzații pe care le neagă.

Spolu și aliații săi ar putea păstra majoritatea dacă unele partide mici nu reușesc să atingă pragul de 5% necesar pentru a intra în parlament, un scenariu care i-a ajutat la ultimele alegeri, dar care pare puțin probabil să se repete, potrivit sondajelor.

Secțiile de votare vor fi deschise până la ora locală 22:00 (23:00 ora României) vineri și de la 8:00 la 14:00 (09:00 - 15:00, ora României) sâmbătă, rezultatele fiind așteptate mâine după-amiază.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Vacanța de toamnă pentru elevi. Foto Getty Images
1
Vacanță pentru toți elevii în octombrie. Când se termină primul modul de cursuri din anul...
o femeie cu un ceas arată spre ora 12
2
Ce este trendul „996” din China, care amenință să se răspândească și în Europa: „Nu...
Vladimir Putin
3
Cum s-a transformat visul lui Vladimir Putin de demilitarizare a Ucrainei în cel mai mare...
small river after flood or storm. Aerial view, Romania
4
Cod roșu de inundații pe râuri din mai multe județe. Șefa ANM: Atenție maximă la...
N23 SOSIRE NICUSOR MACRON DINEU SUMMIT UE COPENHAGA VO 011025_00192
5
Nicușor Dan a participat la dineul organizat de regele Danemarcei la Copenhaga. Șeful...
FOTO ”Cea mai frumoasă femeie din lume”, de nerecunoscut! Internetul ”a explodat”: ”Mă distruge”
Digi Sport
FOTO ”Cea mai frumoasă femeie din lume”, de nerecunoscut! Internetul ”a explodat”: ”Mă distruge”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ID282278_INQUAM_Photos_Gyozo_Baghiu
Patru șefi la doar 14 angajați, într-o direcție a Ministerului...
FED DECLARATII NICUSOR DAN 021025 FOCTR1_20946
Atacuri cibernetice, acțiuni secrete și propagandă. Ce conține...
ilie bolojan face declaratii
Ilie Bolojan: „La Constanţa este linişte, la Odesa cad bombele”...
sigla diicot de la intrarea in sediu
Un bărbat din Bistrița-Năsăud e acuzat că pregătea un atentat...
Ultimele știri
Director de la Apele Române: „Debitele râurilor încep să crească și trebuie să rămânem în stare de mobilizare”
„Pagube semnificative în Sectorul 2”, după furtună. Procedura prin care proprietarii de mașini avariate pot primi despăgubiri
Cum vrea UE să compenseze Raiffeisen Bank International pentru daunele plătite în Rusia și cum pot profita oligarhii ruși
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Dmitri Peskov
Kremlinul insistă și susține că alegerile din Republica Moldova au fost „pline de diverse încălcări și ciudățenii”
politie moldova
21 de separatiști transnistreni care pregăteau violențe în Republica Moldova au fost reținuți de poliția de la Chișinău
maia sandu sustine un discurs
Primul mesaj al Maiei Sandu, după ce partidul pe care l-a fondat a câștigat alegerile parlamentare din Republica Moldova
costiuc simion
Partidul-surpriză care a intrat în parlamentul R. Moldova. Legătura cu AUR, „metoda Georgescu” și acuzații de colaborare cu Plahotniuc
Congress of the opposition Moldovan bloc "Pobeda" in the Moscow concert hall.
Oligarhul moldovean Ilan Șor s-a plâns la televiziunea publică din Rusia că alegerile din Moldova au fost fraudate
Partenerii noștri
Pe Roz
Sfatul pe care Nicole Kidman l-a primit de la cea mai bună prietenă, Naomi Watts, după ce a cerut divorțul de...
Cancan
Doliu în televiziune! Prezentatoare TV în vârstă de 21 de ani, găsită moartă în casă
Fanatik.ro
Au scos documentul despre banii lui Călin Georgescu, folosiți în campanie. AEP i-a studiat trei luni dosarul...
editiadedimineata.ro
De ce rățușca de cauciuc te ajută să rezolvi problemele
Fanatik.ro
Transfer bombă! Nicolae Stanciu, împrumut în iarnă de la Genoa în SuperLiga?! „Sunt discuții! E un plan care...
Adevărul
George Simion, ținta ironiilor după ce şi-a anulat abonamentul la Netflix şi i-a îndemnat pe români la fel
Playtech
Cât consumă centrala termică pe gaz în funcție de mărimea locuinței. Exemplu de calcul pentru un apartament...
Digi FM
Monica Gabor, imagine rară alături de fiica Irina și de sora ei, Ramona. Fanii au reacționat imediat: „De...
Digi Sport
Întrebat despre Denis Alibec, Gigi Becali a răspuns sec, în PATRU cuvinte
Pro FM
Vara s-a terminat, dar nu și aparițiile incendiare ale Elenei Ionescu în costum de baie. Mix perfect de...
Film Now
Adam Sandler, favorit-surpriză la Oscar pentru „Jay Kelly”. Transformarea care l-a adus în atenția criticilor
Adevarul
Spoofing‑ul, escrocheria perfectă: cum ți se fură datele sau ți se accesează contul bancar. Chiar și...
Newsweek
Ce se urmărește prin trecerea tuturor pensiilor pe card? Ce acuzații halucinante se aduc băncilor?
Digi FM
O tânără de 27 de ani și-a pierdut viața după ce a adoptat o dietă extremă. Prietenii spun că ajunsese să...
Digi World
De ce ar trebui să deschizi geamurile casei în fiecare zi, chiar și iarna. 7 motive pentru care să-ți...
Digi Animal World
Descoperirea făcută de o femeie după ce a salvat un câine care urma sa fie eutanasiat. Patrupedul are o rasă...
Film Now
Cum arată Mira Sorvino la 30 de ani de când a luat Oscarul pentru "Chemarea Afroditei". Blonda a fost pe...
UTV
Andreea Bălan și George Burcea, surpriză după cinci ani de la divorț. Foștii soți, fotografiați împreună cu...