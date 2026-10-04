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Video Alegeri în Letonia: „Lista Unită” câștigă scrutinul și-i permite lui Andris Kulbergs să rămână premier

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Mark Rutte - Andris Kulbergs press conference in Brussels
Premierul leton Andris Kulbergs. Sursa: Profimedia
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Victoria oficială a formaţiunii conservatoare „Lista Unită” (AS), condusă de premierul în exerciţiu Andris Kulbergs, care a surprins pe toată lumea cu o campanie de succes, îi oferă acestuia perspectiva de a deveni viitorul şef al guvernului în urma victoriei decisive obţinute sâmbătă în alegerile generale din Letonia, informează EFE, preluată de Agerpres.

Conform rezultatelor parţiale - numărătoarea a început cu o întârziere de trei ore din cauza unor probleme tehnice -, partidul lui Kulbergs se află în frunte cu 35,54% din voturi (246.342 de buletine de vot), după centralizarea datelor din 90% dintre secţiile de votare, asigurându-şi 41 de mandate în Parlament.

O victorie zdrobitoare, care a dus la mai mult decât dublarea rezultatului partidului populist şi naţional-conservator „Letonia pe Primul Loc” (LPV). Acesta a obţinut 92.515 voturi (13,35%) - asigurându-şi 17 mandate parlamentare - în cadrul unor alegeri la care au avut drept de vot aproximativ 1,5 milioane de letoni, iar prezenţa la urne a fost de 51,79%.

Pe locul al treilea s-a situat formaţiunea social-conservatoare „Puterea Suverană / Noi Letoni” (SV/JL), care a obţinut 15 mandate cu 80.784 de voturi (11,66%).

Aceasta a fost urmată de partidul naţional-conservator „Alianţa Naţională” (AN), care şi-a asigurat 11 mandate parlamentare cu 63.214 voturi (9,12%).

Partidul social-democrat Progresiştii (P) s-a clasat pe locul al cincilea, obţinând 48.002 voturi (6,92%) - ceea ce i-a asigurat nouă mandate - fiind urmat de formaţiunea centristă Noua Unitate (JV), care a câştigat şapte locuri cu 42.080 de voturi (6,07%).

Kulbergs anticipase perspectiva guvernării, stabilind priorităţi clare pentru viitorul executiv.

„În noul guvern, dacă voi avea ocazia să îl conduc, primul lucru (care trebuie abordat) este, cu siguranţă, bugetul”, a declarat prim-ministrul, potrivit relatărilor postului public de radiodifuziune leton LSM.

Odată cu victoria AS, Kulbergs are asigurată primirea mandatului din partea preşedintelui pentru a forma un guvern de coaliţie, o sarcină în realizarea căreia s-ar putea baza pe AS şi JV, având în vedere refuzul naţional-conservatorilor de a participa la o guvernare alături de social-democraţi.

Social-democraţii sunt, totuşi, „deschişi să participe la negocierile pentru formarea unui guvern”, a declarat pentru EFE Agnese Lace, co-preşedintă a social-democraţilor letoni.

Pentru Kulbergs şi partidul său, aceste rezultate reprezintă un succes major, întrucât formaţiunea şi-a îmbunătăţit semnificativ performanţa faţă de alegerile anterioare din 2022, când AS a obţinut 11,14% din voturi.

O parte din acest succes i se datorează lui Kulbergs, perceput ca un lider dinamic care îşi comunică frecvent activităţile şi opiniile pe reţelele de socializare şi care a convocat reuniuni guvernamentale extraordinare pentru a aborda chestiuni urgente în afara programului obişnuit al cabinetului.

Editor : B.E.

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