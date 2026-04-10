Alegeri în Ungaria. Cum a transformat Viktor Orban fotbalul într-un instrument politic, pentru a rămâne la putere. Legătura cu România

Viktor Orban este un fanatic al fotbalului, dar folosește de mult timp acest sport ca instrument politic, atât în țară, cât și în străinătate. Având în vedere că sondajele prevăd o înfrângere electorală, el ar putea pierde și șansa de a găzdui finala Ligii Campionilor, comentează DW.

Pe fondul retoricii și agitației populiste din turneul de promovare al lui JD Vance la Budapesta, în sprijinul „fantasticului” prim-ministru maghiar Viktor Orban, semnificația unuia dintre locurile de desfășurare s-ar putea să fi scăpat multora.

Vicepreședintele SUA s-a adresat marți miilor de oameni la un miting preelectoral la Groupama Arena, stadionul clubului de fotbal cel mai de succes din Ungaria, Ferencvaros. Stadionul cu o capacitate de 24.000 de locuri, dotat cu 24 de loje VIP, a fost inaugurat în 2014, la trei ani după ce deputatul Fidesz, Gabor Kubatov, a devenit președintele clubului.

„Nu cred că este o punere în scenă întâmplătoare”, a declarat pentru DW Gyozo Molnar, profesor de sociologia sportului și a exercițiului fizic la Universitatea din Worcester, originar din Ungaria.

„Stadionul este arena preferată a lui Orban, în sensul propriu al cuvântului. La un nivel mai larg, vasta rețea de cluburi de fotbal, academii și proiecte de infrastructură din toată țara reprezintă o rețea materială de patronaj care leagă comunitățile locale și elitele locale de Fidesz. Acest lucru are consecințe electorale, în special în circumscripțiile rurale.”

Influența puternică a statului asupra cluburilor maghiare

Ferencvaros nu este singurul club care are legături puternice cu statul. Deși nu sunt neapărat controlate direct de Fidesz, toate cluburile din prima divizie sunt influențate într-un fel sau altul de partid, fie prin politicieni numiți în funcții executive, fie prin instituții ale statului care dețin acțiuni în club, fie prin acordarea de fonduri.

Cea mai importantă sursă de venit a fost programul de impozit pe profit TAO. Introdus în 2011, acesta permite corporațiilor să deducă din impozite donațiile către cluburi din anumite sporturi, uneori până la 100%. Acest lucru a dus la canalizarea a miliarde de euro către cluburi susținute de guvern și la atribuirea unor contracte de construcții către persoane apropiate de Orban și de guvernul său. Ungaria este clasată în mod constant ca cea mai coruptă națiune din UE cu 27 de membri, cu care are o relație tensionată, și se află, de asemenea, printre cele mai sărace țări din bloc.

„Până la introducerea TAO, lumea antreprenorilor și cea a sportului nu aveau nicio legătură între ele”, a spus el. „Nu cred că este o atitudine normală să regreți cheltuirea banilor pe terenuri de sport sau pentru ca copiii să practice sport.”

Cu toate acestea, Fidesz și-a dezvoltat interese și în cluburi din mai multe țări învecinate, inclusiv România, Slovacia, Serbia, Slovenia, Croația și Ucraina. Molnar spune că acest lucru combină pasiunea lui Orban pentru fotbal cu menținerea puterii politice – și reprezintă un alt factor care atrage voturi.

Cluburile din străinătate contribuie la creșterea votului diasporei

„Etnicii maghiari din țările vecine au putut vota la alegerile din Ungaria de când Fidesz a introdus naturalizarea simplificată și a extins dreptul de vot în 2010. Votul diasporei a favorizat în mod copleșitor partidul Fidesz de-a lungul timpului”, a spus el.

„Investițiile în infrastructura fotbalistică din aceste comunități, cum ar fi stadioane, academii și programe pentru tineret, reprezintă o formă tangibilă și vizibilă de patronaj care întărește mesajul că guvernul lui Orban are grijă de maghiarii de dincolo de granițele țării.”

Puskas Akademia

În timp ce structurile de proprietate ale unor cluburi, atât în Ungaria, cât și în străinătate, sunt opace, vicecampioana sezonului trecut, Puskas Akademia, a fost construită, finanțată și controlată de Orban încă de la înființarea sa în 2007.

Numită după Ferenc Puskas, cel mai mare fotbalist maghiar din toate timpurile și membru al echipei „Mighty Magyars” care a pierdut în fața Germaniei de Vest în finala Cupei Mondiale din 1954, Puskas Akademia este proiectul preferat al lui Orban. Le-a construit și un stadion. Pancho Arena, numită după porecla dată lui Puskas în perioada în care a jucat pentru Real Madrid, este o arenă cu o capacitate de 3.800 de locuri, de două ori mai mare decât populația orașului Felcsut, unde Orban deține o proprietate.

„Este cu adevărat obsedat de fotbal”

David Goldblatt, acum profesor invitat la Pitzer College, Los Angeles, a vizitat stadionul, situat la periferia Budapestei, în 2017. După ce i-a înmânat lui Orban, prin intermediul unui intermediar, un exemplar al unei cărți pe care o scrisese despre fotbal cu un deceniu în urmă, a devenit primul jurnalist străin din ultimii peste zece ani care l-a intervievat pe prim-ministru, ales pentru prima dată în această funcție în 1998.

Goldblatt spune că, deși a fost în mod clar folosit ca armă politică, dragostea lui Orban pentru acest sport a ieșit în evidență.

„Este cu adevărat obsedat de fotbal — să joace, să urmărească, să se gândească la el. Iubește cu adevărat, cu adevărat, cu adevărat fotbalul”, a declarat Goldblatt pentru DW, adăugând că Orban a jucat în liga a patra din Ungaria și a pus bazele controlului central al partidului său pornind de la un meci de fotbal în cinci al Fidesz.

Pe lângă controlul asupra fotbalului de club, Goldblatt a spus că finanțarea și promovarea echipei naționale de către Orban i-au permis să construiască o poveste utilă.

„Echipa națională de fotbal a Ungariei oferă o narațiune grozavă și puternică pentru un ultranaționalist cu tendințe de victimizare. Odată vârful absolut al fotbalului mondial, apoi o umbră teribilă a ceea ce a fost odată. Aceasta s-a transformat, în mâinile lui Orban și Fidesz, într-o poveste despre cât de măreață era odată Ungaria înainte ca comuniștii să distrugă marea tradiție fotbalistică.

„«Să facem fotbalul maghiar din nou măreț» mi-a spus el. Cred că avea chiar șepci de baseball cu acest slogan.”

Finala Ligii Campionilor: un moment de glorie sau o pilulă amară

Pe lângă implicarea lor în echipa națională a Ungariei și în toate cluburile de top ale țării, Orban și Fidesz au construit peste 25 de stadioane în toată țara, dintre care cel mai mare – Arena Puskas din Budapesta – va găzdui finala Ligii Campionilor, cel mai important meci al fotbalului european de cluburi, pe 30 mai.

Molnar a spus că Orban vede acest lucru ca „o validare enormă a întregii sale strategii de construire a națiunii prin sport” și că i-ar fi foarte greu să accepte faptul că nu va mai fi la putere pentru finală.

„Dacă ar pierde pe 12 aprilie, finala Ligii Campionilor ar avea loc sub un nou guvern, iar asta ar fi o pierdere extrem de simbolică pentru el, altcineva tăind panglica la proiectul său de moștenire”, a spus el.

Orban a fost un spectator constant la marile finale de fotbal de zeci de ani și s-ar putea foarte bine să se afle la unul dintre stadioanele pe care le-a construit pe 30 mai, indiferent ce se va întâmpla în zilele următoare. S-a transformat în figura-cheie a fotbalului maghiar, precum și a societății, iar miza este mare pentru acest sport.

„Dacă Orban câștigă, acel eveniment va deveni o încoronare a moștenirii sale fotbalistice. Dacă pierde, va deveni o moștenire incomodă pentru un nou guvern, care va trebui să decidă ce să facă cu infrastructura, rețelele și economia politică a sportului pe care Orban a petrecut un deceniu și jumătate construindu-le”, a adăugat Molnar.

„În orice caz, fotbalul maghiar după 12 aprilie ne va spune multe nu doar despre sport, ci și despre posibilitatea ca proiectele naționaliste populiste să poată fi desființate prin mijloace democratice.”

