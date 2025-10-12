Live TV

Alegeri locale în Portugalia: Furia provocată de criza locuințelor alimentează votul pentru extrema dreaptă

Day after Portugal general election in Lisbon
Peste 9,3 milioane de portughezi sunt chemați la urne pentru scrutinul local. Sursa foto: REUTERS/Violeta Santos Moura
Nemulțumirea publică, amplificată de un accident tragic Cursă strânsă în Porto Chega, tot mai influent dincolo de marile orașe

Alegerile locale de duminică din Portugalia ar putea aduce o nouă victorie pentru extrema dreaptă europeană. Criza locuințelor și nemulțumirea tot mai mare față de partidele tradiționale alimentează ascensiunea formațiunii ultranaționaliste Chega, care speră să câștige primele sale primării și să își extindă influența dincolo de Lisabona și Bruxelles.

La doar cinci luni după ce alegerile legislative anticipate au transformat partidul Chega în a doua forță politică din parlamentul portughez, peste 9,3 milioane de alegători sunt chemați din nou la urne pentru scrutinul local, scrie Politico.

Tema dominantă este criza locuințelor, care afectează toate regiunile țării. În Lisabona, prețurile au crescut cu aproape 80% în ultimii cinci ani, ajungând la o medie de 5.769 euro pe metru pătrat. Primarul în funcție, Carlos Moedas, fost comisar european, este acuzat că nu a reușit să limiteze explozia costurilor și fenomenul de strămutare a localnicilor din cauza turismului excesiv.

Adversara sa, Alexandra Leitão (Partidul Socialist), promite măsuri dure: limitarea închirierilor pe termen scurt și un moratoriu asupra construirii de noi hoteluri, până la implementarea unui plan de echilibrare urbană.

Nemulțumirea publică, amplificată de un accident tragic

Pe lângă problema locuințelor, Moedas este criticat pentru gestionarea accidentului de funicular produs luna trecută, soldat cu victime. Familiile celor afectați susțin că nu au fost contactate de primărie, iar edilul a amânat audierile până după alegeri.

Unul dintre vagoanele funicularului Gloria, o atracţie turistică populară în capitala Portugaliei, a deraiat şi s-a izbit de o clădire din centrul oraşului în septembrie. Cinci cetăţeni portughezi şi unsprezece străini au murit în accident. Alte douăzeci de persoane, printre care şi un băieţel de trei ani, au fost rănite.

Chiar dacă își va păstra funcția, Moedas ar putea fi nevoit să negocieze o majoritate fragilă în consiliul municipal, posibil cu sprijinul controversat al Chega, o perspectivă tensionată, având în vedere criticile dure pe care partidul de extremă dreaptă i le-a adus în campanie.

Cursă strânsă în Porto

În Porto, al doilea oraș ca mărime al Portugaliei, competiția este la fel de intensă. Actualul primar Rui Moreira nu mai candidează după 12 ani, iar lupta se dă între conservatorul Pedro Duarte și socialistul Manuel Pizarro.

Amândoi promit soluții pentru criza locuințelor: Duarte vrea să stimuleze închirierea celor 20.000 de locuințe vacante prin facilități fiscale, în timp ce Pizarro propune construirea a 5.000 de locuințe accesibile pe terenuri publice. În lipsa unei majorități clare, partidul Chega ar putea deveni din nou un arbitru decisiv.

Chega, tot mai influent dincolo de marile orașe

Extrema dreaptă portugheză își consolidează poziția mai ales în zonele rurale și sudice, unde salariile mici și costul ridicat al vieții amplifică frustrările. Chega promovează o retorică anti-imigranți și anti-establishment, acuzând guvernul de la Lisabona că ignoră problemele regiunilor defavorizate.

Formațiunea are șanse reale în Elvas, Viana do Alentejo și Benavente, dar și în Algarve, unde costurile vieții sunt tot mai greu de suportat. În Faro, sondajele arată că partidele tradiționale ar putea rezista, însă Chega ar obține suficiente locuri în consilii pentru a bloca deciziile locale.

Succesul potențial al Chega în alegerile locale este privit drept un simptom al valului populist care traversează Europa. Pe fondul nemulțumirilor sociale și al crizei locuințelor, partidele de extremă dreaptă câștigă teren în mai multe state europene, inclusiv Portugalia, considerată până recent o excepție stabilă a centrului politic.

Secțiile de votare din Portugalia continentală se vor închide la ora 23:00 (ora României), iar primele exit polluri vor fi publicate o oră mai târziu, după închiderea urnelor din arhipelagul Azore. Rezultatele finale sunt așteptate înainte de miezul nopții, dat fiind că sistemul electoral portughez este printre cele mai rapide din Europa.

