Alegeri parlamentare în Slovenia: luptă dură între partidul actualului premier, Robert Golob, și cel al ultraconservatorulu Janez Jansa

Slovenii se prezinta la urne, duminică, pentru alegerile parlamentare, în cadrul cărora se aşteaptă un rezultat foarte strâns între partidul liberal al prim-ministrului Robert Golob şi formaţiunea fostului premier ultraconservator Janez Jansa, la finalul unei campanii influenţate în mare măsură de contextul internaţional, relatează AFP.

După ce a condus mult timp în cursă, Partidul Democrat Sloven (SDS) al lui Jansa se află la egalitate cu Mişcarea pentru Libertate (GS) a lui Golob în ultimele sondaje, notează News.ro.

Golob, în vârstă de 57 de ani, a recuperat decalajul datorită unor măsuri populare, printre care majorarea pensiilor, dar şi datorită contextului internaţional, afirmă Ali Zerdin, responsabilul suplimentului duminical al ziarului Delo.

Războiul din Iran a oferit „un spaţiu larg de critică” partidelor de stânga, în timp ce apropierea lui Jansa de preşedintele american Donald Trump l-a obligat să rămână în plan secund, a subliniat acesta în cadrul unei dezbateri.

Ultimele zile ale campaniei au fost marcate, de asemenea, de afacerea Black Cube, numită după o companie israeliană de informaţii suspectată că ar fi în spatele publicării online a unor videoclipuri filmate cu camera ascunsă, care sugerează fapte de corupţie în cadrul guvernului.

Sub mandatul lui Golob, Slovenia a devenit una dintre puţinele ţări din Uniunea Europeană care a calificat războiul Israelului din Gaza drept „genocid”.

Iar potrivit jurnalistului de la Delo, Uros Esih, Israelul are tot interesul ca „politica externă a Sloveniei să facă o schimbare de 180 de grade”.

Jansa a recunoscut că s-a întâlnit cu unul dintre responsabilii Black Cube, dar a negat orice implicare în publicarea videoclipurilor.

„Cetăţeanul sloven trebuie să fie pe primul plan, nu Palestina, nu migranţii ilegali”, a declarat el în cadrul unei dezbateri televizate cu Golob, vineri seara.

O cotitură iliberală

Dacă Jansa, în vârstă de 67 de ani, va câştiga, analiştii prevăd o cotitură iliberală pentru această ţară de 2,1 milioane de locuitori, provenită din fosta Iugoslavie şi membră a Uniunii Europene din 2004, într-un context de ascensiune a naţionalismului în Europa.

Acest apropiat al prim-ministrului maghiar Viktor Orbán a condus o campanie axată pe revenirea la „valorile slovene”, printre care se numără şi cele ale „familiei tradiţionale”, şi a promis că va „închide robinetul” banilor publici pentru anumite ONG-uri.

În timpul celui de-al treilea mandat, între 2020 şi 2022, acesta a avut numeroase confruntări cu UE şi a încercat să reducă la tăcere mass-media critică.

Modul său de gestionare a pandemiei de Covid-19, considerat autoritar, a determinat zeci de mii de oameni să iasă în stradă şi a dus la victoria zdrobitoare a lui Golob, pe atunci un novice în politică.

La conducerea unei coaliţii de centru-stânga, acesta a promovat un program axat pe incluziunea socială şi a legalizat căsătoria şi adopţia pentru cuplurile de acelaşi sex.

Pe plan internaţional, el a criticat ferm războiul purtat de Rusia împotriva Ucrainei – unul dintre singurele puncte comune cu Jansa – şi ambiţiile americane asupra Groenlandei.

„Pentru cei care iubesc Slovenia sub soarele libertăţii, alegerea este foarte clară”, a declarat el în cadrul dezbaterii televizate.

Ultimul sondaj publicat joi seara de postul privat POP TV acordă partidului GS al lui Golob 27,8%, iar SDS 27,7%. Blocul de dreapta ar avea un uşor avantaj, chiar dacă niciuna dintre cele două tabere nu pare în măsură să obţină majoritatea absolută din cele 90 de locuri din camera inferioară a parlamentului, Drzavni Zborde.

Secţiile de votare se deschis la ora 07:00 locală (08:00 ora României) şi se închid la ora 19:00. Primele rezultate ale scrutinului sunt aşteptate imediat după închiderea urnelor.

Editor : B.E.