Alegeri prezidenţiale în Franţa, 2027: Marine Le Pen conduce detaşat în toate scenariile celui mai recent sondaj

Candidata partidului Rassemblement National (RN, extremă dreapta), Marine Le Pen, şi-a menţinut avansul în perspectiva alegerilor prezidenţiale de anul viitor, iar rivalul său de extremă stânga, Jean-Luc Mélenchon, s-a clasat pe locul al doilea în majoritatea scenariilor testate, potrivit unui sondaj publicat luni. Măsurătorile subliniază polarizarea tot mai accentuată a electoratului, pe măsură ce se apropie sfârşitul mandatului lui Emmanuel Macron.

Marine Le Pen ar obţine între 33% şi 36% din voturile din primul tur al alegerilor, în funcţie de scenariile analizate de institutul de sondaje Toluna Harris Interactive, într-un sondaj realizat între 8 şi 10 septembrie, scrie Reuters, potrivit News.ro.

Melenchon, candidatul partidului de extremă stânga La France Insoumise (LFI), ajunge în turul al doilea în cel puţin trei dintre cele cinci scenarii analizate, cu 15,5% până la 17% din intenţiile de vot. Se estimează că Le Pen îl va învinge cu uşurinţă în turul al doilea.

Fostul prim-ministru al lui Macron, Edouard Philippe, este singurul candidat de centru-dreapta care îl devansează pe Mélenchon într-unul dintre scenariile analizate şi se află la egalitate cu acesta în altul. Ceilalţi candidaţi ar rămâne în urmă în toate scenariile.

Pe măsură ce al doilea şi ultimul mandat al lui Macron se apropie de sfârşit, preşedintele nepopular lasă în urmă un centru politic golit de substanţă şi o economie slabă, deschizând calea pentru partidele de linie dură, precum LFI şi Rassemblement National al lui Le Pen.

Melenchon a candidat deja de trei ori la preşedinţie, în 2012, 2017 şi 2022, dar nu a reuşit niciodată să ajungă în turul al doilea.

Le Pen a candidat, de asemenea, de trei ori. Ea a ajuns în turul al doilea în 2017 şi 2022, dar a pierdut în faţa lui Macron.

Editor : B.P.