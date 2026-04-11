Alegeri Ungaria 2026. Mărturiile unor etnici maghiari dintr-un mic oraș ucrainean divizat în privința lui Viktor Orban: „Nu e perfect”

În mare parte a Ucrainei, alegerile parlamentare de duminică din Ungaria sunt urmărite cu o singură speranță: ca Viktor Orban, liderul apropiat de Kremlin care a făcut din opoziția față de Kiev un element central al campaniei sale, să fie înlăturat de la putere după 16 ani în funcție. Însă în Berehove, situația este mai complexă, notează The Guardian.

În acest mic oraș de aproximativ 30.000 de locuitori din regiunea deluroasă Transcarpatia a Ucrainei, etnicii maghiari constituie majoritatea, iar limba maghiară se aude la fel de des ca și limba ucraineană. Viața de zi cu zi – de la școală până la canalele de televiziune urmărite acasă – rămâne strâns legată de Ungaria vecină.

Unii locuitori recunosc, adesea în șoaptă, că țin cu partidul Fidesz al premierului ungar.

„Orban nu e perfect, dar îi pasă de maghiarii de pretutindeni”, a spus Laszlo, vorbind în fața consulatului maghiar vineri dimineață, în timp ce își ridica documentele necesare pentru a vota duminică. La fel ca și alți intervievați, el a cerut ca numele său de familie să nu fie dezvăluit, spunând că nu se simte confortabil să vorbească public despre acest subiect.

Laszlo a spus că este nemulțumit de deteriorarea relațiilor dintre Ungaria și Ucraina, dar l-a lăudat pe Orban pentru că le-a oferit pașapoarte etnicilor maghiari, asistență financiară și pentru că a apărat ceea ce el a descris drept drepturile lingvistice ale comunității. Deși este ilegal din punct de vedere tehnic în Ucraina, mulți locuitori din Berehove au un al doilea pașaport maghiar, iar Budapesta a înființat mai multe secții de votare la consulatele din regiune.

Orban s-a prezentat de multă vreme drept un apărător al maghiarilor etnici din străinătate – dintre care aproximativ 60.000 locuiesc în Transcarpatia –, susținând că aceștia se confruntă cu o discriminare generalizată în Ucraina și sunt obligați să se asimileze în societatea ucraineană.

Criticii săi, atât din Ungaria, cât și din Ucraina, afirmă că el a exagerat – și, uneori, a denaturat – aceste nemulțumiri pentru a-și justifica atitudinea ostilă față de Kiev și aliații săi occidentali.

„Alegătorii maghiari sunt sensibili la problema maghiarilor etnici care trăiesc dincolo de granițele Ungariei”, a declarat Andras Rácz, cercetător principal la Consiliul German pentru Relații Externe. „Retorica lui Orban a făcut ca situația să pară mult mai gravă și, prin aceasta, i-a întors pe maghiarii din țară împotriva Ucrainei”, a adăugat el.

Tensiunile dintre Budapesta și Kiev au atins un punct critic în perioada premergătoare alegerilor, Ungaria continuând să blocheze pachetul financiar al UE în valoare de 90 de miliarde de euro destinat Ucrainei, întârziind astfel finanțarea esențială necesară pentru susținerea efortului de război al Kievului.

Guvernul lui Orban a încercat, de asemenea, să se folosească de situația dificilă a etnicilor maghiari din Ucraina pentru a împiedica demersurile de lungă durată ale Kievului de a adera la UE.

Într-o convorbire telefonică care a ajuns în presă, relatată săptămâna aceasta de publicația de investigații VSquare, ministrul de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, i-a spus omologului său rus, Serghei Lavrov, că persecuția maghiarilor din Ucraina a jucat un rol esențial în opoziția continuă a Budapestei față de aderarea Ucrainei la UE.

Cu toate acestea, în Berehove, mulți locuitori susțin că situația este mai complexă.

Unii și-au exprimat îngrijorarea cu privire la politicile lingvistice ale Ucrainei care îi afectează pe maghiari, în special o lege care viza eliminarea treptată a limbilor minoritare din școli, înainte ca aceasta să fie suspendată în 2023. Însă mulți au afirmat că acuzațiile de discriminare ale lui Orban nu se reflectă în viața de zi cu zi.

„Trăim alături de ucraineni ca frații și surorile”, a spus Erika, care lucrează la teatrul maghiar din centrul orașului, unde ceasurile afișează atât ora maghiară, cât și cea ucraineană. „Aici nu există absolut nicio discriminare”.

Ea a adăugat că, deși urmărea alegerile cu interes, nu votase. „Eu am un singur președinte, și acela este Volodimir Zelenski.”

În fața unei biserici catolice unde flutura un steag maghiar și unde slujbele se țin în limba maghiară, Natalia tocmai se întorsese de la liturghia de dimineață.

„Maghiarii și ucrainenii trăiesc împreună și se roagă împreună”, a spus ea. „Sărbătorim atât Paștele ortodox, cât și cel catolic, și ne place așa”. Ea a spus că este nemulțumită de felul în care Ucraina a devenit un subiect de dezbatere politică în Ungaria. „Situația politică este tensionată, dar aici, în Berehove, trăim împreună.”

Alții au comparat atmosfera din Berehove cu diviziunile observate chiar în Ungaria.

„La fel ca acolo, există oameni care vor ca Orban să câștige și oameni care vor ca opoziția să-i ia locul”, a spus Artur, care a afirmat că își dorește ca guvernul Orban să piardă, invocând problemele legate de corupție și poziția acestuia față de Ucraina.

Liderii comunității maghiare și analiștii au încercat să explice sprijinul de care se bucură Orban în orașele și satele din Transcarpatia în două moduri.

Cunoscut și sub numele său maghiar, Beregszász, orașul a existat de mult timp la granițele schimbătoare ale imperiilor. A făcut parte din Ungaria timp de secole, înainte de a trece sub stăpânirea Cehoslovaciei după Primul Război Mondial, revenind apoi pentru scurt timp sub controlul Ungariei în ajunul celui de-al Doilea Război Mondial. Încorporat în Ucraina sovietică în 1945, a devenit parte a Ucrainei independente în 1991. Însă, indiferent cine l-a condus, a rămas relativ sărac și subdezvoltat.

„Guvernul lui Orban a investit în școli și centre comunitare și a ajutat fermierii”, a declarat Boris Vashkeba, avocat și președinte al unei organizații comunitare maghiare cu sediul în orașul vecin Vynohradiv. Vashkeba a spus că inițial l-a susținut pe Orban, dar a fost dezamăgit de orientarea acestuia către Moscova.

„Oamenii văd rezultate concrete din partea lui și de aceea îmi spun că îi acordă votul lor”, a adăugat el.

Timbur Tomba, liderul comunității maghiare din Kiev și un critic vehement al actualului guvern de la Budapesta, a atribuit popularitatea premierului ungar mass-mediei de stat maghiare

„Majoritatea maghiarilor din Ucraina urmăresc în continuare propaganda de stat. Aceste persoane sunt pur și simplu hrănite cu minciuni la televizor. Ei au o imagine distorsionată a realității”, a declarat el.

Orban a speculat, de asemenea, sentimentele uneori complexe ale regiunii în timpul războiului.

Situat la granița cu Ungaria, Berehove poate părea departe de război. Orașul a trimis relativ puțini bărbați pe front în comparație cu alte părți ale Ucrainei, iar viața de zi cu zi a rămas în mare parte neperturbată de sirenele de raid aerian sau de atacurile cu rachete.

„Războiul pare îndepărtat în Transcarpatia, așa că oamenii nu înțeleg întotdeauna prin ce trece restul Ucrainei”, a spus Tomba, adăugând că a organizat ceea ce a descris ca fiind excursii educative pentru maghiari în capitală.

În trecut, Orban a acuzat Ucraina că trimite etnici maghiari „la abator” și că exagerează numărul victimelor militare. Însă atât Vashkeba, cât și Tomba au respins cu tărie ideea că etnicii maghiari nu ar fi dispuși să servească sau că ar fi „lipsiți de patriotism” față de Ucraina.

Conform lui Tomba, câteva mii de persoane au luptat în forțele armate ale Ucrainei de la invazia pe scară largă, aproximativ o sută fiind ucise în luptă. Ca în orice alt oraș, Berehove are un monument dedicat soldaților ucraineni căzuți în piața centrală.

Între timp, Kievul a încercat să dea dovadă de coeziune.

Într-o vizită simbolică, legată în mod evident de alegerile din Ungaria, Volodimir Zelenski s-a deplasat săptămâna aceasta în regiune, unde s-a întâlnit cu liderii comunității maghiare și le-a mulțumit pentru unitatea de care au dat dovadă.

Pentru Vashkeba, speranța este că alegerile ar putea oferi o resetare a relațiilor dintre Kiev și Budapesta.

„Avem nevoie de o relansare a relațiilor; nu se poate continua așa”, a spus el. „Când Ucraina și Ungaria, două națiuni care au suferit amândouă din cauza Rusiei, sunt puse una împotriva celeilalte, Moscova este cea care beneficiază în cele din urmă.”

