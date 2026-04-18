Analiză Alegerile din Bulgaria lasă UE în fața unei noi incertitudini pe flancul său estic. Mizele și riscurile scrutinului de duminică

Al optulea scrutin parlamentar în cinci ani are loc în Bulgaria duminică, 19 aprilie. Foto: Profimedia

Bulgaria va vota pe 19 aprilie în cadrul unor noi alegeri parlamentare anticipate, dar competiția nu se rezumă doar la cine termină pe primul loc. Având în vedere că noua alianță a fostului președinte Rumen Radev conduce în sondaje, adevărata întrebare pentru Bruxelles este dacă încă o perioadă de instabilitate la Sofia va slăbi unitatea UE în ceea ce privește sancțiunile, producția de apărare, reforma statului de drept și utilizarea fondurilor comune, potrivit unei analize EU Today.

Bulgaria revine la urne pe 19 aprilie încă o dată la alegeri parlamentare anticipate, cel mai recent episod al unei crize care a lăsat țara cu dificultăți în a forma o majoritate guvernamentală durabilă. De data aceasta, însă, miza este mai mare pentru Uniunea Europeană.

Motivul imediat este politic. Fostul președinte Rumen Radev, care a demisionat în ianuarie și a fost ulterior autorizat de Curtea Constituțională să părăsească funcția înainte de sfârșitul mandatului, a reintrat în politica de primă linie cu o nouă alianță, Bulgaria Progresistă. Reuters a relatat că plecarea sa a alimentat speculațiile despre un proiect de partid și a confirmat ulterior că Bulgaria Progresistă a fost formată pentru a participa la alegerile din aprilie. Sondajele citate de Reuters și Agenția de Știri Bulgară (BTA) sugerează că alianța este în fața GERB-UDF și a blocului reformist PP-DB.

Al doilea motiv este de natură instituțională. Bulgaria a aderat la zona euro abia la 1 ianuarie 2026, după ce Comisia Europeană și Consiliul au finalizat etapele legale finale în 2025. De asemenea, a intrat pe deplin în spațiul Schengen începând cu 1 ianuarie 2025. Acest lucru face ca instabilitatea actuală să fie mai semnificativă pentru Uniune decât în ​​ciclurile electorale anterioare: nu mai este un membru periferic aflat la marginea integrării, ci un stat acum pe deplin integrat în două proiecte esențiale ale UE.

Ascensiunea lui Radev contează la Bruxelles, pentru că bilanțul său a stârnit mult timp îngrijorare în tabăra pro-europeană a Bulgariei. Reuters l-a descris ca fiind contestat cu privire la poziția sa pro-Kremlin față de războiul din Ucraina și la scepticismul său față de euro. De asemenea, el a criticat anterior sancțiunile împotriva Rusiei și a pus la îndoială sprijinul militar occidental pentru Kiev.

Asta nu înseamnă că Bulgaria este în pragul unei realinieri geopolitice directe. Înseamnă însă că un stat membru al UE la Marea Neagră ar putea deveni mai puțin previzibil într-un moment în care Uniunea încearcă să mențină coeziunea în ceea ce privește politica privind Rusia, achizițiile publice în domeniul apărării și sprijinul pe termen lung pentru Ucraina.

Acest risc a devenit mai vizibil de când Sofia a semnat un acord de cooperare în domeniul securității pe zece ani cu Ucraina, pe 30 martie, în timpul vizitei prim-ministrului interimar Andrei Ghiurov la Kiev. Potrivit președinției ucrainene, acordul acoperă continuarea asistenței militare, cooperarea în domeniul apărării și al industriei, producția comună de drone și muniții și utilizarea instrumentului SAFE al UE.

Dezbaterea în Bulgaria privind acordul a fost zgomotoasă, dar textul în sine pare mai degrabă un cadru decât o obligație constitutivă din tratat, iar oficialii bulgari au subliniat ulterior că acesta nu creează angajamente militare automate.

Pentru UE, important nu este dacă Bulgaria oprește brusc cooperarea cu Ucraina. Ci dacă competiția politică internă transformă politica ucraineană într-un instrument de mobilizare electorală, îngustând spațiul de manevră al Sofiei la Bruxelles. Acest lucru ar conta în ceea ce privește sancțiunile, coordonarea dintre industriile de apărare și viitoarele dezbateri privind finanțarea comună. Ar conta, de asemenea, pentru că Bulgaria este unul dintre statele membre cu cea mai mare nevoie de o guvernare stabilă dacă dorește să absoarbă eficient fondurile UE și să îmbunătățească infrastructura și performanța administrativă. Țara are nevoie de un guvern funcțional pentru a utiliza mai bine fondurile UE, a atrage investiții și a combate corupția înrădăcinată.

Este puțin probabil ca aritmetica de după 19 aprilie să ofere claritate. GERB rămâne competitiv, dar liderul său, Boiko Borisov, este încă inacceptabil pentru mulți alegători reformiști din cauza acuzațiilor de corupție de lungă durată, pe care le neagă. PP-DB, la rândul său, a insistat asupra unui „cordon sanitar” în jurul lui Delian Peevski și al orbitei MRF-Un Nou Început, ceea ce îngreunează și mai mult construirea coalițiilor. Dezbaterea publică bulgară se referă din ce în ce mai mult la un „model Borisov-Peevski”, semn că clivajul anticorupție rămâne esențial pentru impasul țării.

Asta lasă Bulgaria în fața unui rezultat familiar: un parlament fragmentat, discuții de coaliție eșuate, o altă administrație interimară și probabilitatea ca direcția strategică a țării să rămână nerezolvată până la alegerile prezidențiale de la sfârșitul acestui an. Între timp, Bruxelles-ul ar putea constata că adevărata problemă nu este dacă Sofia devine deschis antieuropeană, ci dacă un stat membru epuizat politic începe să alunece într-o ambiguitate semi-permanentă.

Pentru UE, ambiguitatea are un cost. Slăbește semnalizarea colectivă către Moscova, complică planificarea apărării comune și lasă o altă linie de fisură care traversează flancul estic al Uniunii.

Alegerile din Bulgaria s-ar putea să nu producă o ruptură dramatică. Totuși, în 2026, după intrarea în zona euro și aderarea la Schengen, paralizia continuă de la Sofia nu mai este doar o problemă bulgară. Este o problemă europeană.

„Alegerile din Bulgaria nu sunt de vânzare”, avertizează Andrei Ghiurov înaintea parlamentarelor. Premierul anunță măsuri dure

