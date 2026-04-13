„Alegerile din Bulgaria nu sunt de vânzare”, avertizează Andrei Ghiurov înaintea parlamentarelor. Premierul anunță măsuri dure

andrei giurov
Foto: Facebook/ Andrey Gurov
Ciclul instabilității

Prim-ministrul Bulgariei, Andrei Ghiurov, promite măsuri mai dure împotriva cumpărării de voturi și a manipulării alegerilor, în contextul în care țara se îndreaptă spre a opta rundă de alegeri parlamentare din ultimii cinci ani. Alegerile vin în urma protestelor de amploare din decembrie, declanșate de acuzațiile de corupție cronică la nivelul guvernului și de erodarea statului de drept, care au dus la căderea coaliției de centru-dreapta conduse de GERB. Ghiurov, viceguvernator al băncii centrale și membru al partidului anticorupție „Continuarea schimbării”, a fost numit prim-ministru interimar pe 11 februarie, anunță Politico.

„Ceea ce vrem să facem ca guvern este, pentru prima dată, să protejăm alegerile, mai degrabă decât să le gestionăm”, a declarat el într-un interviu acordat Politico, referindu-se la poziția sa neutră în cadrul scrutinului. „Oamenii pot vedea că aceste alegeri sunt protejate.”

Guvernul se pregătește pentru intervenții în alegeri înaintea scrutinului parlamentar din 19 aprilie. Partidul „Bulgaria Progresistă”, nou-înființat de fostul președinte de stânga Rumen Radev, conduce în sondaje în fața veteranului lider de centru-dreapta Boyko Borisov.

În ultimele săptămâni, autoritățile au reținut peste 200 de persoane în cadrul unei campanii naționale de combatere a cumpărării de voturi și a constrângerii, inclusiv prin programe de asistență socială, cum ar fi ajutorul pentru încălzire și prânzul cald pentru persoanele vulnerabile.

În unele cazuri, funcționarii locali, inclusiv șefii poștei, au dezinformat alegătorii, spunându-le că beneficiile oferite de stat provin de la anumite partide politice.

Potrivit lui Ghiurov, un cetățean rus a fost, de asemenea, surprins comițând fraude electorale în Stara Zagora, în centrul Bulgariei, prin intermediul comisiei electorale locale.

„În loc să manipuleze voturile unor persoane sau să cumpere un singur vot, pot cumpăra o mie de voturi printr-o singură acțiune”, a declarat Ghiurov.

În altă ordine de idei, Ministerul Afacerilor Externe din Sofia a înființat în luna martie o unitate temporară pentru a coordona răspunsul la ingerințele străine și l-a desemnat pe jurnalistul de investigație Christo Grozev, cunoscut pentru activitatea sa anterioară în cadrul grupului de investigații online Bellingcat, în calitate de consilier al unității, solicitând totodată ajutorul UE pentru a combate ingerințele din partea Rusiei.

Ciclul instabilității

Alegerile repetate indică o problemă structurală mai profundă pentru Bulgaria: prăbușirea încrederii în sistemul politic.

Potrivit prim-ministrului, guvernele de coaliție succesive s-au concentrat mai mult pe menținerea puterii decât pe realizarea reformelor tocmai în privința problemelor pentru care a protestat populația.

Dominația de dreapta a partidului GERB al lui Borisov, care a durat un deceniu, s-a prăbușit în 2021, ducând la o succesiune de guverne de coaliție instabile, începând cu un guvern reformist anticorupție și administrații interimare - înainte ca GERB să revină în cele din urmă la putere în 2025, doar pentru a fi răsturnat din nou de protestele de stradă. Ghiurov spune:

Aceste coaliții sunt compromisuri menite să exercite puterea, mai degrabă decât să reformeze sistemul. Acest lucru beneficiază doar câțiva din cercurile politice, nu societatea în ansamblu

Până când aceste nemulțumiri fundamentale nu vor fi rezolvate, a avertizat el, Bulgaria riscă să rămână prinsă într-un ciclu de instabilitate politică și dezangajare a alegătorilor.

Însă, în ciuda turbulențelor, Ghiurov a insistat că Bulgaria rămâne un partener de încredere în cadrul alianțelor occidentale, precum NATO, și un actor strategic în peisajul de securitate al Mării Negre.

Țara și-a onorat angajamentul față de Ucraina atunci când Gurov a semnat, pe 30 martie, un acord de securitate și apărare pe o perioadă de 10 ani, spre marea nemulțumire a partidelor populiste, care au susținut că un guvern interimar nu are dreptul să angajeze țara într-un astfel de pact.

„Nu putem aștepta «momentul potrivit» când vine vorba de securitate”, a spus Ghiurov.

Parteneriatul cu Kievul, a adăugat el, oferă Bulgariei oportunități de a dezvolta capacități de apărare de înaltă tehnologie și de dublă utilizare pentru propria sa armată.

Guvernul încearcă, de asemenea, să se distanțeze de deciziile pe care le consideră motivate politic - inclusiv de Consiliul pentru Pace al președintelui american Donald Trump, din care Ghiurov a retras țara.

El a susținut că această mișcare, făcută de guvernul anterior, a servit intereselor politice înguste ale lui Delian Peevski, liderul partidului Mișcarea pentru Drepturi și Libertăți - Un Nou Început, care încearcă să scape de sancțiunile impuse de Legea Magnitsky a SUA pe baza acuzațiilor de mită, manipulare a mass-media și influență nejustificată asupra sistemului judiciar.

„Nu credem că politica externă ar trebui să fie ghidată de astfel de interese”, a spus el.

