Alegerile din Franța, prefațate de cel mai recent sondaj de opinie. Aproape o certitudine, o surpriză, dar și „un scenariu de coșmar”

În Franța politicienii își fac încălzirea în vederea alegerilor prezidențiale de anul viitor. Cel mai recent sondaj de opinie, dat publicității azi, vine cu certitudinea unui favorit, dar și cu o potențială surpriză. Iar acest lucru ar putea duce în anumite condiții la un „scenariu de coșmar”

Un nou sondaj francez arată că liderul de extremă dreapta Jordan Bardella, președintele Partidului Adunarea Națională, este pe cale să câștige președinția Franței în 2027, dar sugerează, de asemenea, o creștere a sprijinului pentru candidatul de extremă stânga Jean-Luc Mélenchon, care ar putea răsturna cursa, scrie Politico.

Conform sondajului realizat de Odoxa, publicat marți, Bardella l-ar învinge pe candidatul conservator și fostul prim-ministru Édouard Philippe cu o marjă de 52% la 48% în turul al doilea al alegerilor prezidențiale.

Însă marea întrebare este acum dacă Philippe va ajunge măcar în turul al doilea, din poziția de „candidat de consens al liberalilor și centriștilor”. Sondajul Odoxa a identificat un avânt semnificativ pentru Mélenchon, un stângist radical din partidul Franța Nesupusă (La France Insoumise) , care acum se află aproape la egalitate cu Philippe în sondajele pentru primul tur.

Calificarea lui Mélenchon în turul doi, anul viitor, este considerată un scenariu de coșmar de către majoritatea politicienilor de centru-dreapta și centru-stânga din Franța, deoarece sondajele prevăd că ar pierde la diferență mare în fața extremei drepte.

Editor : Sebastian Eduard