O înfrângere a premierului spaniol Pedro Sanchez în alegerile anticipate ar putea perturba echilibrul politic de la Bruxelles, slăbind influența socialiștilor în Consiliul UE și punând la încercare alianța dintre social-democrați, liberali și PPE pe care se bazează președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. În același timp, o schimbare de guvern la Madrid ar putea complica negocierile privind viitorul buget al Uniunii Europene, arată Politico într-o analiză.

Sanchez este, în prezent, singurul lider social-democrat care conduce o țară mare din Uniunea Europeană. El a reprezentat o contrapondere de centru-stânga la deciziile luate în cadrul Consiliului European, dominat în mare măsură de centrul-dreapta.

Parlamentarii spanioli formează cea mai mare delegație națională a grupului S&D din Parlamentul European, iar atunci când Sánchez ajunge la un acord în cadrul Consiliului, europarlamentarii spanioli pot, de regulă, să promoveze poziția sa în interiorul grupului, chiar și în fața opoziției interne.

O schimbare de guvern la Madrid ar perturba acest aranjament, au declarat pentru Politico parlamentari de rang înalt din grupul S&D. Sondajele sugerează că țara ar putea vota pentru o administrație condusă de Partidul Popular de centru-dreapta, care ar forma probabil o coaliție cu partidul de extremă dreapta Vox.

„Ar putea exista tentația de a privi mai critic pozițiile Consiliului dacă nu mai există un prim-ministru socialist al unei țări mari”, a declarat René Repasi, șeful delegației SPD din Germania în Parlamentul European.

Un al doilea parlamentar de rang înalt din grupul S&D a afirmat că Sanchez a contribuit la „echilibrarea” deciziilor luate la masa liderilor și că absența sa ar destabiliza alianța informală dintre S&D, liberali și Partidul Popular European, formațiune de centru-dreapta pe care președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se bazează pentru adoptarea legislației.

„Dacă rezultatele discuțiilor de la masa liderilor și orientările pe care le va primi Comisia vor deveni mai conservatoare, va fi mai puțin atractiv pentru progresiști să se simtă parte a acelei majorități de guvernare”, a declarat parlamentarul, căruia i s-a acordat anonimatul pentru a putea vorbi despre chestiuni sensibile din cadrul grupului.

Grupul S&D a pierdut teren și în alte domenii la Bruxelles. De când alegerile europene din 2024 au determinat o deplasare a Parlamentului European spre dreapta, PPE a adoptat unele acte legislative împreună cu grupurile de extremă dreapta.

Socialiștii au o reprezentare mai redusă în guvernele naționale și mai puțini comisari proprii, ceea ce alimentează tensiuni repetate și încercări de a repara alianța.

Odată cu plecarea lui Sanchez, ultimii lideri de centru-stânga aflați la conducerea unor țări din UE ar fi Mette Frederiksen din Danemarca și Robert Abela din Malta, în timp ce Magdalena Andersson lucrează la formarea unui guvern în Suedia.

Alegerile din Spania vor da startul unui an de scrutinuri decisive în principalele țări ale Uniunii Europene, inclusiv Italia, Polonia și Franța, unde partidul de extremă dreapta Raliul Național conduce în sondaje în perspectiva alegerilor prezidențiale din 2027.

Forțele de extremă dreapta de la Bruxelles fac presiuni asupra PPE să renunțe la interdicția de a coopera cu acestea și să rupă legăturile tradiționale cu S&D.

Mai puține stimulente pentru compromis

S&D, al doilea grup ca mărime din Parlamentul European, a amenințat în repetate rânduri, în ultimii doi ani, că își va retrage sprijinul pentru Ursula von der Leyen, unii parlamentari solicitând o poziție mai fermă în privința politicilor Uniunii Europene.

Spaniola Iratxe García, care conduce grupul, a reușit până acum să mențină disciplina în rândul parlamentarilor spanioli. Ea va fi supusă unui vot de încredere pe 21 octombrie, deși se preconizează, în general, că își va păstra funcția.

În cazul în care Sanchez ar pierde alegerile, toate cele mai mari delegații naționale din cadrul S&D - din Italia, România și Franța - s-ar afla în opoziție la nivel național.

Singurele partide din S&D care ar rămâne la guvernare ar fi partenerii minori din Germania și Austria, alături de social-democrații din Danemarca, a căror poziție intransigentă privind migrația le limitează influența în cadrul grupului.

Fără un prim-ministru influent dintr-o țară mare a UE care să mențină S&D pe linia de conduită, von der Leyen s-ar confrunta cu o presiune mai mare pentru a face mai multe concesii parlamentarilor deja frustrați de voturile de centru-dreapta alături de extrema dreaptă.

„Dacă von der Leyen va continua să pună în aplicare prioritățile S&D, va beneficia de sprijinul grupului, iar dacă nu va fi așa, atunci își va pierde sprijinul grupului”, a declarat Repasi.

O alianță oficială între PPE-ul spaniol și partidul de extremă dreapta Vox, a adăugat el, „ne va îndepărta și mai mult unii de alții”.

Grupul S&D ar avea, de asemenea, mai puține „motivații” să facă compromisuri fără prezența lui Sánchez, a afirmat al doilea parlamentar de rang înalt, deoarece grupul ar avea o responsabilitate mai redusă în ceea ce privește menținerea stabilității în instituțiile UE.

„Responsabilitatea instituțională de a garanta sprijinul pentru Comisie și stabilitatea în instituțiile UE nu va mai exista”, a spus parlamentarul.

O linie mai dură ar fi mai ușor de adoptat de către centrul-stânga „dacă PPE continuă să încheie acorduri cu extrema dreaptă, iar Comisia Europeană nu reușește să ofere o agendă politică atractivă pe care progresiștii să o poată promova în rândul alegătorilor lor”.

Un diplomat a calificat amenințarea socialiștilor de a-și retrage sprijinul pentru von der Leyen drept „necredibilă”, afirmând că aceasta ar izola și mai mult grupul. „Ei simt pur și simplu nevoia de a transmite un semnal către PPE”, a spus diplomatul.

Slăbirea sau demiterea lui von der Leyen contravine, de asemenea, intereselor S&D, a adăugat diplomatul, deoarece UE s-a deplasat mai mult spre dreapta de când ea a preluat funcția, iar „următorul care va veni ar fi mult mai puțin dispus să colaboreze cu ei”.

Turbulențe la orizont

Bruxellesul se pregătește să devină un câmp de luptă între cele două principale partide din Spania, deputații spanioli reprezentând socialiștii în Parlamentul European, în timp ce rivalii lor din PPE formează a doua cea mai mare delegație națională a acestui grup.

Alegerile afectează, de asemenea, negocierile privind următorul buget al UE, pentru o perioadă de șapte ani, cunoscut sub numele de Cadrul Financiar Multianual (CFM), pe care Bruxellesul intenționează să îl finalizeze până la sfârșitul anului.

„Nu va fi deloc benefic pentru CFM”, a declarat un funcționar al Comisiei Europene, avertizând că Spania riscă să tragă de timp în cadrul unor negocieri deja tensionate.

PPE și aliații săi vor încerca să introducă dezbateri pe ordinea de zi a Parlamentului pentru a-i crea neplăceri lui Sanchez, a spus funcționarul, ceea ce va face probabil ca negocierile să devină mai „turbulente”.

Poziția bugetară de fond a Spaniei nu se va schimba sub un nou guvern, a afirmat un al doilea diplomat, dar „alegerile vor distrage atenția” și „nu vor stimula găsirea unui compromis”.

Siegfried Mureșan, din partea PPE, principalul negociator al Parlamentului European în materie de buget, a avertizat țările UE să nu folosească alegerile pentru a amâna discuțiile înaintea summitului liderilor de la mijlocul lunii octombrie.

„Consiliul European nu va folosi situația politică din Spania ca pretext pentru noi întârzieri”, a declarat Siegfried Mureșan.

Liderul PPE, Manfred Weber, a refuzat să comenteze ce ar putea însemna o înfrângere a lui Sánchez pentru influența socialiștilor la Bruxelles, dar și-a exprimat sprijinul pentru liderul opoziției din Spania, Alberto Nunez Feijoo.

„Viitorul Spaniei se află acum în mâinile poporului spaniol”, a spus el. „Într-un moment în care viziunea și reformele sunt mai necesare ca niciodată, PPE este mândru să-l susțină cu fermitate pe Alberto Nunez Feijoo. El se bucură de sprijinul nostru deplin.”

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Editor : C.A.