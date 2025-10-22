Următoarele alegeri din Ungaria vor avea loc probabil în stare de urgență, după ce regimul juridic special, în vigoare de ani de zile, a fost prelungit din nou. Parlamentul ungar a votat marți prelungirea stării de urgență cu 180 de zile, până la 14 mai 2026.

Decizia înseamnă că este foarte probabil ca următoarele alegeri parlamentare din Ungaria să se desfășoare în aceste condiții, ceea ce i-ar putea oferi prim-ministrului populist veteran Viktor Orbán o marjă de manevră mai mare pentru a-și consolida puterea, scrie TPWorld.

Orbán a declarat că se așteaptă ca următoarele alegeri să aibă loc în aprilie 2026, data oficială urmând să fie anunțată la începutul anului viitor.

Pentru prima dată de când a devenit prim-ministru în 2010, partidul Fidesz al lui Orbán se confruntă cu o provocare serioasă la adresa puterii sale.

Partidul Tisza, condus de figura opoziției Péter Magyar, are un avantaj de două cifre față de partidul de la guvernare în unele sondaje, pe fondul scandalurilor publice, acuzațiilor de corupție generalizată și crizei costului vieții.

În regim de urgență, guvernul poate suspenda drepturile fundamentale, inclusiv dreptul la protest. Cu toate acestea, oficialii au susținut că această măsură nu va avea nicio influență asupra votului.

Regim de urgență pe termen lung

Orbán guvernează în regim de urgență de la izbucnirea pandemiei de Covid-19 în 2020.

După invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina în 2022, guvernul a invocat războiul din țara vecină din estul Ungariei ca motiv pentru menținerea sistemului.

Partidul centrist Tisza, format în 2024, câștigat rapid avânt și reprezintă acum cea mai puternică provocare pentru Fidesz în perspectiva alegerilor parlamentare din 2026 din Ungaria.

Fidesz a încercat să-și revină în diverse moduri, cum ar fi cheltuieli mari pentru pachete electorale sau lansarea așa-numitelor „cercuri civice digitale” pentru a-și spori popularitatea online.

Cu toate acestea, sondajele din această vară îl plasează pe Tisza la 51% în rândul alegătorilor hotărâți, cu 15 puncte procentuale în fața Fidesz, care are 36%.

