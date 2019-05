După o primă zi încheiată cu o surpriză în Olanda, alegerile europarlamentare 2019 continuă azi cu votul din Irlanda și Cehia

Cetăţenii cu drept de vot din Uniunea Europeană aleg, în perioada 23-26 mai, viitorul Parlament European, primul pas dintr-un proces care va schimba conducerea principalelor instituţii ale UE în cursul acestui an.

ACTUALIZARE VINERI, 24 MAI, ORA 6:00. Astăzi, scrutinul din cadrul alegerilor europarlamentare 2019 se desfășoară în Irlanda și în Cehia. În Cehia, procesul electoral se întinde pe două zile, va continua și sâmbătă.

ACTUALIZARE JOI, 23 MAI, ORA 23:00. Prima zi de vot pentru alegerile europarlamentare a produs şi prima surpriză. Ea vine din Olanda şi se referă la Partidul Laburist, care a câştigat scrutinul. Cel puţin asta arată exit-poll-urile, ce plasează formaţiunea pe primul loc, deşi în sondajele de opinie figura doar pe poziţia a treia.

Dacă rezultatele se confirmă, laburiştii vor obţine cinci din cele 26 de mandate alocate Ţării Lalelelor în Parlamentul European. Rezultatul e de bun augur pentru olandezul Frans Timmermans, prim-vicepreşedintele Comisiei Europene care ţinteşte conducerea instituţiei.

Formaţiunea premierului Mark Rutte s-a clasat a doua, arată acelaşi exit-poll, care plasează populiştii pe poziţia a treia.

Partidul Laburist (PvdA) al prim-vicepreşedintelui Comisiei Europene Frans Timmermans ar fi obținut 18,1% din voturi. „Sper ca aceasta să ofere un imbold multor altor social-democraţi din Europa”, a fost reacţia lui Timmermans la aflarea rezultatului exit-pollului. „Îmi dau seama că peste tot în Europa se simte nevoia unei alte Europe, a unei Europe care să lupte mai mult împotriva schimbărilor climatice. O Europă care înţelege că trebuie să colaborăm mai mult împreună la nivel social, că marile companii trebuie să plătească mai multe impozite. Sunt subiecte pentru care acţionează social-democraţia”, a comentat Timmermans pentru televiziunea publică NOS, relatează Agerpres.



Laburiştii olandezi au reuşit să răstoarne predicţiile, clasându-se înaintea liberalilor şi a populiştilor, a căror victorie era anunţată de sondaje şi analize. Înaintea scrutinului, Partidul Laburist era creditat în sondaje cu obţinerea locului al treilea. Totodată, partidul candidatului social-democrat la funcţia de preşedinte al Comisiei Europene şi-a dublat rezultatul la acest scrutin, comparativ cu cel obţinut în 2014.



Partidul Popular pentru Libertate şi Democraţie (VVD) al premierului Mark Rutte s-a clasat pe locul al doilea, cu 15% din voturi, urmând să obţină 4 mandate.



Tânărul partid naţionalist Forumul pentru Democraţie al lui Thierry Baudet a obţinut 11% din voturi şi 3 mandate.



Partidul Libertăţii (PVV) al lui Geert Wilders, un eurosceptic cunoscut mai ales pentru campania sa împotriva islamului, a obţinut 4%, cel mai slab rezultat din ultimii zece ani.



Participarea la vot a fost de 37%, în creştere cu 4 puncte procentuale faţă de acum cinci ani.



Marja de eroare a sondajului Ipsos, realizat la ieşirea din secţiile de votare, este de 2%.



Rezultatele oficiale vor fi comunicate duminică seara, după încheierea scrutinului europarlamentar în toate cele 28 de state membre, la care peste 400 de milioane de alegători sunt chemaţi să voteze pentru alegerea a 751 de deputaţi.

Ce poate indica rezultatul alegerilor din Olanda

Rezultatul alegerilor din Olanda constituie un prim test al apelului partidelor eurosceptice din statele membre care participă la scrutinul europarlamentar. Scorul scăzut obţinut de acestea ar putea aduce o oarecare uşurare partidelor pro-europene.



Reuters notează că este de aşteptat ca formaţiunile politice de extremă dreaptă să îşi mărească prezenţa în Parlamentul European, cotă care nu ar urma totuşi să depăşească o proporție de 20%.



În Franţa, partidul naţionalist al politicienei Marine Le Pen conduce în sondajele de opinie, cu un uşor avans faţă de partidul preşedintelui Emmanuel Macron, potrivit unui sondaj publicat joi de ziarul Les Echos.



În Germania, partidul creştin-democrat al Angelei Merkel este creditat cu obţinerea celui mai bun scor, fiind estimat că formaţiunea politică anti-imigraţie Alternativa pentru Germania ar obţine 12%, ceea ce ar situa-o pe locul al patrulea.



În Italia este de aşteptat ca partidul de extremă dreaptă Liga al ministrului de interne Matteo Salvini să obţină cele mai multe voturi.

Probleme la vot în Marea Britanie. Sute de alegători împiedicați să participe la scrutin

Organismul britanic de monitorizare a alegerilor consideră că problemele de înregistrare a cetăţenilor la alegerile europarlamentare desfăşurate joi în Marea Britanie se datorează timpului scurt pus la dispoziţie de guvern, ceea ce ar fi împiedicat sute de alegători europeni să participe la vot, transmite Agerpres.



„Suntem conştienţi că unii cetăţeni UE, rezidenţi în Marea Britanie, nu au putut vota astăzi şi înţelegem frustrarea cauzată de acest fapt”, potrivit aprecierii Comisiei Electorale britanice.



Mass-media britanică şi organizaţia The 3 Million, denumită astfel după numărul estimat de cetăţeni UE care trăiesc în Regatul Unit, susţin că sute de persoane au fost împiedicate să voteze la aceste alegeri deoarece nu au reuşit să se înregistreze la timp pentru a confirma că nu urmează să voteze într-o altă ţară europeană.



„Comunicarea din scurt a guvernului privind participarea Regatului Unit la aceste alegeri a avut impact asupra timpului lăsat la dispoziţie cetăţenilor de a conştientiza acest proces şi de a-l finaliza”, a declarat un purtător de cuvânt al Comisiei Electorale.



Într-o postare pe Twitter, The 3 Million susţine că autorităţile locale, guvernul şi Comisia Electorală au „eşuat, în pofida numeroaselor avertizări din ultimele şase săptămâni” în a se asigura că cetăţenii UE pot vota joi.



Pregătirile au început devreme, dar executivul de la Londra a confirmat participarea Marii Britanii la alegerile europarlamentare abia pe 7 mai, după ce premierul Theresa May a acceptat că nu va reuşi să obţină aprobarea Parlamentului pentru acordul de retrage a Regatului din UE înainte de 23 mai.



Un purtător de cuvânt al Comisiei Europene, Margaritis Schinas, a declarat că rapoartele pe această temă vor fi investigate de Comisia Europeană, evidenţiind în acelaşi timp că guvernele naţionale sunt responsabile de organizarea procesului electoral.



Când liderii UE au fost de acord în martie să amâne ieşirea Marii Britanii din UE, unul din considerente a fost ca „termenele să permită organizarea alegerilor europene pe teritoriul acestui stat”, a precizat Schinas.

ACTUALIZARE ora 9:00. Alegerile euroaparlamentare 2019 au început deja. Olanda şi Marea Britanie sunt ţările care nu-şi deranjează cetăţenii în weekend şi în care orice tip de scrutin are loc într-o zi de lucru. Astăzi este cea rezervată desemnării deputaţilor europeni. Secţiile de votare tocmai s-au deschis în Marea Britanie. Acelaşi lucru s-a întâmplat în Olanda cu jumătate de oră în urmă.

La aproape 3 ani după ce au decis ieşirea din Uniunea Europeană, britanicii sunt chemaţi la vot. Este un scrutin la care Marea Britanie nu ar mai fi trebuit să participe, dacă ar fi ieşit din Uniunea Europeană pe 29 martie, aşa cum era stabilit. Următoarea dată a despărţirii este 31 octombrie. Până atunci, Regatul Unit va trimite în Parlamentul European 73 de eurodeputaţi.

Potrivit unui sondaj publicat miercuri, partidul conservator al premierului Theresa May se va situa abia locul 5, cu 7 la sută din voturi.

Pe primul loc este partidul naţionalist şi eurosceptic condus de Nigel Farage. Iată, din nou o situaţie paradoxală. Cel mai vehement susţinător al ieşirii din Uniunea Europeană ar putea obţine cele mai multe voturi pentru Parlamentul European.

De altfel, şi în Olanda favorită în sondaje este tot o formaţiune naţionalistă şi eurosceptică.

Știrea inițială:

Primii dintre cei 427 de milioane de alegători europeni care se prezintă la vot sunt britanicii şi olandezii, care vor face acest lucru joi, 23 mai, relatează Agerpres.



Regatul Unit ar fi trebuit să nu participe la acest vot, dar este obligat, întrucât Brexitul a fost amânat. Nu este aşteptat niciun exit-poll în Regatul Unit, dar în Olanda va fi difuzat unul la ora locală 21:00 (19:00 GMT).

Rezultatele oficiale vor fi anunţate însă doar în seara zilei de duminică, 26 mai.



Vineri vor vota alegătorii din Irlanda, iar sâmbătă cei din Slovacia, Letonia şi Malta. În Republica Cehă votul se va desfăşura în două zile, vineri şi sâmbătă.



În conformitate cu practicile naţionale, celelalte 21 de state membre, inclusiv România, vor vota duminică, 26 mai. De la ora 16:00 GMT (19:00, ora României) vor fi publicate exit-poll-uri şi rezultate preliminare din Germania, cea mai mare ţară din Uniunea Europeană. Franţa, a doua ca mărime, va urma la 18:00 GMT (21:00, ora României).



Tot începând de la 18:00 GMT, Parlamentul European va trebui să publice, pe baza sondajelor efectuate la ieşirea de la vot, primele proiecţii ale distribuirii mandatelor pentru legislatura 2019-2024, iar după ce votul se va încheia în Italia, la 21:00 GMT (24:00, ora României), autorităţile naţionale din cele 28 de state membre vor putea anunţa rezultatele.