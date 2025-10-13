Alegerile locale din Portugalia: partidul de extremă dreapta Chega a obţinut rezultate mult sub aşteptări. Edilul din Lisabona, reales

Partidul de extremă dreapta Chega din Portugalia a câştigat primele sale mandate de primar în alegerile locale, potrivit rezultatelor finale, dar a rămas cu rezultate mult sub aşteptări, scorul său electoral înjumătăţindu-se faţă de alegerile parlamentare din luna mai, scrie The Guardian.

Chega spera să câştige 30 de municipalităţi, dar a obţinut doar trei. Partidul naţionalist înfiinţat acum şase ani, al cărui nume înseamnă „Ajunge”, a preluat controlul asupra a trei primării: São Vicente pe insula Madeira, oraşul Entroncamento din centrul ţării şi Albufeira, în sud. A obţinut 11,86% din totalul voturilor.

Liderul Chega, André Ventura, a recunoscut că partidul îşi „dorea mai mult” şi a declarat că alegerile de duminică nu au adus partidului victoria pe care o preconiza.

Unele sondaje preelectorale plasaseră Chega pentru prima dată în fruntea voturilor la nivel naţional, iar partidul spera că mixul său de politici populiste, inclusiv controale mai stricte asupra imigraţiei şi castrarea chimică a pedofililor, îl va ajuta să câştige 30 din cele 308 municipalităţi ale ţării, scrie News.ro.

Partidul a obţinut 23% din voturi la alegerile parlamentare din acest an, ceea ce i-a adus 60 de deputaţi şi l-a transformat oficial în partidul de opoziţie din Portugalia.

Analiştii au afirmat că rezultatele alegerilor locale sugerează că partidul ar putea avea rezultate slabe atunci când liderul Andre Ventura nu se află pe buletinul de vot.

Partidul Social Democrat (PSD) de centru-dreapta, aflat la putere, a câştigat cea mai mare parte a alegerilor pentru primărie, obţinând 136 de mandate, inclusiv în cele mai mari oraşe ale Portugaliei, Lisabona şi Porto, faţă de 114 în urmă cu patru ani.

Rivalii săi socialişti de centru-stânga au câştigat 128 de mandate.

Chega a obţinut al treilea cel mai mare număr de voturi, dar acest lucru s-a tradus în mai puţine primării decât candidaţii independenţi, care au câştigat 20, şi Partidul Comunist, care a obţinut 12.

Ventura, fost editorialist şi comentator de fotbal, a afişat luni dimineaţă o atitudine curajoasă, spunându-le susţinătorilor că rezultatele reprezintă „o mare victorie pentru Chega”, care se extinde pentru a deveni un „partid cu o bază municipală”.

Partidul şi-a triplat aproape ponderea voturilor faţă de alegerile locale anterioare din 2021 şi va juca un rol semnificativ în elaborarea politicilor în mai multe consilii.

Dintre cele trei municipalităţi pe care le-a câştigat, a obţinut 49 % din voturi în São Vicente, 40,5 % în Albufeira, în Algarve (regiune pe care Ventura a numit-o „bastionul” partidului şi trambulina pentru „cucerirea” Portugaliei de către extrema dreaptă) şi 37 % în Entroncamento.

Cu toate acestea, partidul a fost învins în mai multe municipalităţi în care avea mari speranţe de a câştiga, inclusiv Faro, cel mai mare oraş din Algarve, şi Sintra, în apropierea Lisabonei.

Alegătorii din Lisabona l-au reales pe primarul în funcţie, Carlos Moedas, care conduce o coaliţie de centru-dreapta, la mai puţin de şase săptămâni după un accident mortal cu funicularul, în care au murit 16 persoane, inclusiv 11 turişti, şi care a provocat un val de indignare la nivel naţional. Moedas, o stea în ascensiune a PSD, a respins vina pentru accidentul din 3 septembrie, una dintre cele mai grave tragedii din Lisabona din ultimele decenii, şi a refuzat să demisioneze. El a obţinut 42 % din voturi, faţă de 34 % pentru candidata socialistă Alexandra Leitão. O anchetă se concentrează asupra faptului dacă întreţinerea deficitară a fost de vină pentru problemele cu frânele funicularului şi cablul de siguranţă.

După trei alegeri naţionale în ultimii doi ani, alegătorii portughezi se vor întoarce la urne în ianuarie pentru alegerile prezidenţiale.

