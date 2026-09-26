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Video „Alegeți femei respectabile în fuste lungi”. Declarațiile lui Antonio Tajani au ajuns subiect de meme-uri în presa internațională

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The October Euro Summit Takes Place In Brussels
Antonio Tajani, vicepremier al Italiei Foto Getty Images (arhivă)
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Din articol
Tajani și-a cerut scuze Senatoarele au venit în fuste la Parlament Tajani, transformat în meme Sindicatele: „Un vechi model de societate” Reacția Bisericii Catolice Meloni încearcă să închidă controversa

Ministrul italian de Externe, Antonio Tajani, a declanșat un val de reacții după ce a spus că, pentru căsătorie, ar prefera o femeie „serioasă” și „de încredere”, sugerând inclusiv criteriul fustei lungi. Opoziția a protestat în Parlament purtând fuste, sindicatele și reprezentanții Bisericii Catolice au criticat declarațiile, iar imaginile și meme-urile cu Tajani au ajuns și în presa internațională, anunță Euronews.

Controversa a izbucnit după un discurs susținut de Tajani la un eveniment organizat săptămâna trecută. Ministrul a vorbit despre criteriile pe care le-ar recomanda unui bărbat atunci când își alege partenera de viață.

Tajani a spus că ar recomanda o femeie serioasă, care poartă „fuste mai lungi”.

„Poate mai puțin atrăgătoare, dar mai de încredere, mai serioasă, cineva care va fi o mamă bună, care va rămâne fidelă iubirii pe care o pecetluiește prin căsătorie”, a afirmat ministrul italian.

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El a continuat explicând că ar alege „cea frumoasă, serioasă, credibilă, care ține familia unită, care este prezentă, despre care știi că va avea întotdeauna un răspuns și este acolo când o chemi”.

Tajani și-a cerut scuze

După reacțiile stârnite de declarațiile sale, Antonio Tajani și-a cerut scuze. Ministrul a susținut că afirmațiile sale au fost scoase din contextul unui discurs mai amplu și că nu a intenționat să jignească femeile.

„Îmi pare foarte rău că unele dintre remarciile mele, scoase din contextul unui discurs mult mai amplu, au fost înțelese greșit. Îmi cer scuze dacă unele persoane s-au simțit jignite de ceea ce am spus, dar nu am avut niciodată intenția de a jigni femeile, nu am făcut asta niciodată în viața mea, nici în viața privată, nici în cea publică”, a declarat Tajani, aflat la New York cu ocazia Adunării Generale a ONU.

Scuzele nu au pus însă capăt controverselor.

Senatoarele au venit în fuste la Parlament

Partidele de opoziție au condamnat declarațiile ministrului, iar senatoarele din Partidul Democrat, Italia Viva, Partidul Verde și Alianța de Stânga, Mișcarea Cinci Stele și grupul Autonomiilor s-au reunit la Palazzo Madama purtând fuste.

Inițiativa a fost prezentată drept un protest față de ideea că valoarea sau caracterul unei femei ar putea fi asociate cu modul în care se îmbracă.

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„Acesta este un act de libertate prin care afirmăm că suntem libere să ne îmbrăcăm așa cum dorim. Considerăm că libertatea femeilor se măsoară prin fiecare act de libertate, inclusiv lungimea unei fuste sau orice altă alegere pe care femeile doresc să o facă fără a fi judecate de bărbați”, a declarat Raffaella Paita, lidera grupului Italia Viva, care a avut ideea protestului.

Simona Malpezzi, din Partidul Democrat, a criticat, la rândul său, declarațiile ministrului.

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„Cuvintele sale sunt dovada unui patriarhat intrinsec și inconștient, în așa măsură încât ministrul Tajani a încercat apoi să se justifice și și-a cerut scuze, dar justificarea sa este și mai gravă”, a afirmat aceasta.

Tajani, transformat în meme

Controversa a trecut rapid din Parlament în mediul online. Meme-uri în care Tajani apare îmbrăcat în haine de femeie au început să circule pe rețelele sociale, iar imaginile au fost preluate și de publicații internaționale, între care CNN și BBC.

Fostul premier italian și lider al partidului Italia Viva, Matteo Renzi, a rezumat ironic situația: „Tajani a devenit acum un meme, nu mai este ministru”.

Sindicatele: „Un vechi model de societate”

Sindicatul CGIL a criticat, de asemenea, afirmațiile ministrului de Externe. „Opunerea femeii «strălucitoare» celei «serioase», «de încredere» și «bune mame», invocând chiar și lungimea fustei sale, readuce la viață un vechi model de societate în care bărbații sunt încă cei care decid cum trebuie să fie femeile pentru a fi considerate respectabile”, a transmis sindicatul.

CGIL a susținut că instituțiile ar trebui să contribuie la eliminarea stereotipurilor și a obstacolelor care afectează participarea femeilor în societate și pe piața muncii.

„Calitatea democrației se măsoară și prin puterea pe care femeile o pot exercita cu adevărat”, a mai transmis sindicatul.

Reacția Bisericii Catolice

Și Conferința Episcopală Italiană a reacționat la declarațiile lui Tajani și Vannacci.

Secretarul CEI, monseniorul Giuseppe Batur, a declarat că orice mod de a privi femeile trebuie să fie bazat pe respect. „Fiecare cuvânt, fiecare mod de a privi femeile trebuie să fie plin de respect și admirație”, a spus acesta.

Batur a făcut referire și la perspectiva creștină asupra femeii, subliniind importanța respectului față de toate persoanele.

„Prin privirea noastră intrăm într-o relație cu ceilalți; față de bărbați, femei, copii și persoane în vârstă trebuie să arătăm respect, iar față de femei acest respect trebuie să fie la cel mai înalt nivel”, a adăugat reprezentantul CEI.

Meloni încearcă să închidă controversa

Premierul Giorgia Meloni a fost solicitată să comenteze declarațiile lui Tajani de către lidera Partidului Democrat, Elly Schlein.

Meloni a minimalizat însă importanța controverselor și a descris declarațiile drept o „expresie nefericită”. „Am răspuns deja, nu aș exagera și nu cred că ar trebui să facem din asta subiectul principal al Săptămânii Modei de la Milano”, a declarat Meloni în timp ce participa la un eveniment din cadrul Milan Fashion Week.

Ulterior, mai mulți membri ai guvernului l-au apărat pe Tajani.

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Editor : C.A.

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