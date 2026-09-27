Aleksandar Vucic a demisionat din funcția de președinte al Serbiei

Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, și-a depus duminică demisia, cu șapte luni înainte de încheierea celui de-al doilea mandat. Plecarea sa deschide calea alegerilor prezidențiale anticipate, care trebuie organizate în următoarele trei luni, relatează Reuters și Euractiv.

Conform Constituţiei, Vucic nu mai poate candida la funcţia de preşedinte. Între timp, Ana Brnabić – preşedinta parlamentului care îşi încheie mandatul - va îndeplini funcţia de preşedinte interimar, scrie News.ro.

Demisia lui Vucic, venită cu şapte luni înainte de încheierea mandatului său, survine în contextul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare anticipate din Serbia, programate pentru 25 octombrie, şi îi permite să fie numit prim-ministru în cazul în care Partidul Progresist Sârb (SNS) va forma noul guvern.

Vučić anunţase la un miting organizat la Belgrad la sfârşitul lunii iunie că va demisiona din funcţia de preşedinte, dar a aşteptat trei luni înainte de a-şi da demisia în mod oficial.

Conform legislaţiei sârbe, alegerile prezidenţiale trebuie organizate în termen de trei luni de la demisia preşedintelui. Aceasta înseamnă că alegătorii se vor prezenta la urne de două ori în acest an: pentru alegerile parlamentare anticipate programate pentru 25 octombrie şi pentru alegerile prezidenţiale anticipate.

Înainte de a-şi depune demisia duminică, Vučić a apărut la postul public de televiziune RTS, unde a declarat că alegerile prezidenţiale vor fi convocate la mai mult de o lună după scrutinul parlamentar.

„Fac apel la o concentrare deplină, la o concentrare absolută asupra alegerilor parlamentare şi asupra victoriei, deoarece alegerile parlamentare vor determina drumul pe care îl va urma Serbia”, a declarat Vučić pentru RTS.

Editor : M.I.