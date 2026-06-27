Aleksandar Vucic anunţă că va demisiona în câteva săptămâni. Ce urmează în Serbia după plecarea președintelui

Preşedintele populist al Serbiei, Aleksandar Vucic, a declarat sâmbătă că va demisiona în câteva săptămâni şi a anunţat organizarea unor alegeri prezidenţiale şi parlamentare anticipate, relatează Reuters.

Anunţul lui Vučić a venit după un an şi jumătate de proteste anticorupţie, conduse de studenţi, care au cuprins întreaga ţară, în urma prăbuşirii unui acoperiş la o gară din oraşul Novi Sad, din nordul ţării, care a provocat moartea a 16 persoane.

Cu câteva zile în urmă, în oraşul Novi Sad, studenţii au comemorat decesele şi au cerut organizarea unor alegeri generale anticipate.

„Voi fi preşedinte doar câteva săptămâni, iar apoi îmi voi da demisia”, le-a spus Vucic susţinătorilor săi în cadrul unui miting pro-guvernamental organizat în capitala Belgrad. Al doilea şi ultimul mandat al lui Vucic expiră la jumătatea anului 2027.

Vucic a mai declarat că va ajuta Partidul Progresist Sârb să câştige alegerile, inclusiv alegerile parlamentare anticipate, programate iniţial pentru anul 2027. El nu a precizat când va demisiona şi nici când ar putea dizolva parlamentul, o condiţie prealabilă pentru organizarea alegerilor parlamentare anticipate.

Protestatarii, opoziţia şi grupurile pentru drepturile omului susţin că dezastrul de la gară a fost un semn al unei gestionări defectuoase la scară largă a proiectelor de construcţii de către guvern, precum şi al corupţiei. Activiştii din mişcarea condusă de studenţi afirmă că doresc să-i înfrunte pe Vucic şi pe SNS în viitoarele alegeri parlamentare şi prezidenţiale.

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Editor : C.A.