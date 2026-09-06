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Alertă aeriană în Polonia din cauza unui „obiect” venit dinspre Belarus. Ce au surprins de fapt radarele militare

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Avioane ale Forțelor Armate Poloneze,
Avioane ale Forțelor Armate Poloneze. Sursa foto: Profimedia Images
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Armata poloneză a ridicat duminică elicoptere militare după ce radarele au detectat un obiect neidentificat care părea să fi intrat în spațiul aerian al țării dinspre Belarus. Alerta s-a dovedit însă falsă, potrivit Reuters.

Elicoptere militare au fost ridicate de la sol pentru a verifica dacă este vorba despre o încălcare a spaţiului aerian polonez şi aeroportul din Rzeszow din sud-estul Poloniei şi-a suspendat operaţiunile pentru a se asigura aviaţiei militare libertatea de acţiune.

În cele din urmă, armata poloneză a anunţat că ceea ce sistemele radar au făcut să pară iniţial a fi o încălcare a spaţiului aerian a fost de fapt un stol de păsări venind dinspre Belarus, aliatul Rusiei.

„Indicaţiile semnalate de sistemele radar nu au fost legate de o încălcare a spaţiului aerian polonez. Acestea au fost cauzate de un stol mare de păsări, a căror trecere a fost detectată de sistemele de supraveghere a spaţiului aerian”, a explicat armata poloneză pe reţeaua de socializare X.

De asemenea, autoritatea poloneză care gestionează traficul aerian (PANSA) a scris într-o postare separată pe aceeaşi reţea de socializare că aeroportul Rzeszow şi-a reluat operaţiunile după ce situaţia a fost clarificată.

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La sfârşitul lunii iulie, o rachetă rusească de croazieră Kh-101 a căzut în estul Poloniei în timpul unui atac aerian rusesc masiv asupra Ucrainei. Racheta a lovit un câmp nelocuit la numai câţiva kilometri de zonele rezidenţiale, fără să provoace victime. În noiembrie 2022, o rachetă antiaeriană S-300 lansată de armata ucraineană, tot în timpul unui atac aerian rusesc, a căzut de asemenea în estul Poloniei şi a ucis două persoane.

Editor : M.I.

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