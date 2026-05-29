Video Alertă aeriană în Ucraina: Rusia a lansat un atac cu rachete, explozii auzite la Kiev

ZUMA Contract Photographer, Kyiv, Ukraine - 07 Sep 2025
Fum gros se ridică deasupra blocurilor de apartamente după un atac combinat cu rachete și drone care a lovit Kievul. Foto: Profimedia

Autoritățile ucrainene au emis vineri seara o alertă aeriană după detectarea unor rachete de croazieră lansate de Rusia către vestul Ucrainei. Explozii au fost auzite la Kiev și în regiunea capitalei, în timp ce sistemele de apărare antiaeriană au fost activate pentru interceptarea atacului, potrivit Kyiv Post.

Vineri seara, Rusia a lansat rachete către Ucraina, declanșând alerte de raid aerian în mai multe regiuni. Au fost semnalate explozii la Kiev și în apropierea localității Bila Tserkva, în timp ce autoritățile ucrainene au avertizat asupra apropierii unor rachete de croazieră și au îndemnat locuitorii să se adăpostească.

Forțele Aeriene ale Ucrainei au avertizat că rachetele de croazieră rusești se îndreptau prin regiunea Vinnîțea, către vestul Ucrainei, îndemnând locuitorii din zonele potențial afectate să se adăpostească imediat.

Primarul orașului Liov, Andrii Sadovyi, a avertizat, de asemenea, locuitorii să nu ignore alertele de raid aerian, spunând că au fost detectate rachete deasupra vestului Ucrainei.

„Rachetele se află deasupra vestului Ucrainei. Nu ignorați alerta de raid aerian. Mergeți într-un loc sigur și rămâneți acolo până când se dă semnalul de încetare a alertei”, a spus Sadovyi.

Nu au fost disponibile informații imediate cu privire la victime sau pagube, anunță Kyiv Post.

Alerte de raid aerian au rămas active în mai multe regiuni, în timp ce autoritățile ucrainene monitorizau amenințarea.

Alerta de raid aerian din Kiev a fost ridicată la ora 20:11, ora locală, deși oficialii au continuat să îndemne locuitorii să respecte instrucțiunile de siguranță în cazul unor noi atacuri.

