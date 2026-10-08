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Alertă de securitate la o bază militară britanică folosită de SUA și NATO. Doi cetățeni letoni au fost arestați

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Five men arrested on terrorism charges after three vans were stopped near RAF Fairford in which police viewed as being they consistent with improvised
Măsuri de securitate la o bază militară din Marea Britanie. Foto: Profimedia Images
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Doi cetățeni letoni au fost arestați după ce au fost descoperiți în incinta unei baze militare britanice care găzduiește centre de informații ale SUA și NATO. Cei doi ar fi pătruns în baza RAF Molesworth printr-o breșă în gardul împrejmuitor, iar incidentul este investigat de poliția antiteroristă, relatează BBC.

Alerta a fost declanșată miercuri, în jurul orei locale 22:00, după ce o patrulă de securitate a Poliției Ministerului britanic al Apărării (MDP) a descoperit un vehicul abandonat la baza RAF Molesworth.

În urma verificărilor, autoritățile au identificat o mică breșă în gardul care împrejmuiește baza militară din comitatul Cambridgeshire. Câteva ore mai târziu, cei doi bărbați au fost arestați în interiorul perimetrului. Potrivit Poliției Metropolitane din Londra, suspecții au 36 și, respectiv, 32 de ani și locuiesc în Regatul Unit.

Ancheta este coordonată de unitatea antiteroristă a Poliției Metropolitane din Londra. Comandantul Helen Flanagan a precizat că, în prezent, anchetatorii nu au identificat nicio legătură între acest incident și cazul intens mediatizat petrecut recent la o altă bază militară, în Gloucestershire.

„Suntem pe deplin conștienți de interesul și îngrijorarea sporite din ultima perioadă în legătură cu obiectivele militare, dar, în acest stadiu, nimic nu sugerează că incidentul are legătură cu evenimentele de săptămâna trecută de la RAF Fairford”, a declarat Flanagan.
Ea a subliniat însă că ancheta se află „într-un stadiu incipient”.

Cei doi bărbați au fost reținuți inițial sub suspiciunea de pătrundere ilegală într-un obiectiv cu acces interzis și de distrugere, după ce polițiștii din Cambridgeshire s-au alăturat operațiunilor de căutare. Ulterior, au fost duși la o secție de poliție.

Mai târziu, aceștia au fost arestați și sub suspiciunea comiterii unei infracțiuni prevăzute de articolul 4 din Legea securității naționale din 2023, respectiv pătrunderea într-un obiectiv cu acces interzis în scopul prejudicierii intereselor Regatului Unit.

RAF Molesworth găzduiește centrele americane de operațiuni de informații pentru Europa și Africa, precum și un centru de informații al NATO. Baza nu este utilizată pentru operațiuni de zbor. Helen Flanagan a precizat că poliția efectuează și două percheziții la adrese din zona Peterborough.

„O parte importantă a anchetei constă în identificarea eventualelor motive pentru care cei doi bărbați se aflau în interiorul bazei, dar trebuie să subliniez că, în acest stadiu, luăm în considerare toate ipotezele”, a declarat aceasta. „Ca întotdeauna, le cer cetățenilor să rămână vigilenți și, dacă observă ceva suspect, să contacteze poliția”, a adăugat ea.

RAF Molesworth se află la vest de orașul Huntingdon, în apropierea graniței dintre comitatele Cambridgeshire și Northamptonshire. Un purtător de cuvânt al Ministerului britanic al Apărării a declarat că autoritățile rămân în alertă în fața potențialelor amenințări la adresa obiectivelor militare.

Editor : M.I.

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