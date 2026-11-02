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Alertă de spionaj în Germania: parlamentari și miniștri, avertizați de Apple că telefoanele lor ar fi putut fi compromise

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Apple a avertizat mai mulți parlamentari și membri ai Guvernului Germaniei că telefoanele lor ar fi putut fi vizate de programe de spionaj. Foto: Profimedia
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Din articol
Ce reprezintă o notificare de amenințare transmisă de Apple

Mai mulți parlamentari și membri ai Guvernului Germaniei au primit avertizări din partea Apple că telefoanele lor ar fi putut fi vizate de atacuri cu programe de spionaj. Autoritățile germane le-au recomandat să considere dispozitivele potențial compromise, deși nu se știe dacă atacurile au avut succes. Deocamdată, numărul persoanelor vizate și identitatea celor aflați în spatele atacurilor rămân necunoscute, relatează Euronews.

Persoanele vizate au fost sfătuite să considere că telefoanele lor au fost compromise, însă deocamdată nu se știe cine se află în spatele atacului și câte persoane au fost afectate.

Ministrul german al Digitalizării, Karsten Wildberger, a confirmat că membri ai Bundestagului și ai Guvernului federal au primit avertizări din partea Apple potrivit cărora iPhone-urile lor ar fi putut fi vizate de programe de spionaj.

Într-o intervenție de duminică, în cadrul emisiunii „Bericht aus Berlin”, difuzată de postul ARD, Wildberger a declarat că Apple a transmis „o notificare potrivit căreia anumite dispozitive ar fi putut fi compromise cu așa-numite programe de spionaj”.

Potrivit unei scrisori a Oficiului Federal pentru Securitatea Informației (BSI), consultată de Wildberger, avertizările au început să ajungă pe telefoanele persoanelor vizate pe 29 octombrie. Acestea informau utilizatorii că Apple detectase un atac care implica programe de spionaj de tip „mercenary spyware”, utilizate în atacuri informatice țintite.

Wildberger a declarat că BSI a „reacționat extrem de rapid” și a trimis tuturor persoanelor vizate instrucțiuni privind măsurile pe care trebuie să le ia. Ministrul nu a precizat câți politicieni au primit avertizările și nici identitatea acestora.

Potrivit lui Wildberger, BSI le-a recomandat persoanelor vizate să presupună, ca măsură de precauție, că dispozitivele lor ar fi putut fi compromise, deoarece avertizările nu indică dacă atacul a avut succes.

Ce reprezintă o notificare de amenințare transmisă de Apple

Apple trimite notificări de amenințare atunci când consideră că un utilizator a fost vizat individual de programe de spionaj de tip „mercenary spyware”, pe care compania le descrie ca fiind „mult mai sofisticate decât activitățile obișnuite ale infractorilor cibernetici”.

Potrivit Apple, aceste programe de spionaj sunt mai greu de detectat și de contracarat, însă marea majoritate a utilizatorilor nu vor fi niciodată ținta unor astfel de atacuri.

Avertizările apar pe ecranul de blocare al iPhone-ului și în setările dispozitivului, fiind transmise și prin e-mail.

Potrivit BSI, programele de spionaj de acest tip le pot permite atacatorilor să acceseze mesajele, inclusiv pe cele trimise prin aplicații care folosesc criptarea, precum și apelurile, contactele, calendarele și datele de localizare. De asemenea, acestea pot activa microfonul și camera telefonului.

Nici Apple, nici autoritățile germane nu au precizat cine s-ar putea afla în spatele atacului.

Editor : Ș.A.

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