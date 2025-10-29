Live TV

Alertă în Belgia: Drone misterioase au survolat o bază militară. „Nu a fost opera unor amatori”

A pair of drones fly over downtown during a NASA demonstration on the testing of its Unmanned Aircraft Systems Traffic Management (UTM) platform in Reno
Ţările NATO sunt în alertă maximă. Imagine cu caracter ilustrativ.

Belgia a declanșat o anchetă după ce mai multe drone au fost observate deasupra unei baze militare din Marche-en-Famenne, în sud-estul țării. Ministrul Apărării, Theo Francken, a declarat că zborurile au fost efectuate de profesioniști, nu de amatori, acesta fiind al doilea incident de acest fel raportat în mai puțin de o lună.

Francken a informat în două postări pe reţeaua socială X că gardienii de la cazărmile din oraşul Marche-en-Famenne au observat mai multe drone zburând duminică şi marţi deasupra unor zone importante ale bazei militare, determinând deschiderea unei anchete de către poliţie şi agenţia de informaţii ADIV.

„Nu a fost opera unor amatori, ci a unor piloţi de drone pricepuţi”, a spus Francken în postarea sa.

Ţările NATO sunt în alertă maximă de mai multe săptămâni după ce drone au pătruns în spaţiul aerian al mai multor state europene, inclusiv deasupra unei alte baze militare belgiene, în zona aeroporturilor din Copenhaga şi München şi în regiunea baltică.

Duminică, Lituania a închis aeroportul din Vilnius şi punctele de trecere a frontierei cu Belarus după ce mai multe obiecte, identificate ca fiind probabil baloane cu heliu, au intrat în spaţiul său aerian.

La începutul acestei luni, Comisia Europeană a propus patru proiecte cheie de apărare europene, inclusiv un sistem de contracarare a dronelor şi un plan de consolidare a frontierei de est, ca parte a unei campanii de apărare a continentului european până în 2030.

