Alertă în Finlanda: autoritățile suspectează că un avion rusesc a încălcat spațiul aerian

Finlanda investighează o nouă posibilă incursiune a unui avion rusesc în spațiul său aerian, după alte două incidente similare semnalate în lunile mai și iunie. Ministerul Apărării de la Helsinki a anunțat joi seară că tratează cu seriozitate cazul și că a deschis o anchetă, scrie Euronews.

Riscul ca drone implicate în războiul din Ucraina să ajungă accidental în Finlanda este în creștere, a avertizat în ianuarie șeful serviciului de informații militare al țării.

Ministerul finlandez al Apărării a anunțat joi seară că suspectează că un avion rusesc a încălcat spațiul aerian al țării în cursul aceleiași zile.

„Fiecare posibilă încălcare a spațiului aerian este tratată cu seriozitate”, a declarat ministrul Apărării, Antti Häkkänen, într-un comunicat al ministerului. „O anchetă este în desfășurare.”

Finlanda, care are o frontieră de 1.340 de kilometri cu Rusia, s-a confruntat cu o serie de incidente similare.

Autoritățile finlandeze suspectează că două aeronave militare rusești au pătruns în spațiul aerian al țării în lunile mai și iunie. Finlanda l-a convocat atunci pe însărcinatul cu afaceri al Rusiei.

Riscul ca drone implicate în războiul din Ucraina să ajungă accidental în Finlanda este tot mai mare, a declarat în ianuarie șeful serviciului de informații militare al țării.

Generalul-maior Pekka Turunen, șeful Serviciului finlandez de informații militare, a făcut declarația înaintea publicării, joi, a unui raport care actualizează evaluarea situației de securitate din țară.

Unul dintre riscurile evidențiate în document este posibilitatea ca dronele cu rază lungă de acțiune să ajungă accidental în Finlanda.

„Riscul ca o dronă să pătrundă accidental în spațiul aerian finlandez sau să ajungă pe teritoriul Finlandei crește permanent, pe măsură ce Ucraina desfășoară atacuri în această zonă, în apropierea Golfului Finlandei”, a declarat Turunen.

Editor : Ș.A.