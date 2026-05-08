Alertă în Germania: luare de ostatici la o bancă din Sinzig. Operațiune de amploare a poliției

Mașini de poliție din Germania. Foto: Shutterstock

Poliția germană a anunțat vineri că mai multe persoane, printre care un șofer de transport de valori, au fost luate ostatice într-o sucursală a unei bănci de economii din orașul Sinzig, în landul Renania-Palatinat, relatează Reuters și Spiegel.

„În acest moment se presupune că în interiorul băncii se află mai mulți atacatori și ostatici”, a declarat poliția într-un comunicat, precizând că situația este în prezent „stabilă”.

Poliția a mai declarat că a lansat operațiuni de amploare și a izolat o zonă extinsă. Oamenii legii nu dezvăluie detalii din „motive tactice”, a declarat un purtător de cuvânt pentru Spiegel.  Nu se poate exclude posibilitatea ca atacatorii din bancă să citească și știrile.

Conform poliției, nu există niciun pericol pentru public în afara zonei izolate. Sinzig se află la aproximativ 20 de kilometri sud de Bonn. 

Totodată, Bild relatează că este vorba despre o sucursală a băncii Volksbank, situată chiar în centrul orașului. Elicopterele survolează Sinzig.

Dimineața, un transportor de bani a oprit în fața băncii. Unul dintre angajați a coborât pentru a intra în bancă. Conform informațiilor Bild, un bărbat necunoscut până în prezent l-ar fi oprit și amenințat pe șofer. Între timp, se pare că autorii incidentului și angajatul se află în camera de valori a băncii.

În fața băncii Volksbank se află un număr mare de polițiști. Mașina de transport valori se află încă în fața intrării în bancă. Întreaga zonă a centrului orașului a fost izolată, fiind solicitate și forțe speciale.

În 4 ani de război, Aryna Sabalenka a tăcut. Acum, nu s-a mai abținut și a spus totul
