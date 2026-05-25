Alertă în Lituania după o scurgere masivă de date. Suspiciuni privind implicarea Rusiei: „Aceasta este noua realitate”

Autorităţile din Lituania sunt în alertă maximă după o scurgere masivă de date care a compromis peste 600.000 de înregistrări din registrele naţionale. Procurorii suspectează implicarea unei „ţări străine”, în contextul în care statul baltic se confruntă tot mai des cu atacuri cibernetice şi ameninţări hibride atribuite Rusiei, potrivit Euronews.

Procuratura Generală a Lituaniei a anunţat vineri că scurgerea de date a provenit în principal din registrele imobiliare şi ale persoanelor juridice, unde accesul a fost posibil folosind datele de autentificare ale instituţiilor autorizate să primească aceste date.

Şeful Centrului de Registre al Întreprinderilor de Stat, Adrijus Jusas, şi-a dat demisia luni, în urma scurgerii de date.

Autorităţile au implementat imediat măsuri suplimentare de securitate cibernetică, inclusiv blocarea conturilor utilizatorilor suspectaţi de accesarea datelor şi restricţionarea accesului prin solicitarea actualizării datelor de autentificare, au declarat procurorii.

Procuratura a declarat că se suspectează implicarea unei „ţări străine”. Deşi autorităţile nu au specificat care este ţara suspectată, politicianul de opoziţie Laurynas Kasčiūnas a scris duminică pe reţelele de socializare că se consideră că furtul de date este o operaţiune a serviciilor secrete ruse. El nu a oferit dovezi în sprijinul acestei afirmaţii.

Kasčiūnas a avertizat că este posibil ca adresele ofiţerilor de informaţii, personalului militar, diplomaţilor sau politicienilor să fi fost accesate, ceea ce ar putea permite potenţial autorilor să spioneze sau să exercite presiune asupra ţintelor.

Lituanienii sunt deosebit de precauţi, având în vedere că ţara este una dintre principalele ţinte ale războiului hibrid al Rusiei împotriva Europei, care include sabotaj, incendii şi vandalism, precum şi operaţiuni de influenţare şi atacuri asupra infrastructurii digitale şi a sistemelor guvernamentale.

Ţara s-a confruntat recent şi cu o serie de apariţii ale unor drone pe teritoriul său. Miercurea trecută, locuitorilor din capitala Vilnius li s-a cerut să se adăpostească din cauza activităţii dronelor în apropierea frontierei cu Belarus.

În declaraţiile acordate Euronews după incident, ministrul lituanian al apărării, Robertas Kaunas, a avertizat că „aceasta este noua realitate cu care se confruntă statele baltice”.

„Trebuie să ne adaptăm, deoarece probabilitatea repetării unor scenarii similare este foarte mare”, a spus el.

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se va deplasa marţi la Vilnius pentru a se întâlni cu liderii baltici pentru discuţii despre coordonarea unui răspuns la incursiunile aparent tot mai frecvente ale dronelor.

