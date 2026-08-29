Un bărbat de 24 de ani a furat sâmbătă dimineaţă un avion uşor Cessna 172 de pe aerodromul din Kalocsa, în sudul Ungariei, şi a decolat fără autorizaţie, îndreptându-se spre Paks, de partea cealaltă a Dunării. Radarele armatei ungare l-au detectat, iar două de avioane de luptă Gripen aflate în serviciul de alertă a fost ridicată de la sol, relatează presa maghiară.

Potrivit HGV.hu, citat de news.ro, avionul Cessna a ajuns în zona centralei nucleare de la Paks şi a început să facă manevre în aer. În jurul centralei există o zonă în care zborul aeronavelor civile este interzis pe o rază de 3 km şi până la altitudinea de 6.000 m.

În cele din urmă, avionul a făcut o aterizare forţată lângă Gerjen, într-un lan de floarea-soarelui. Trenul de aterizare s-a rupt, iar aparatul a rămas înclinat pe o aripă. Nu au existat răniţi. Avioanele Gripen au localizat aparatul şi au rămas deasupra locului până la sosirea elicopterului medical şi a echipelor de intervenţie, scrie kecskemet365.hu.

Între timp, poliţia l-a prins pe pilot. Este un bărbat de 24 de ani din Szomor, despre care poliţia spune că era beat şi într-o stare confuză. După aterizarea forţată, şi-a abandonat avionul şi a plecat pe jos pe un drum secundar. Când un şofer a oprit să-l ajute, a încercat să-i ia şi acestuia maşina şi în cele din urmă a fost reţinut.

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Editor : C.A.