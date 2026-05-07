Alertă la granița NATO. Două drone s-au prăbușit în Letonia: rezervoare de petrol goale au fost avariate

Două drone au pătruns pe teritoriul Letoniei, stat membru al NATO, venind dinspre teritoriul Rusiei, și s-au prăbușit, a anunțat armata letonă joi dimineață. Vehiculele aeriene fără pilot au fost probabil lansate de Ucraina împotriva unor ținte din Rusia, a declarat ministrul leton al Apărării, Andris Spruds, pentru postul național de televiziune LSM, relatează Reuters.

Avioanele militare ale misiunii multinaționale NATO de poliție aeriană din Țările Baltice au fost chemate la fața locului, a adăugat el.

Joi dimineață, patru rezervoare de petrol goale au fost avariate la o bază de depozitare din Rezekne, la aproximativ 40 km de granița cu Rusia, iar la fața locului au fost găsite posibile resturi ale unei drone prăbușite, au declarat poliția și pompierii.

Pompierii au stins un foc mocnit care se întindea pe o suprafață de aproximativ 30 de metri pătrați la unul dintre rezervoare.

Autoritățile letone au emis joi, la ora 04:09 dimineața, ora locală, alerte privind prezența unor drone către locuitorii din zona de-a lungul frontierei cu Rusia, rugându-i să rămână în case.

Toate școlile din Rezekne vor fi închise joi, a anunțat municipalitatea.

La sfârșitul lunii martie, mai multe drone ucrainene rătăcite au lovit Letonia și vecinii săi din NATO, Estonia și Lituania. Una dintre ele s-a izbit de coșul de fum al unei centrale electrice locale, în timp ce o alta s-a prăbușit pe un lac înghețat și a explodat.

Se credea că dronele ucrainene au fost lansate pentru a lovi ținte militare din Rusia.

Cele trei țări baltice nu au permis niciodată ca teritoriile și spațiul lor aerian să fie folosite pentru atacuri cu drone împotriva unor ținte din Rusia, au declarat miniștrii lor de Externe în luna aprilie.

