Poliția poloneză a primit informații despre un posibil atac asupra premierului Donald Tusk și a ministrului Apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a transmis, duminică, un purtător de cuvânt al Ministerului de Interne, pe rețeaua X, potrivit Reuters.

Anunțul a venit în contextul în care autoritățile din Polonia sunt în alertă maximă în urma unui val de violențe în școli, care a dus la moartea unui îngrijitor, joi.

„În urma informațiilor primite de Poliția Poloneză cu privire la un posibil atac asupra prim-ministrului Donald Tusk și a viceprim-ministrului și ministrului Apărării Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, ministrul de Interne, Marcin Kierwiński, și ministrul coordonator al Serviciilor Speciale, Tomasz Siemoniak, au ordonat luarea de măsuri în această chestiune”, a scris purtătoarea de cuvânt Karolina Galecka.

„O întâlnire va avea loc astăzi, de la ora 11:00, la Centrul de Combatere a Terorismului al Agenției pentru Securitate Internă (ABW)”, a completat ea.

Editor : Ș.R.