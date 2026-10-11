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Video Alertă la vârful guvernului Poloniei: premierul Donald Tusk și ministrul Apărării, ținte ale unui posibil atac

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Wladyslaw Kosiniak-Kamysz tusk
Premierul polonez Donald Tusk, alături de ministrul Apărării Władysław Kosiniak-Kamysz. Foto: Profimedia
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Poliția poloneză a primit informații despre un posibil atac asupra premierului Donald Tusk și a ministrului Apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a transmis, duminică, un purtător de cuvânt al Ministerului de Interne, pe rețeaua X, potrivit Reuters.

Anunțul a venit în contextul în care autoritățile din Polonia sunt în alertă maximă în urma unui val de violențe în școli, care a dus la moartea unui îngrijitor, joi.

În urma informațiilor primite de Poliția Poloneză cu privire la un posibil atac asupra prim-ministrului Donald Tusk și a viceprim-ministrului și ministrului Apărării Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, ministrul de Interne, Marcin Kierwiński, și ministrul coordonator al Serviciilor Speciale, Tomasz Siemoniak, au ordonat luarea de măsuri în această chestiune”, a scris purtătoarea de cuvânt Karolina Galecka.

O întâlnire va avea loc astăzi, de la ora 11:00, la Centrul de Combatere a Terorismului al Agenției pentru Securitate Internă (ABW)”, a completat ea.

Editor : Ș.R.

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