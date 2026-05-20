NATO a desfășurat un amplu exercițiu militar pe flancul estic al Alianței, în cadrul căruia au fost simulate primele ore după un atac asupra unui stat aliat. Aproximativ 3.000 de militari din cadrul Forțelor Speciale participă la antrenamente desfășurate de la Marea Baltică până la Marea Mediterană, inclusiv în zona Mării Negre. Printre trupele implicate se află și unitatea de elită americană NAVY SEALs.

Scenariul exercițiului s-a desfășurat în Grecia, în nordul Atenei, unde NATO a primit o alertă privind pătrunderea unor trupe străine pe teritoriul aliat. Până la o eventuală decizie politică de activare a articolului 5, forțele speciale au fost trimise să intervină.

„Primul salt a fost unul de tipul «static line». Am sărit de la o altitudine de 1.200 ft (356 de metri). Al doilea salt a fost mai complicat, de tipul «free fall». Am efectuat saltul de la 30.000 ft (9.000 de metri)”, a explicat un luptător din cadrul Forțelor Speciale din Grecia.

În cadrul exercițiului au fost testate inclusiv scenarii în care aeronavele nu pot ajunge la sol din cauza sistemelor de apărare antiaeriană. În aceste condiții, echipamente militare grele sunt parașutate direct în mare.

„Este nevoie de multă planificare și multă muncă, iar ca să obții rezultatul dorit, trebuie să le ai pe amândouă (...) Următorul pas este să deschizi focul asupra inamicului. Trebuie să te bazezi pe antrenamentul tău, dar și pe noroc. Mereu este binevenit și norocul”, a declarat un luptător din cadrul Forțelor Speciale.

După primele ore ale simulării, alerta devine una la nivel european, iar întregul flanc estic intră în stare de pregătire. Unul dintre punctele-cheie ale exercițiului este în Marea Neagră, unde trupele speciale simulează capturarea unei nave considerate extrem de periculoase.

Potrivit scenariului, nava face parte dintr-o „flotă fantomă”, folosită pentru operațiuni hibride și activități suspecte.

„Nava țintă este o navă comercială considerată, pe baza acelor indicatori, ca fiind o navă suspectă, ca fiind parte din flota fantomă și sprijină acele acțiuni hibride de pe teritoriul statului în care suntem”, a declarat un comandant al grupului operativ al Forțelor Navale.

Un general italian implicat în exercițiu a avertizat că scenariul devine tot mai apropiat de realitate.

„Este foarte aproape să devină realitate, din păcate. De asta ne antrenăm: să fim pregătiți și să fim o forță credibilă, interoperabilă. Scenariul este construit pe baza lecțiilor învățate în situații reale de război”, a spus acesta.

La exercițiile NATO participă și membrii unității de elită americane NAVY SEALs, implicați de-a lungul timpului în misiuni de capturare a navelor în Venezuela și în Strâmtoarea Ormuz.

