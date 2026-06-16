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Video Aleksandr Lukașenko exclude implicarea Belarusului în războiul din Ucraina: „Nu trebuie să se aștepte nicio acțiune militară”

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Working trip of Russian President Vladimir Putin to St. Petersburg. Meeting of the Supreme Eurasian Economic Council.
Aleksandr Lukașenko Foto: Profimedia
Din articol
Lukașenko și-a cerut scuze pentru criticile aduse lui Zelenski

Liderul belarus Aleksandr Lukașenko a exclus implicarea țării sale în războiul Rusiei împotriva Ucrainei, calificând drept absolut inacceptabilă orice extindere a conflictului pe teritoriul propriului stat. Într-un interviu acordat agenției de știri BelTA, preluat de Kyiv Post, Lukașenko a fost rugat să răspundă la comentariile de la Kiev potrivit cărora Rusia intenționează să lanseze o nouă ofensivă împotriva Ucrainei de pe teritoriul belarus, pe care le-a respins.

„Am spus de multe ori că este absolut inacceptabil ca războiul dintre Ucraina și Rusia să se extindă pe teritoriul Belarusului din diverse motive”, a spus Lukașenko, adăugând că a discutat problema cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin.

„Și vă spun sincer, vă pot spune cuvânt cu cuvânt ce mi-a spus președintele rus”, a continuat el, explicând că problema a fost rezolvată. „Da, el (n.r. Putin) spune că înțelegem că intrarea Belarusului în război, în orice calitate, este inacceptabilă.”

În ceea ce privește motivele, Alexander Lukașenko a spus că țara sa a suferit deja destul de-a lungul istoriei, mergând până la a recunoaște vulnerabilitatea militară actuală a Belarusului: „Dacă Ucraina ar începe să atace, Belarusul ar fi expus ca o palmă deschisă în fața armatei ucrainene”, a spus el, afirmând că țara încearcă să evite orice implicare directă în conflict.

Ca al doilea motiv, Lukașenko a spus că linia frontului s-ar extinde semnificativ.

„Noi și rușii nu am fi în măsură să apărăm acest sector”, a continuat el, afirmând că, în cazul în care s-ar produce astfel de evenimente, țările NATO ar putea, de asemenea, să-și trimită trupele pentru a veni în ajutorul forțelor armate ucrainene.

„Iar acest război ar căpăta o nouă dimensiune. Ar deveni un război al Belarusului și al Rusiei împotriva NATO”, a spus el, explicând că nu exclude posibilitatea ca acest lucru să se întâmple chiar și fără implicarea Belarusului în război.

Ca ultim motiv, Lukașenko a invocat considerente umanitare, subliniind legăturile familiale profund întrețesute dintre oamenii de pe ambele părți ale frontierei dintre Belarus și Ucraina.

„Chiar și propriile mele rădăcini, mormintele strămoșilor mei se află undeva între Cernihiv și Kiev. Ar trebui să lăsăm totul deoparte, să uităm și să începem un război? Nu”, a concluzionat președintele belarus.

Lukașenko și-a cerut scuze pentru criticile aduse lui Zelenski

Referindu-se la criticile sale anterioare la adresa președintelui Volodimir Zelenski, Lukașenko a spus că comentariile sale dure anterioare au fost un răspuns la ceea ce el a descris ca fiind „declarațiile nepotrivite” ale lui Zelenski cu privire la faptul că ar avea deja 500 de ținte pregătite pentru a fi lovite în cazul în care Belarus s-ar alătura războiului rus.

„În ceea ce privește criticile mele la adresa lui Zelenski, ei bine, poate că am mers prea departe”, a spus el, adăugând că președintele ucrainean este un „om tânăr, fără experiență, nu un militar. Poate că ceva pur și simplu nu i-a intrat în cap”.

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Apoi și-a cerut scuze public față de liderul de la Kiev pentru remarcile sale, adăugând că poate nu ar fi trebuit să vorbească atât de dur în timp ce Ucraina se află în război.

Anterior, un comandant militar ucrainean de rang înalt îi adresase un avertisment lui Lukașenko, sfătuindu-l să nu se amestece în războiul în curs dintre Rusia și Ucraina, după recentele tensiuni de la graniță. După cum a raportat Ukrinform, Robert „Magyar” Brovdi, comandantul Forțelor de Sisteme Fără Pilot din Ucraina, a transmis mesajul printr-o postare pe Facebook.

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Editor : C.A.

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