Alexandru Nazare, discuții în SUA despre securitatea energetică. Ce spune un fost ministru despre importurile de petrol rusesc

petrol rusesc
G7 vrea ca prețul țițeiului rusesc să fie stabilit la un nivel peste costurile de producție dar mult sub prețurile actuale de pe piață. Foto: Profimedia Images
„Punem capăt importurilor de gaze şi petrol ruseşti”

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a discutat la Washington despre securitatea energetică a României şi a regiunii cu Jarrod Agen, directorul National Energy Dominance Council de la Casa Albă - organismul american care coordonează politicile energetice strategice ale SUA, potrivit unei postări pe Facebook. Punem capăt importurilor de gaze şi petrol ruseşti până la 1 ianuarie 2027! În această săptămână, la Strasbourg, alături de colegii din PPE, susţinem noile reguli care închid lacunele ce permit importurile indirecte”, a anunțat, între timp, fostul ministru al Energiei, Virgil Popescu.

O altă întâlnire importantă la Washington zilele acestea a fost cea cu Jarrod Agen, Directorul National Energy Dominance Council de la Casa Albă - organismul american care coordonează politicile energetice strategice ale SUA. Am discutat despre cooperarea energetică dintre România şi Statele Unite, în special despre proiectul Vertical Gas Corridor - o iniţiativă strategică prin care România poate deveni un nod regional pentru transportul gazului natural lichefiat (LNG) american către Europa Centrală şi de Est. Acest proiect înseamnă securitate energetică, investiţii şi locuri de muncă pentru România. Mulţumesc partenerilor americani pentru dialogul deschis şi pentru sprijinul acordat României în domeniul energiei. Vom continua să lucrăm îndeaproape pentru accelerarea acestui proiect şi pentru ca România să îşi consolideze rolul de lider regional în infrastructura energetică, a scris Alexandru Nazare.

De asemenea, el a postat un mesaj pentru România de la emisarul special pentru parteneriate globale Paolo Zampolli, înregistrat chiar la reşedinţa sa din Washington DC.

Sunteţi cel mai important aliat NATO al nostru şi avem cele mai mari iniţiative NATO împreună. Sunteţi amplasaţi într-o zonă extrem de importantă, mai ales pentru orice proces de pace care va fi realizat. Preşedintele nostru a făcut pace. A făcut pace în Orientul Mijlociu. Este incredibil. Acum, în curând, va face pace între Ucraina şi Rusia. Şi apoi, ştiţi, din partea europeană va exista acest mecanism de protecţie pentru Ucraina şi vecinii săi. Aşadar, datorită acestui fapt, România va avea un rol esenţial. În domeniul energiei, aveţi o energie bună şi ne place tipul vostru de energie”, a spus Paolo Zampolli.

Europarlamentarul PNL Virgil Popescu anunţă că în această săptămână, la Strasbourg, alături de colegii din PPE, susţine noile reguli care închid lacunele ce permit importurile indirecte şi consolidează monitorizarea şi trasabilitatea surselor de energie, şi astfel, pun capăt importurilor de gaze şi petrol ruseşti până la 1 ianuarie 2027.

Punem capăt importurilor de gaze şi petrol ruseşti până la 1 ianuarie 2027! În această săptămână, la Strasbourg, alături de colegii din PPE, susţinem noile reguli care închid lacunele ce permit importurile indirecte şi consolidează monitorizarea şi trasabilitatea surselor de energie”, scrie Virgil Popescu într-o postare pe Facebook. 

Potrivit eurodeputatului PNL, dezbaterea privind încetarea completă a importurilor de energie din Rusia are loc miercuri după-amiază, în timp ce astăzi miniştrii energiei din statele membre lucrează pentru a adopta o abordare comună privind eliminarea treptată a dependenţei de resursele ruseşti.

Regulamentul se va aplica atât gazului prin conducte, cât şi gazului natural lichefiat (GNL), oferind sprijin statelor membre în gestionarea tranziţiei şi garantând securitatea energetică a Uniunii”, menţionează Virgil Popescu.

Ca fost ministru al Energiei, am susţinut măsurile de reducere a dependenţei de gazul rusesc, inclusiv prin demararea extracţiei gazelor din perimetrul Neptun Deep din Marea Neagră – un pas important pentru creşterea producţiei interne. Ca europarlamentar, continui să susţin cele mai bune soluţii pentru dezvoltarea sistemului energetic din România şi Uniunea Europeană”, mai afirmă Popescu.

