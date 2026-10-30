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„Alianța pentru Viitor”, noul parteneriat anunțat de UE și Canada: „Are potențialul de a oferi oportunități fără precedent”

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mark carney - ursula von der leyen
Prim-ministrul Mark Carney îi strânge mâna președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la finalul conferinței de presă de încheiere a summitului UE-Canada, care a avut loc la Montreal, vineri, 30 octombrie 2026. Foto: Profimedia
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Canada și Europa au anunțat o nouă alianță a națiunilor cu viziuni comune, menită să servească atât ca un „scut protector sub care cetățenii noștri să poată prospera”, cât și ca o protecție puternică împotriva caracterului imprevizibil al geopoliticii, invitând în același timp și alte țări să se alăture, relatează The Guardian.

Vineri, în cadrul unei conferințe de presă susținute la Montreal, prim-ministrul Mark Carney și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au denumit noul parteneriat „Alianța pentru Viitor” și au afirmat că „cel mai strâns parteneriat posibil între Canada și blocul format din 27 de state membre are potențialul de a oferi stabilitate și oportunități fără precedent”.

„Societățile noastre au fost zguduite de noi furtuni”, a declarat Carney în fața jurnaliștilor, referindu-se la efectele devastatoare ale crizei climatice, dar și la „eroziunea normelor democratice” și la „utilizarea comerțului ca armă”.

La încheierea summitului de două zile, liderii au afirmat că discuțiile viitoare vor conduce la o piață mai integrată, în valoare de zeci de miliarde de dolari, la reducerea restricțiilor comerciale și de călătorie, precum și la noi oportunități educaționale pentru ambele părți.

În timp ce războiul comercial dintre Canada și Statele Unite l-a determinat pe Carney să caute noi parteneri geopolitici, dependența excesivă de companiile americane – în special în domeniul apărării – a determinat, de asemenea, Canada să se gândească de două ori.

Săptămâna trecută, Elon Musk a redus viteza serviciilor Starlink și Starshield deasupra Ucrainei, la jumătatea lunii octombrie, perturbând grav operațiunile militare și de apărare ale țării.

Carney și-a exprimat în repetate rânduri îngrijorarea că tehnologiile de apărare ale Canadei ar putea fi la cheremul unor actori politici sau al unor companii cu interese contrare. Musk, care are și cetățenie canadiană, este un critic al Partidului Liberal aflat la guvernare în Canada și a militat pentru separarea provinciilor.

Carney a menționat fuziunea planificată între compania canadiană de inteligență artificială Cohere Inc și firma germană Aleph Alpha GmbH ca un pas către reducerea dependenței de giganții americani din domeniul IA. În urma acestei fuziuni, noua companie va avea două sedii centrale, la Berlin și Toronto, iar guvernul federal al Canadei a anunțat că va deține o participație în Cohere în valoare de până la 1,6 miliarde de dolari canadieni.

„Nu așteptăm ca viitorul IA să fie decis în altă parte de către persoane pe care nu le cunoaștem sau în care nu avem încredere”, a declarat Carney joi.

Bruxellesul și Ottawa au anunțat, de asemenea, vineri un acord care ar integra Canada în rețeaua europeană de supercomputere, oferind canadienilor acces la supercalculatoarele europene pentru antrenarea modelelor de inteligență artificială.

Pe lângă promisiunile mărețe de a contribui la remodelarea ordinii mondiale sau de a oferi un refugiu sigur națiunilor cu viziuni similare care doresc să facă față incertitudinii, liderii canadieni și ai UE au prezentat, de asemenea, noua lor relație, mai strânsă, ca fiind una care abordează principalele surse de îngrijorare pentru cetățeni, inclusiv costul vieții.

„Atunci când comerțul devine un instrument de presiune economică, familiile sunt cele care plătesc prețul, de la rafturile din supermarket până la prețul unei mașini noi”, a afirmat Von der Leyen, subliniind că furnizorii de energie, minerale esențiale sau semiconductori, care înainte erau considerați de încredere, „sunt transformați din ce în ce mai mult în instrumente de presiune”.

„Cu cât mai multă concurență, cu atât mai multe opțiuni”, a declarat Carney mai devreme în cursul zilei, sugerând că alianța ar putea găsi modalități de a asigura certitudine în ceea ce privește lanțurile de aprovizionare și de a „rezista împreună la șocuri”.

Liderii au adus din nou în discuție perspectiva ca Ottawa să devină membru asociat. Această calitate reprezintă un teritoriu necunoscut, a afirmat Von der Leyen, care a adăugat: „Avem ambiția, încrederea și creativitatea necesare pentru a o contura împreună”.

„Această [calitate de membru asociat] reprezintă un parteneriat care nu se îndreaptă împotriva nimănui, ci vizează consolidarea forței noastre comune”.

Deși liderii și-au exprimat angajamentul față de ideea statutului de membru asociat, aceștia au precizat că o definire mai clară a rolului respectiv va fi stabilită în cadrul summitului din 2027.

Unele state membre ale UE s-au arătat indignate de ideea ca țării să i se acorde un statut fără valoare juridică, temându-se că acest lucru ar crea confuzie în rândul altor state care doresc să adere la Uniune.

Însă președintele Consiliului European, Antonio Costa, a declarat anterior că aceasta (n.red - Canada) este „de departe cea mai europeană dintre țările neeuropene”, o opinie care reflectă convingerea că, în ciuda diferențelor geografice, există un sentiment colectiv al valorilor comune.

Costa a afirmat că cele două părți vor urmări „cea mai strânsă, cea mai profundă și cea mai puternică asociere din istorie între Uniunea Europeană și o țară non-europeană”.

Cu toate acestea, simplul fapt că a avut loc summitul a provocat tensiuni în provincia Quebec, unde Partidul Separatist din Quebec (Parti Quebecois) a fost recent ales să formeze un guvern minoritar. Premierul, Paul St-Pierre Plamondon, nu a participat la eveniment, după ce Ottawa a refuzat să-i permită să ia cuvântul în public în cadrul acestuia.

„Guvernul federal ar vrea să ne facă să credem că faptul că premierului din Quebec i s-a acordat permisiunea de a servi cocktailuri cu creveți la o recepție constituie o formă acceptabilă și suficientă de influență pentru reprezentarea intereselor Quebecului”, a scris St-Pierre Plamondon într-o postare pe rețelele sociale la începutul săptămânii.

El a afirmat că invitația de a ocupa locul de la masa principală reprezintă o cerere a guvernului federal adresată Quebecului „de a se alinia din nou, cu tot ce implică aceasta în ceea ce privește vasalizarea și invizibilizarea Quebecului, în schimbul unor locuri mai bune de la care să urmărească petrecerea”.

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Editor : A.M.G.

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