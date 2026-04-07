Alianța SUA-Europa se apropie de un punct critic. Care este singura utilitate a NATO pentru SUA, în viziunea lui Donald Trump

Relațiile dintre SUA și Europa continuă să se deterioreze rapid, în timp ce tensiunile legate de războiul din Iran au creat senzația tot mai pregnantă că cel mai important parteneriat geopolitic din lume se apropie de o ruptură majoră. În noua criză transatlantică, miza cea mare este viitorul alianței NATO, care timp de zeci de ani a păstrat Europa sigură și i-a permis să prospere.

Președintele american Donald Trump i-a criticat de mai multe ori pe aliații europeni pentru că nu s-au alăturat războiului lansat de SUA și Israel contra Iranului și a dat de înțeles că ar putea retrage America din alianța NATO.

Liderii europeni se opun războiului din Iran, despre care nu au fost consultați de americani și pe care îl consideră ilegal și imprudent. După un an în care Trump a introdus tarife comerciale pentru produsele europene, a sistat aproape tot sprijinul militar pentru Ucraina, i-a ironizat în mod repetat pe liderii din Europa și a amenințat că va anexa Groenlanda, țările europene nu sunt deloc interesate să vină în ajutorul Americii.

Inițial, principala nemulțumire a lui Trump legată de NATO avea de-a face cu faptul că țările europene nu contribuiau destul la apărarea continentului.

Acum, însă, Trump a început să se întrebe dacă nu cumva apărarea Europei nu mai este deloc în interesul Statelor Unite, în situația în care europenii nu vor să susțină intervențiile militare ale Americii în Orientul Mijlociu și alte regiuni.

Chiar și unii dintre cei mai apropiați aliați ai Statelor Unite, precum Marea Britanie, au început să își piardă încrederea în strategia și deciziile luate de Donald Trump.

Strategia globală a Americii sub Donald Trump s-a schimbat fundamental

Mesajul administrației Trump este că rolul Statelor Unite în NATO reprezintă un favor făcut Europei și că europenii trebuie să ofere ceva la schimb ca Washingtonul să fie interesat să continue să își exercite acest rol.

„Noi am fost întotdeauna alături de ei. Ei nu au fost acolo pentru noi”, a spus Trump într-un interviu recent pentru The Telegraph. Ajutorul europenilor în legătură cu redeschiderea Strâmtorii Ormuz ar fi trebuit să fie „automat”, la fel cum a fost și ajutorul oferit de americani Ucrainei, care „nu era problema noastră”, a mai spus președintele SUA.

Un prim test pentru a determina starea alianței va avea loc miercuri, atunci când secretarul general al NATO, Mark Rutte, va vizita Casa Albă.

Poziția adoptată de actuala administrație de la Washington diferă semnificativ de strategia globală a Americii de după cel de-al Doilea Război Mondial, în care stabilitatea și securitatea Europei au devenit un interes vital al Statelor Unite.

„Cu toate că poți argumenta că lucrurile s-au schimbat, marea majoritatea a strategilor americani ar spune în continuare că Europa este foarte importantă”, a spus Michael O’Hanlon din partea Institutului Brookings de la Washington, pentru Wall Street Journal. El a scos în evidență bogăția, puterea militară reală și latentă și tendința istorică de a intra în conflicte interne majore ale Europei.

„Americanii vorbesc direct și deschis despre desființarea NATO”

Lui Trump nu i-a plăcut niciodată alianța NATO, însă ultimele săptămâni au marcat o schimbare majoră în relațiile transatlantice, a punctat și François Heisbourg, fost oficial francez și actual consilier special din partea Fundației pentru Cercetare Strategică de la Paris.

„Americanii vorbesc direct și deschis despre desființarea NATO. Ideea că [alianța] este cu adevărat ceva ce poate fi înlocuit – asta este o idee nouă”, a spus Heisbourg.

Ministrul polonez de externe, Radoslaw Sikorski, a spus săptămâna trecută că „vrem să fim aliatul bun, loial al Statelor Unite, dar nu putem să ne prefacem că președintele SUA nu spune ceea ce spune”.

Chiar și unii dintre cei mai apropiați aliați ai Statelor Unite, precum Marea Britanie, au început să își piardă încrederea în strategia și deciziile luate de Washington.

Premierul britanic Keir Starmer, care a fost criticat în mod repetat de Trump, a spus că țara sa se va reorienta către Europa din punct de vedere economic și în privința securității. Cu alte cuvinte, Londra nu se mai poate baza pe Washington.

Pentru Trump, alianța NATO are valoare doar dacă președintele SUA o poate folosi ca un instrument de susținere a „aventurilor sale unilaterale".

Trump vrea să transforme NATO într-o forță auxiliară a Statelor Unite în războaiele expediționare ale Americii

Trump face scandal pentru că, după ce a luat o decizie împreună cu Israelul fără să se consulte cu Europa, a realizat acum că îi va fi mai greu să își îndeplinească obiectivele decât ar fi crezut, a spus și Fabrice Pothier, directorul executiv al firmei de consultanță geopolitică Rasmussen Global.

„Statele Unite vor fi o superputere mai izolată – și o va costa mai mult”, a mai spus Pothier.

Într-o postare recentă pe rețelele sociale, Trump i-a numit pe europeni „lași” și a spus că America „va ține minte” faptul că Europa a refuzat să își trimită forțele navale în regiunea Golfului Persic.

În Europa, unii analiști văd această cerere din partea Wasingtonului drept o încercare de a reinventa NATO sub forma unei forțe auxiliare pentru războaiele expediționare ale Americii.

Pentru Trump, alianța NATO are valoare doar dacă o poate folosi ca un instrument de susținere a „aventurilor sale unilaterale”, a explicat Kamil Zwolski, academician al Royal United Services Institute (RUSI) de la Londra.

Ceea ce ține în viață alianța NATO este credibilitatea capacității sale de descurajare: percepția din partea potențialilor adversari, precum Rusia, că dacă ar ataca o țară NATO, acest lucru ar declanșa un război cu întreaga alianță, inclusiv cu America lui Trump.

„Nu mai există nicio încredere. Este ca într-un divorț”

Alianța s-ar putea prăbuși de facto chiar dacă Trump nu va reuși, în mod legal, să retragă Statele Unite din NATO, decizie pentru care ar avea nevoie de o majoritate de două treimi în Senatul american sau de o nouă lege adoptată în acest sens de Congres.

Ceea ce ține în viață alianța NATO este credibilitatea capacității sale de descurajare: percepția din partea potențialilor adversari, precum Rusia, că dacă ar ataca o țară NATO, acest lucru ar declanșa un război cu întreaga alianță, inclusiv cu America lui Trump.

Garanția de securitate a Americii pentru aliații săi „este, practic, un angajament politic, nu unul legal”, a spus Pothier.

Atât SUA, cât și Europa ar avea de pierdut de pe urma desființării NATO, iar oficialii europeni mai optimiști spun că amenințările lui Trump reprezintă doar o tactică de negociere pentru a pune presiune pe aliați să intervină în Iran.

Rămâne, totuși, întrebarea dacă NATO mai are o capacitate eficientă de descurajare. „Nu mai există nicio încredere”, a spus și Heisbourg. „Este ca într-un divorț: când unele cuvinte sunt rostite, nu le poți lua înapoi.”

Editor : Raul Nețoiu