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Aliații europeni sunt mai conștienți de apetitul tot mai mare al Kremlinului pentru risc, spune șeful armatei britanice

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Sir Richard Knighton
Sir Richard Knighton. Foto: Profimedia
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Marea Britanie rămâne în urma aliaților săi europeni în ceea ce privește înfruntarea amenințării „foarte reale” reprezentate de Rusia, a avertizat șeful armatei britanice. Mareșalul șef al forțelor aeriene, Sir Richard Knighton, a declarat pentru FT că Marea Britanie trebuie să-i „ajungă din urmă pe aliații noștri europeni”, care, potrivit acestuia, sunt mai conștienți de apetitul tot mai mare al Kremlinului pentru risc, relatează The Independent.

„Aceasta este cea mai periculoasă perioadă pe care am trăit-o în viața mea de adult”, a declarat Sir Richard Knighton, în vârstă de 57 de ani, adăugând: „Această amenințare – provenind în principal din Rusia, dar și la nivel global – este în creștere”.

Sir Richard a estimat că Moscova manifestă o toleranță din ce în ce mai mare față de risc și a declarat pentru sursa citată că termenul de „activitate hibridă” nu mai reflectă amploarea presupuselor acțiuni perturbatoare ale Rusiei.

„Vorbim despre asasinate țintite, vorbim despre sabotaj, vorbim despre atacuri cibernetice”, a spus el. „Acestea sunt fapte foarte reale, comise de statul rus, pentru care avem dovezi în Europa și, într-o oarecare măsură, în Regatul Unit”.

Oficialii europeni din domeniul securității au declarat săptămâna aceasta că investighează dacă o serie de amenințări cu bombe îndreptate împotriva companiilor aeriene europene și a agențiilor de știri au avut originea în Rusia.

O anchetă transfrontalieră desfășurată de agențiile de informații și de securitate pentru a identifica originea amenințărilor este în curs de desfășurare, au declarat oficiali din serviciile de informații pentru FT, subliniind că mai este încă un drum lung de parcurs până când se va putea stabili cui aparțin aceste amenințări.

Unii membri ai comunității erau convinși, cu toate acestea, că Rusia este cea mai probabilă vinovată, a relatat FT. Rusia a negat anterior implicarea în atacuri hibride pe teritoriul european.

Sir Richard a afirmat că statul britanic va trebui acum să explice publicului natura amenințării rusești, încercând în același timp să justifice creșterea cheltuielilor pentru apărare.

De asemenea, Sir Richard a declarat duminică pentru BBC că răspunde la apelul guvernului adresat gospodăriilor de a face provizii de apă și alimente, în contextul îngrijorării crescânde cu privire la perturbările provocate de state ostile.

Întrebat ce conține trusa lui de urgență de acasă, el a spus că a discutat acest lucru cu soția sa și că și-a petrecut weekendul făcând curățenie în dulapuri, descoperind că „în casa familiei Knighton sunt o mulțime de conserve”.

„Am montat câteva rafturi în plus”, a adăugat el, „și totuși, acesta este un aspect la care ar trebui să ne gândim cu toții”.

„Prima noastră linie de apărare a națiunii o reprezintă serviciile de urgență – care fac o treabă fenomenală – și forțele armate. Dar fiecare dintre noi poate contribui la pregătirea noastră”.

Într-un articol publicat luna trecută în The Independent, Sir Richard a subliniat că Europa trebuie să-și asume o responsabilitate mai mare pentru propria apărare, în contextul în care războiul revine pe continent și demonstrează că securitatea nu mai poate fi considerată un lucru de la sine înțeles.

„Războiul Rusiei împotriva Ucrainei a demonstrat importanța pregătirii militare, a capacității industriale și a rezilienței naționale”, a declarat Sir Richard. „De asemenea, acest lucru a evidențiat necesitatea ca națiunile europene să-și consolideze capacitățile de apărare și să-și asume o responsabilitate mai mare pentru securitatea lor colectivă”.

„Nu este vorba despre pregătirea pentru război. Este vorba despre prevenirea acestuia”, a spus el, adăugând: „Istoria a demonstrat în repetate rânduri că slăbiciunea poate atrage agresiunea, în timp ce puterea menține pacea”.

„Scopul descurajării este simplu: să îi convingem pe adversarii noștri că costurile unei agresiuni vor depăși cu mult orice potențial câștig”.

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Editor : A.M.G.

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