Aliații lui Macron îi întorc spatele. Primul șef de Executiv numit de către acesta i-a cerut demisia

Fostul prim-ministru francez Edouard Philippe a declarat marți că președintele Emmanuel Macron ar trebui să demisioneze înainte de sfârșitul mandatului său, din cauza crizei politice tot mai profunde din Franța.

„Nu sunt pentru o demisie imediată și brutală... dar [președintele] trebuie să ia o inițiativă”, a declarat Philippe la postul de radio francez RTL.

Philippe, primul prim-ministru al lui Macron, care a ocupat această funcție între 2017 și 2020, a declarat că fostul său șef ar trebui „să anunțe că va organiza alegeri prezidențiale anticipate” odată ce Franța va adopta bugetul pentru anul viitor, acordând timp pentru o campanie electorală adecvată în urma haosului provocat de demisia guvernului luni, la doar 14 ore după numirea miniștrilor cheie. A fost al treilea guvern care s-a prăbușit într-un an, transmite POLITICO.

Philippe și-a anunțat deja intenția de a candida la următoarele alegeri prezidențiale, iar sondajele arată că ar putea ajunge în turul doi și s-ar putea confrunta cu orice candidat din partea partidului de extremă dreapta, Raliul Național, care va participa la alegeri.

Dacă Macron ar demisiona imediat, ar trebui organizate noi alegeri prezidențiale în termen de 20 până la 35 de zile. Mandatul său este programat să se încheie în prima jumătate a anului 2027.

Potrivit unui politician de centru, căruia i s-a acordat anonimatul pentru a putea vorbi deschis, Philippe era supus unei presiuni crescânde din partea propriului său partid, Horizons, pe care l-a fondat în 2021 și cu care a colaborat cu Macron. Mai mulți aliați îl îndemnau pe Philippe să profite de moment pentru a se distanța clar de Macron.

Declarațiile lui Philippe sunt cel mai recent indiciu că aliații lui Macron din centrul politic abandonează nava după ce prim-ministrul Sébastien Lecornu și cei doi predecesori ai săi, François Bayrou și Michel Barnier, și-au pierdut funcțiile încercând să convingă un parlament fără majoritate să aprobe reduceri de cheltuieli de miliarde de euro necesare pentru echilibrarea bugetului Franței.

Un alt fost prim-ministru al lui Macron, Gabriel Attal – care ocupă acum funcția de șef al partidului politic al președintelui – a declarat că „nu mai înțelege” deciziile președintelui și l-a acuzat că „vrea să se mențină la putere” în ciuda faptului că a pierdut alegerile anticipate pe care el însuși le-a convocat anul trecut.

După ce a acceptat demisia lui Lecornu, Macron i-a cerut totuși să continue negocierile cu alte forțe politice până miercuri, în speranța de a ajunge la un acord de guvernare.

Un sondaj realizat de renumitul institut Elabe și publicat luni a arătat că 51% dintre respondenți consideră că demisia lui Macron ar contribui la calmarea situației politice din Franța, în timp ce 26% au spus că ar înrăutăți lucrurile și 23% nu și-au exprimat nicio opinie.

Editor : A.R.