Aliații NATO nu mai consideră că SUA contribuie la descurajarea inamicilor. „Cei mai sceptici” membri, conform unui sondaj Politico

În timp ce liderii mondiali se reunesc în Germania pentru Conferința de securitate de la München, noile rezultate ale sondajului POLITICO arată că eforturile președintelui Donald Trump de a rescrie relațiile internaționale de lungă durată — în special în Europa — îi îndepărtează pe partenerii tradiționali loiali de multă vreme. Reputația în declin a Statelor Unite ridică noi întrebări cu privire la stabilitatea ordinii globale care s-a menținut timp de decenii și la puterea țării pe scena mondială.

Sondaj

În toate țările chestionate, mult mai multe persoane au descris SUA ca un aliat nesigur decât unul de încredere, inclusiv jumătate dintre adulții chestionați în Germania și 57% în Canada. Și în Franța, procentul persoanelor care au calificat SUA ca nesigure a fost de peste două ori mai mare decât cel al persoanelor care au spus că sunt de încredere.

Credibilitatea americană a fost cea mai mare în Marea Britanie, dar numai prin comparație: 35% dintre britanici au declarat că SUA sunt un aliat de încredere, iar 39% au declarat că nu sunt de încredere.

Puterea americană, un atu incert

Puterea militară americană este considerată din ce în ce mai mult un atu incert. În sondajul internațional, majoritatea adulților din Franța și Germania au declarat că nu cred că inamicii s-ar teme să îi atace datorită relației lor cu SUA. Și în doar un an, a existat o scădere drastică de 10% a procentului de adulți din Marea Britanie care încă consideră SUA un factor de descurajare eficient împotriva atacurilor inamice.

Sondajul online, realizat de compania independentă de sondaje Public First, cu sediul la Londra, relevă modul în care încrederea în Statele Unite în rândul a patru aliați cheie ai NATO a scăzut brusc în ultimul an, pe fondul unei serii de dispute cu Washingtonul.

În Marea Britanie, Franța și Germania, percepțiile negative asupra SUA le depășesc pe cele pozitive în ceea ce privește aspecte cheie, inclusiv protejarea democrației, împărtășirea valorilor și rolul de aliat de încredere.

Începând cu discursul vicepreședintelui american JD Vance la Conferința de securitate de la München de anul trecut, care i-a șocat pe gazdele sale europene, relațiile dintre Washington și aliații cheie ai NATO au fost zguduite de dispute comerciale, retorică agresivă și presiuni din partea lui Trump pentru a prelua Groenlanda de la Regatul Danemarcei.

Avertismente

Crizele i-au determinat pe lideri să avertizeze că relațiile cu Statele Unite s-au schimbat fundamental, premierul canadian Mark Carney declarând în ianuarie, în fața audienței de la Davos, Elveția, că „ne aflăm în mijlocul unei rupturi, nu al unei tranziții”.

Într-un interviu acordat mai multor ziare europene publicat săptămâna aceasta, președintele francez Emmanuel Macron a criticat dur ceea ce a numit „amenințări și intimidări” din partea Washingtonului și a avertizat alți lideri ai UE că relațiile transatlantice nu vor reveni la normal în curând.

În timpul ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano, Vance a fost întâmpinat cu huiduieli și fluierături. Diplomatul de vârf al UE, Kaja Kallas, a explicat această manifestare referindu-se la „mândria europeană” și la cuvintele „nu tocmai plăcute” ale administrației americane la adresa Europei.

„Anul trecut, publicul a considerat că SUA era un aliat nesigur, dar esențial, care îi descuraja pe dușmanii săi, în ciuda faptului că era ușor imprevizibil”, a declarat Seb Wride, șeful departamentului de sondaje al Public First.

„Dar acum, departe de a considera ca fiind de la sine inteleasa descurajarea transatlantica oferita de aliantele NATO, publicul european abia mai crede in existenta acesteia – principala intrebare pentru liderii care se indreapta acum catre MSC este cum poate fi recreata securitatea oferita de aceasta fara SUA”.

SUA nu mai potejează democrația

Înaintea reuniunii importante de la München, unde secretarul de stat Marco Rubio va conduce delegația SUA, sondajul POLITICO arată în continuare că o proporție din ce în ce mai mare de respondenți din țările chestionate nu consideră că Statele Unite împărtășesc valorile lor sau protejează democrația, un principiu american de lungă durată.

În Franța, doar 17% dintre respondenți au fost de acord cu afirmația „SUA împărtășesc valorile noastre”, față de 49% care nu au fost de acord. În Germania, 50% dintre respondenți au afirmat că Statele Unite nu împărtășesc valorile lor, în timp ce doar 18% au afirmat că Washingtonul „protejează democrația”.

În contextul reuniunii liderilor din această săptămână, Trump va fi cu siguranță o prezență importantă. În perioada premergătoare evenimentului, Macron, președintele Franței, a afirmat că administrația Trump este „deschis anti-europeană”.

Cu toate acestea, deși persoanele din principalele țări NATO care au participat la sondaj au o părere din ce în ce mai proastă despre SUA, ei și-au exprimat o oarecare speranță pentru viitor. În Germania, Franța și Regatul Unit, majoritatea respondenților au afirmat că Trump a slăbit relațiile cu țările lor, dar că acestea se pot reface după plecarea lui, potrivit sondajului.

Editor : Sebastian Eduard