Aliații SUA din NATO se așteaptă ca Trump să retragă și mai multe trupe americane din Europa. Câteva scenarii

Bloomberg a relatat că aliații SUA din Europa se așteaptă ca președintele american Donald Trump să retragă și mai multe trupe de pe continent, după ce acesta a anunțat retragerea a 5.000 de militari din Germania.

Potrivit surselor Bloomberg, diplomați de rang înalt din statele membre NATO consideră că Trump ar putea anunța reduceri suplimentare de trupe, posibil inclusiv din Italia, și ar putea renunța la un plan elaborat sub fostul președinte american Joe Biden de a desfășura rachete cu rază lungă de acțiune în Germania.

Scenarii

Alte scenarii ar include retragerea SUA din anumite exerciții militare și relocarea trupelor din țările cu care Washingtonul este nemulțumit către cele considerate mai loiale lui Trump. Această idee datează din primul mandat al lui Trump, când a luat în considerare desfășurarea de trupe suplimentare în Polonia.

Sursele au declarat că așteptările lor se bazează pe declarațiile publice ale lui Trump și pe discuțiile dintre oficialii NATO și omologii lor americani cu privire la planurile viitoare referitoare la alianță.

Sâmbătă, Trump a vorbit la telefon cu ziarul italian Corriere della Sera și a spus că SUA „încă ia în considerare” retragerea trupelor din bazele din Italia. El a refuzat să comenteze redistribuirea din Germania. De asemenea, el a menționat că SUA au susținut întotdeauna Italia, în timp ce „Italia nu a fost acolo când am avut nevoie de ea”.

Aceste posibile măsuri sunt considerate un alt semnal al nemulțumirii lui Trump față de unii aliați NATO, precum Germania și Spania, despre care el consideră că nu au oferit sprijin suficient în războiul dintre SUA și Israel împotriva Iranului.

NATO nu a fost încă informată cu privire la unitățile specifice care vor fi retrase din Germania, dar oficialii consideră că SUA analizează opțiuni pentru o retragere rapidă.

În prezent, aproximativ 85.000 de soldați americani sunt staționați în Europa, deși numărul fluctuează pe măsură ce unitățile se rotesc sau sunt desfășurate întăriri pentru exerciții militare.

Între timp, oficialii NATO și diplomații de rang înalt spun că încă cred că constrângerile din partea Congresului și dependența strategică a SUA de Europa vor limita capacitatea lui Trump de a implementa schimbări la scară largă.

Editor : Sebastian Eduard