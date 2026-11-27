Alice Weidel, co-liderul partidului de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), a declarat că a avut prima sa relație publică cu o femeie în timp ce era la universitate, transmite DPA.

Ea a declarat, vineri, într-un podcast produs de ziarul Die Welt că sexualitatea ei nu a fost cu adevărat o problemă la școală, poate pentru că „a înflorit târziu” și a fost ocupată cu sportul și muzica.

Weidel a adăugat că atât femeile, cât și bărbații sunt atractivi pentru ea din punct de vedere sexual.

Momentul decisiv a venit în timp ce era la universitate în orașul bavarez Bayreuth. „Acolo era o femeie absolut minunată, care arăta atât de superb”, a spus ea.

„Au fost un cuplu timp de doi ani”, a completat Weidel. „La început am încercat să păstrăm secretul, deși, de fapt, a fost o manevră destul de inutilă.”

Weidel a spus că părinții ei „au reacționat destul de rece”.

Co-liderul partidului anti-imigrație german locuiește acum în Elveția cu soția sa, o cetățeană elvețiană cu rădăcini srilankeze, și cei doi fii ai lor.

Weidel a declarat pentru podcast că partenera sa insistă ca cei doi copii să meargă la școală acolo, „pentru că, în opinia ei, ar exista represalii la o școală germană dacă s-ar ști că sunt copiii mei, dacă ar fi copiii lui Alice Weidel”.

Editor : Ș.R.