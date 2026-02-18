Alpinist judecat după ce și-a lăsat iubita să moară pe cel mai înalt munte din Austria. Gestul care i-a scandalizat pe procurori

La mai mult de un an după ce o femeie de 33 de ani a murit înghețată pe cel mai înalt munte din Austria, iubitul ei a avut prima înfățișare înaintea instanței joi, fiind acuzat de omor din neglijență gravă. Femeia a murit de hipotermie în timpul unei excursii de alpinism pe Grossglockner. Iubitul ei este acuzat că a lăsat-o neprotejată și epuizată pe munte, în condiții de furtună, în zorii zilei de 19 ianuarie 2025, în timp ce el s-a dus să caute ajutor, anunță BBC.

Procesul a stârnit interes și dezbateri, nu doar în Austria, ci și în comunitățile de alpinisti dincolo de granițele țării. Procurorii susțin că, fiind mai experimentat, bărbatul judecat era „ghidul responsabil al excursiei” și nu s-a întors sau nu a cerut ajutor la timp pentru a-și ajuta iubita.

Bărbatul neagă acuzațiile, iar avocatul său, Kurt Jelinek, a descris moartea femeii drept „un accident tragic”. Tragedia s-a petrecut după ce cuplul a început ascensiunea pe Grossglockner, de 3.798 m.

Procurorii îl acuză pe alpinist că a comis greșeli încă de la început și au publicat o listă cu nouă erori.

Miza este întrebarea când judecata personală și asumarea riscurilor devin o chestiune de răspundere penală. Dacă alpinistul va fi găsit vinovat, acest lucru ar putea însemna „o schimbare de paradigmă pentru sporturile montane”, afirmă ziarul austriac Der Standard.

Cheia cazului este acuzația adusă de procurorii din Innsbruck, potrivit căreia el trebuia considerat „ghidul responsabil al excursiei”, deoarece „spre deosebire de prietena sa, avea deja multă experiență în excursii alpine la altitudine mare și planificase excursia”.

Ei au afirmat că el a încercat să facă această excursie chiar dacă prietena lui „nu mai făcuse niciodată o excursie alpină de o asemenea durată, dificultate și altitudine, și în ciuda condițiilor meteorologice dificile din timpul iernii”.

De asemenea, ei susțin că el a plecat cu două ore prea târziu și nu a luat „suficient echipament de urgență”. Totodată, „i-a permis prietenei sale să folosească... cizme moi de snowboard, echipament care nu este potrivit pentru o excursie la altitudine mare pe teren mixt”, spun procurorii.

Inculpatul contestă acest lucru. Într-o declarație, avocatul său, Kurt Jelinek, a spus că cei doi au planificat excursia împreună.

„Amândoi se considerau... suficient de experimentați, pregătiți adecvat și bine echipați”, a spus el. Amândoi aveau „experiență relevantă în alpinism” și erau „în foarte bună condiție fizică”.

Odată ajunși pe munte, procurorii spun că bărbatul ar fi trebuit să se întoarcă, când era încă posibil, din cauza vânturilor puternice de până la 74 km/h și a frigului de iarnă. Temperatura era de -8 grade Celsius, cu o temperatură resimțită de -20 de grade, au spus ei. Cuplul nu s-a întors.

Relatările despre ceea ce s-a întâmplat în continuare diferă.

Lăsată să moară singură pe munte

Potrivit avocatului inculpatului, cei doi au ajuns la un loc numit Fruhstucksplatz la ora 13:30, pe 18 ianuarie, punctul din traseu după care nu mai era posibil să se întoarcă înainte de a ajunge în vârf. Deoarece niciunul dintre ei nu era „epuizat sau copleșit, au continuat”, a spus Kurt Jelinek.

Procurorii spun că cei doi au rămas blocați în jurul orei 20:50 și că bărbatul nu a sunat la poliție și nu a trimis niciun semnal de ajutor când un elicopter al poliției a survolat zona în jurul orei 22:50.

Avocatul apărării a spus că, în acel moment, clientul său și iubita lui se simțeau bine și nu au cerut ajutor, deoarece erau aproape de vârf. Imaginile de pe camera web arată luminile lanternelor lor în timp ce urcau muntele.

Dar, la scurt timp după aceea, domnul Jelinek a spus că situația s-a schimbat dramatic. Spre „surpriza totală” a bărbatului, femeia „a început brusc să dea semne de epuizare”, deși era deja prea târziu pentru a se întoarce.

La ora 00:35, pe 19 ianuarie, el a sunat la poliția montană. Conținutul conversației nu este clar, dar avocatul spune că a cerut ajutor și neagă că ar fi spus poliției că totul era în regulă. Poliția susține că el și-a pus telefonul pe silențios și nu a mai răspuns la alte apeluri.

Kurt Jelinek spune că cei doi au reușit să ajungă într-o zonă situată la aproximativ 40 m sub crucea care marchează vârful Grossglockner.

Deoarece iubita acuzatului era prea epuizată pentru a se mișca, el a lăsat-o acolo pentru a căuta ajutor, urcând pe vârf și coborând pe cealaltă parte, spune el. Procurorii spun că el a părăsit-o la ora 02:00 dimineața. Silueta lui luminată de lanternă este surprinsă de imaginile camerei web în timp ce cobora de pe vârf.

Procurorii spun că el nu a folosit pături de salvare din aluminiu sau alte echipamente pentru a o proteja de frig și a așteptat până la ora 03:30 înainte de a anunța serviciile de urgență.

La acel moment, era probabil prea târziu. Vântul puternic a făcut imposibilă intervenția elicopterului de salvare în timpul nopții. Tânăra a murit singură în zăpadă, pe versantul înghețat al muntelui.

Postările ei de pe rețelele sociale sugerează că era o alpinistă pasionată, iar mama ei a declarat presei germane că îi plăcea să facă drumeții montane noaptea.

Dacă va fi găsit vinovat, iubitul ei riscă până la trei ani de închisoare. De asemenea, un verdict de vinovăție ar putea avea implicații și pentru alți alpiniști, în ceea ce privește gradul de răspundere pe care aceștia îl vor avea față de tovarășii lor în viitor.

